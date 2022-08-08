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В Москве пьяный хулиган выбил стекла 15 машин
В Москве пьяный хулиган выбил стекла 15 машин - РИА Новости, 08.08.2022
В Москве пьяный хулиган выбил стекла 15 машин
Нетрезвый мужчина на севере Москвы повредил 15 машин, выбивая им стекла металлической урной - сейчас хулиган задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:11
2022-08-08T15:11
2022-08-08T15:11
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Нетрезвый мужчина на севере Москвы повредил 15 машин, выбивая им стекла металлической урной - сейчас хулиган задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.Инцидент произошел на улице Софьи Ковалевской (Дмитровский район). В полицию поступило сообщение, что нетрезвый мужчина металлической урной разбивает лобовые стекла на машинах."Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники ППСП ОМВД России по Дмитровскому району города Москвы задержали злоумышленника – 41-летнего безработного приезжего гражданина. Полицейскими зафиксировано повреждение 15 автомобилей. В настоящее время материальный ущерб устанавливается", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ).Когда именно произошел инцидент, в релизе не указано.
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происшествия, авто, москва, дмитровский район, россия
В Москве пьяный хулиган выбил стекла 15 машин
На севере Москвы пьяный хулиган выбил стекла 15 машин металлической урной