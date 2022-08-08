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МИД Китая унизил США фразой про одно из самых болезненных для них событий - РИА Новости, 08.08.2022
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МИД Китая унизил США фразой про одно из самых болезненных для них событий
МИД Китая унизил США фразой про одно из самых болезненных для них событий - РИА Новости, 08.08.2022
МИД Китая унизил США фразой про одно из самых болезненных для них событий
Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин сравнила политику Соединенных Штатов в отношении других стран с убийством Джорджа Флойда. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T08:57
2022-08-08T10:33
в мире
нэнси пелоси
сша
тайвань
пекин
конгресс сша
визит пелоси на тайвань
джордж флойд
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин сравнила политику Соединенных Штатов в отношении других стран с убийством Джорджа Флойда.Так дипломат ответила на заявления Белого дома о том, что "Пекин слишком остро отреагировал на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань".Пелоси посетила Тайвань на прошлой неделе, и это спровоцировало очередной виток напряженности, так как Китай не признает суверенитет острова, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран. На фоне визита спикера палаты представителей Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, принял другие меры, а ответственность за все негативные последствия возложил на Вашингтон и Тайбэй.Афроамериканец Джордж Флойд был убит белым полицейским при задержании 25 мая 2020 года. Это спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всех США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию.
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в мире, нэнси пелоси, сша, тайвань, пекин, конгресс сша, визит пелоси на тайвань, джордж флойд
08:57 08.08.2022 (обновлено: 10:33 08.08.2022)
 
МИД Китая унизил США фразой про одно из самых болезненных для них событий

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин сравнила внешнюю политику США с убийством Джорджа Флойда

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин сравнила политику Соединенных Штатов в отношении других стран с убийством Джорджа Флойда.

"Мы не можем позволить США считать себя "мировым полицейским" и обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они запугали и задушили по своему желанию", — написала она в Twitter.

Так дипломат ответила на заявления Белого дома о том, что "Пекин слишком остро отреагировал на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань".
Пелоси посетила Тайвань на прошлой неделе, и это спровоцировало очередной виток напряженности, так как Китай не признает суверенитет острова, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран. На фоне визита спикера палаты представителей Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, принял другие меры, а ответственность за все негативные последствия возложил на Вашингтон и Тайбэй.
Афроамериканец Джордж Флойд был убит белым полицейским при задержании 25 мая 2020 года. Это спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всех США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию.
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В миреНэнси ПелосиСШАТайваньПекинКонгресс СШАВизит Пелоси на ТайваньДжордж Флойд
 
 
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