https://ria.ru/20220808/khodchenkova-1808113907.html

Фанаты поддержали экстремальную худобу Ходченковой

Фанаты поддержали экстремальную худобу Ходченковой - РИА Новости, 08.08.2022

Фанаты поддержали экстремальную худобу Ходченковой

В социальных сетях поклонники с восхищением отозвались о фигуре Светланы Ходченковой: актриса выложила фотографию в купальнике и коротких шортах во время... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T18:38

2022-08-08T18:38

2022-08-08T18:38

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В социальных сетях поклонники с восхищением отозвались о фигуре Светланы Ходченковой: актриса выложила фотографию в купальнике и коротких шортах во время занятия сап-серфингом.В комментариях пришли в восторг от рельефа артистки.Ходченкова не скрывает, что давно увлекается танцами на пилоне, которые помогают ей поддерживать фигуру в отличной форме.Ранее в социальных сетях похвалили Ларису Долину, которая в 66 лет для фотосессии примерила дерзкий леопардовый образ.

https://ria.ru/20220805/priluchnyy-1807587146.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

шоу-бизнес, светлана ходченкова, знаменитости