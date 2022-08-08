https://ria.ru/20220808/khodchenkova-1808113907.html
Фанаты поддержали экстремальную худобу Ходченковой
Фанаты поддержали экстремальную худобу Ходченковой - РИА Новости, 08.08.2022
Фанаты поддержали экстремальную худобу Ходченковой
В социальных сетях поклонники с восхищением отозвались о фигуре Светланы Ходченковой: актриса выложила фотографию в купальнике и коротких шортах во время... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T18:38
2022-08-08T18:38
2022-08-08T18:38
шоубиз
шоу-бизнес
светлана ходченкова
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В социальных сетях поклонники с восхищением отозвались о фигуре Светланы Ходченковой: актриса выложила фотографию в купальнике и коротких шортах во время занятия сап-серфингом.В комментариях пришли в восторг от рельефа артистки.Ходченкова не скрывает, что давно увлекается танцами на пилоне, которые помогают ей поддерживать фигуру в отличной форме.Ранее в социальных сетях похвалили Ларису Долину, которая в 66 лет для фотосессии примерила дерзкий леопардовый образ.
https://ria.ru/20220805/priluchnyy-1807587146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, светлана ходченкова, знаменитости
Фанаты поддержали экстремальную худобу Ходченковой
Фанаты в социальных сетях поддержали экстремальную худобу Светланы Ходченковой
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В социальных сетях поклонники с восхищением отозвались о фигуре Светланы Ходченковой: актриса выложила фотографию в купальнике и коротких шортах во время занятия сап-серфингом.
"Спасибо тебе, Вадим, за наше спортивное утро!" – подписала снимок Светлана.
В комментариях пришли в восторг от рельефа артистки.
"Ну, хороши прямо очень", "Светлана, я даже не представляю, сколько труда стоил вам прекрасный рельеф на ручках", "Девочка, сколько вам лет?", "Красотка", – написали пользователи.
Ходченкова не скрывает, что давно увлекается танцами на пилоне, которые помогают ей поддерживать фигуру в отличной форме.
Ранее в социальных сетях похвалили
Ларису Долину, которая в 66 лет для фотосессии примерила дерзкий леопардовый образ.