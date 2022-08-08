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Глава МИД Китая назвал три ошибки США в вопросе Тайваня - РИА Новости, 08.08.2022
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Глава МИД Китая назвал три ошибки США в вопросе Тайваня
Глава МИД Китая назвал три ошибки США в вопросе Тайваня - РИА Новости, 08.08.2022
Глава МИД Китая назвал три ошибки США в вопросе Тайваня
США совершили несколько ошибок, позволив спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси посетить Тайвань, заявил глава МИД КНР Ван И. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:39
2022-08-08T11:54
в мире
сша
китай
мид кнр
тайвань
визит пелоси на тайвань
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. США совершили несколько ошибок, позволив спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси посетить Тайвань, заявил глава МИД КНР Ван И.Первой ошибкой он назвал грубое вмешательство США во внутренние дела Китая. "Игнорируя неоднократные предупреждения и предостережения Пекина, Вашингтон все равно организовал визит Пелоси на Тайвань. Это стало грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая", — подчеркнул министр.Второй ошибкой, по его мнению, стала поддержка независимости Тайваня. Ни одно государство в мире не должно поддерживать "сепаратистские силы", а США подобными действиями выступили против Китая, пояснил Ван И. Третья ошибка — желание США подорвать мир в регионе за счет увеличения своего военного присутствия, заключил глава МИД. Принятые Китаем после визита Пелоси на Тайвань меры по защите суверенитета и территориальной целостности Ван И назвал разумными, законными, открытыми и соразмерными. Пелоси побывала на Тайване на прошлой неделе — это был первый визит американского политика такого ранга за 25 лет. Пекин, который не признает суверенитета Тайваня и считает его своей провинцией, выступает категорически против подобных поездок чиновников и военных из других стран. В ответ на визит Пелоси Пекин ввел санкции против нее самой и ее близких родственников, начал масштабные военные учения, а также принял другие меры, в частности — прекратил контакты с США на уровне Министерств обороны и приостановил сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
https://ria.ru/20220806/tramp-1807728710.html
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в мире, сша, китай, мид кнр, тайвань, визит пелоси на тайвань
10:39 08.08.2022 (обновлено: 11:54 08.08.2022)
 
Глава МИД Китая назвал три ошибки США в вопросе Тайваня

Глава МИД Китая Ван И перечислил три ошибки США в вопросе Тайваня

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. США совершили несколько ошибок, позволив спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси посетить Тайвань, заявил глава МИД КНР Ван И.
Первой ошибкой он назвал грубое вмешательство США во внутренние дела Китая.
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"Игнорируя неоднократные предупреждения и предостережения Пекина, Вашингтон все равно организовал визит Пелоси на Тайвань. Это стало грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая", — подчеркнул министр.
Второй ошибкой, по его мнению, стала поддержка независимости Тайваня. Ни одно государство в мире не должно поддерживать "сепаратистские силы", а США подобными действиями выступили против Китая, пояснил Ван И.
Третья ошибка — желание США подорвать мир в регионе за счет увеличения своего военного присутствия, заключил глава МИД.
Принятые Китаем после визита Пелоси на Тайвань меры по защите суверенитета и территориальной целостности Ван И назвал разумными, законными, открытыми и соразмерными.
Пелоси побывала на Тайване на прошлой неделе — это был первый визит американского политика такого ранга за 25 лет. Пекин, который не признает суверенитета Тайваня и считает его своей провинцией, выступает категорически против подобных поездок чиновников и военных из других стран. В ответ на визит Пелоси Пекин ввел санкции против нее самой и ее близких родственников, начал масштабные военные учения, а также принял другие меры, в частности — прекратил контакты с США на уровне Министерств обороны и приостановил сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
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