https://ria.ru/20220808/kitay-1808058173.html

Китай изменил правила для зарубежных рейсов с зараженными COVID-19

Китай изменил правила для зарубежных рейсов с зараженными COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2022

Китай изменил правила для зарубежных рейсов с зараженными COVID-19

Китай сократил вдвое период приостановки прибывающих в страну рейсов, следует из сообщения Управления гражданской авиации КНР (CAAC). РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T18:22

2022-08-08T18:22

2022-08-08T18:22

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ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Китай сократил вдвое период приостановки прибывающих в страну рейсов, следует из сообщения Управления гражданской авиации КНР (CAAC)."Если на борту самолета, прибывшего из-за рубежа обнаружено пять случаев заражения COVID-19 или же зараженными оказываются четыре процента пассажиров, то работа рейса будет приостановлена на неделю; если доля зараженных составляет восемь процентов прибывших на рейсе пассажиров, то его работа будет остановлена на две неделе", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.Ранее, если на прибывшем в Китай из-за границе самолете выявляли пять случаев заболевания COVID-19, работу всего рейса останавливали на две недели, или же авиакомпании было позволено заполнять лишь 40 процентов мест в самолете на протяжении четырех недель. Если на двух рейсах подряд обнаруживали в общей сложности десять и более случаев, то работу рейса останавливали на восемь недель.В конце июня государственный комитет по вопросам здравоохранения опубликовал девятое издание "Плана профилактики и контроля COVID-19". В частности, было принято решение сократить период обязательного централизованного карантина для въезжающих из-за границы с 14 до семи дней. Тем не менее, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.

https://ria.ru/20220808/kitay-1807950449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, китай, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, авиарейсы, самолеты, авиакомпании