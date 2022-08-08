https://ria.ru/20220808/kherson-1807933433.html

Украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсонской области

Украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсонской области - РИА Новости, 08.08.2022

Украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсонской области

Украинская армия нанесла очередной ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсонской области, несущие элементы конструкции не пострадали, сообщил РИА РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T08:46

2022-08-08T08:46

2022-08-08T10:23

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Украинская армия нанесла очередной ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсонской области, несущие элементы конструкции не пострадали, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.По словам Стремоусова, ВСУ наносили удары из американской РСЗО HIMARS, большую часть ракет перехватила система ПВО.Замглавы администрации региона подчеркнул, что власти обязательно восстановят мост и запустят движение.В конце июля движение по Антоновскому мосту после очередной атаки украинских войск перекрыли из-за повреждения пролетов. На этой неделе планировалось завершить ремонт.Российские военные организовали переправу — понтонный паром перевозит через реку людей и транспорт.В ходе спецоперации армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220801/kherson-1806315907.html

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины