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Фанаты поддержали экстремальную худобу Ходченковой - РИА Новости, 08.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220808/khodchenkova-1808113907.html
Фанаты поддержали экстремальную худобу Ходченковой
Фанаты поддержали экстремальную худобу Ходченковой - РИА Новости, 08.08.2022
Фанаты поддержали экстремальную худобу Ходченковой
В социальных сетях поклонники с восхищением отозвались о фигуре Светланы Ходченковой: актриса выложила фотографию в купальнике и коротких шортах во время... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T18:38
2022-08-08T18:38
шоубиз
шоу-бизнес
светлана ходченкова
знаменитости
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В социальных сетях поклонники с восхищением отозвались о фигуре Светланы Ходченковой: актриса выложила фотографию в купальнике и коротких шортах во время занятия сап-серфингом.В комментариях пришли в восторг от рельефа артистки.Ходченкова не скрывает, что давно увлекается танцами на пилоне, которые помогают ей поддерживать фигуру в отличной форме.Ранее в социальных сетях похвалили Ларису Долину, которая в 66 лет для фотосессии примерила дерзкий леопардовый образ.
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шоу-бизнес, светлана ходченкова, знаменитости
18:38 08.08.2022
 
Фанаты поддержали экстремальную худобу Ходченковой

Фанаты в социальных сетях поддержали экстремальную худобу Светланы Ходченковой

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Ходченкова на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Светлана Ходченкова на церемонии открытия 38-го Московского международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В социальных сетях поклонники с восхищением отозвались о фигуре Светланы Ходченковой: актриса выложила фотографию в купальнике и коротких шортах во время занятия сап-серфингом.

"Спасибо тебе, Вадим, за наше спортивное утро!" – подписала снимок Светлана.

© Фото : @svetlana_khodchenkovaСветлана Ходченкова
Светлана Ходченкова - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : @svetlana_khodchenkova
Светлана Ходченкова
В комментариях пришли в восторг от рельефа артистки.

"Ну, хороши прямо очень", "Светлана, я даже не представляю, сколько труда стоил вам прекрасный рельеф на ручках", "Девочка, сколько вам лет?", "Красотка", – написали пользователи.

Ходченкова не скрывает, что давно увлекается танцами на пилоне, которые помогают ей поддерживать фигуру в отличной форме.
Ранее в социальных сетях похвалили Ларису Долину, которая в 66 лет для фотосессии примерила дерзкий леопардовый образ.
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