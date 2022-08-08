Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ опасаются, что миллионы людей не смогут платить за отопление - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/kholod-1807917493.html
В ФРГ опасаются, что миллионы людей не смогут платить за отопление
В ФРГ опасаются, что миллионы людей не смогут платить за отопление - РИА Новости, 08.08.2022
В ФРГ опасаются, что миллионы людей не смогут платить за отопление
Глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен опасается, что Миллионы людей в Германии из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T01:46
2022-08-08T01:46
в мире
германия
жкх
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75970/32/759703273_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e045b9e3d70ecb6111cd2d6134d40845.jpg
БЕРЛИН, 8 авг — РИА Новости. Глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен опасается, что Миллионы людей в Германии из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление, заявил в интервью Tagesspiegel глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен.В связи с этим организация призывает к всеобъемлющей реформе системы выплат жилищных пособий, а также к усилению защиты от увольнения, что позволит облегчить жизнь квартиросъемщиков."Необходимо значительно увеличить порог доходов людей, которые могут претендовать на жилищные пособия", — сказал Зибенкоттен.В Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
https://ria.ru/20220806/katastrofa-1807677692.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75970/32/759703273_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_e9d4b97b40eeee12368895bfe79b5fc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, жкх, россия
01:46 08.08.2022
 
В ФРГ опасаются, что миллионы людей не смогут платить за отопление

Союз квартиросъемщиков ФРГ опасается, что миллионы людей не смогут платить за отопление

© Fotolia / Özgür GüvençСистема отопления
Система отопления - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Fotolia / Özgür Güvenç
Система отопления. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 авг — РИА Новости. Глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен опасается, что Миллионы людей в Германии из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление, заявил в интервью Tagesspiegel глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен.
"Это чертовски много людей... Речь идет о миллионах", — сказал Зибенкоттен.
В связи с этим организация призывает к всеобъемлющей реформе системы выплат жилищных пособий, а также к усилению защиты от увольнения, что позволит облегчить жизнь квартиросъемщиков.
"Необходимо значительно увеличить порог доходов людей, которые могут претендовать на жилищные пособия", — сказал Зибенкоттен.
В Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 02:31
Немцам предрекли финансовую катастрофу
 
В миреГерманияЖКХРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала