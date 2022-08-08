https://ria.ru/20220808/kitay-1807934436.html

МИД Китая унизил США фразой про одно из самых болезненных для них событий

МИД Китая унизил США фразой про одно из самых болезненных для них событий - РИА Новости, 08.08.2022

МИД Китая унизил США фразой про одно из самых болезненных для них событий

Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин сравнила политику Соединенных Штатов в отношении других стран с убийством Джорджа Флойда. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T08:57

2022-08-08T08:57

2022-08-08T10:33

в мире

нэнси пелоси

сша

тайвань

пекин

конгресс сша

визит пелоси на тайвань

джордж флойд

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин сравнила политику Соединенных Штатов в отношении других стран с убийством Джорджа Флойда.Так дипломат ответила на заявления Белого дома о том, что "Пекин слишком остро отреагировал на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань".Пелоси посетила Тайвань на прошлой неделе, и это спровоцировало очередной виток напряженности, так как Китай не признает суверенитет острова, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран. На фоне визита спикера палаты представителей Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, принял другие меры, а ответственность за все негативные последствия возложил на Вашингтон и Тайбэй.Афроамериканец Джордж Флойд был убит белым полицейским при задержании 25 мая 2020 года. Это спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всех США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию.

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807118327.html

сша

тайвань

пекин

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мадина Моргоева

в мире, нэнси пелоси, сша, тайвань, пекин, конгресс сша, визит пелоси на тайвань, джордж флойд