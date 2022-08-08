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В ФРГ опасаются, что миллионы людей не смогут платить за отопление
В ФРГ опасаются, что миллионы людей не смогут платить за отопление - РИА Новости, 08.08.2022
В ФРГ опасаются, что миллионы людей не смогут платить за отопление
Глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен опасается, что Миллионы людей в Германии из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T01:46
2022-08-08T01:46
2022-08-08T01:46
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БЕРЛИН, 8 авг — РИА Новости. Глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен опасается, что Миллионы людей в Германии из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление, заявил в интервью Tagesspiegel глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен.В связи с этим организация призывает к всеобъемлющей реформе системы выплат жилищных пособий, а также к усилению защиты от увольнения, что позволит облегчить жизнь квартиросъемщиков."Необходимо значительно увеличить порог доходов людей, которые могут претендовать на жилищные пособия", — сказал Зибенкоттен.В Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
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в мире, германия, жкх, россия
В ФРГ опасаются, что миллионы людей не смогут платить за отопление
Союз квартиросъемщиков ФРГ опасается, что миллионы людей не смогут платить за отопление