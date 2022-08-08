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Китай изменил правила для зарубежных рейсов с зараженными COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2022
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Туризм
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Китай изменил правила для зарубежных рейсов с зараженными COVID-19
Китай изменил правила для зарубежных рейсов с зараженными COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2022
Китай изменил правила для зарубежных рейсов с зараженными COVID-19
Китай сократил вдвое период приостановки прибывающих в страну рейсов, следует из сообщения Управления гражданской авиации КНР (CAAC). РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T18:22
2022-08-08T18:22
туризм
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коронавирус covid-19
авиарейсы
самолеты
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ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Китай сократил вдвое период приостановки прибывающих в страну рейсов, следует из сообщения Управления гражданской авиации КНР (CAAC)."Если на борту самолета, прибывшего из-за рубежа обнаружено пять случаев заражения COVID-19 или же зараженными оказываются четыре процента пассажиров, то работа рейса будет приостановлена на неделю; если доля зараженных составляет восемь процентов прибывших на рейсе пассажиров, то его работа будет остановлена на две неделе", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.Ранее, если на прибывшем в Китай из-за границе самолете выявляли пять случаев заболевания COVID-19, работу всего рейса останавливали на две недели, или же авиакомпании было позволено заполнять лишь 40 процентов мест в самолете на протяжении четырех недель. Если на двух рейсах подряд обнаруживали в общей сложности десять и более случаев, то работу рейса останавливали на восемь недель.В конце июня государственный комитет по вопросам здравоохранения опубликовал девятое издание "Плана профилактики и контроля COVID-19". В частности, было принято решение сократить период обязательного централизованного карантина для въезжающих из-за границы с 14 до семи дней. Тем не менее, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.
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туризм, китай, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, авиарейсы, самолеты, авиакомпании
18:22 08.08.2022
 
Китай изменил правила для зарубежных рейсов с зараженными COVID-19

Китай смягчил правила приостановки прибывающих из-за рубежа рейсов с зараженными COVID-19

© AP Photo / Andy WongПассажиры в аэропорту Пекина
Пассажиры в аэропорту Пекина - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Китай сократил вдвое период приостановки прибывающих в страну рейсов, следует из сообщения Управления гражданской авиации КНР (CAAC).
"Если на борту самолета, прибывшего из-за рубежа обнаружено пять случаев заражения COVID-19 или же зараженными оказываются четыре процента пассажиров, то работа рейса будет приостановлена на неделю; если доля зараженных составляет восемь процентов прибывших на рейсе пассажиров, то его работа будет остановлена на две неделе", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
Ранее, если на прибывшем в Китай из-за границе самолете выявляли пять случаев заболевания COVID-19, работу всего рейса останавливали на две недели, или же авиакомпании было позволено заполнять лишь 40 процентов мест в самолете на протяжении четырех недель. Если на двух рейсах подряд обнаруживали в общей сложности десять и более случаев, то работу рейса останавливали на восемь недель.
В конце июня государственный комитет по вопросам здравоохранения опубликовал девятое издание "Плана профилактики и контроля COVID-19". В частности, было принято решение сократить период обязательного централизованного карантина для въезжающих из-за границы с 14 до семи дней. Тем не менее, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.
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ТуризмТуризмКитайНовости - ТуризмтуристыКоронавирус COVID-19авиарейсыСамолетыавиакомпании
 
 
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