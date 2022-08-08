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Украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсонской области - РИА Новости, 08.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/kherson-1807933433.html
Украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсонской области
Украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсонской области - РИА Новости, 08.08.2022
Украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсонской области
Украинская армия нанесла очередной ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсонской области, несущие элементы конструкции не пострадали, сообщил РИА РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T08:46
2022-08-08T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Украинская армия нанесла очередной ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсонской области, несущие элементы конструкции не пострадали, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.По словам Стремоусова, ВСУ наносили удары из американской РСЗО HIMARS, большую часть ракет перехватила система ПВО.Замглавы администрации региона подчеркнул, что власти обязательно восстановят мост и запустят движение.В конце июля движение по Антоновскому мосту после очередной атаки украинских войск перекрыли из-за повреждения пролетов. На этой неделе планировалось завершить ремонт.Российские военные организовали переправу — понтонный паром перевозит через реку людей и транспорт.В ходе спецоперации армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины
08:46 08.08.2022 (обновлено: 10:23 08.08.2022)
 
Украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсонской области

Замглавы ВГА Стремоусов сообщил о новом ударе украинских войск по Антоновскому мосту

© РИА НовостиПоследствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Архивное фото
Последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Архивное фото
© РИА Новости
Последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Украинская армия нанесла очередной ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсонской области, несущие элементы конструкции не пострадали, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Минувшей ночью была совершена ракетная атака на Антоновский мост. Был один прилет, что привело к пожару строительной будки и бетономешалки. Есть повреждения полотна, значит, будем дальше восстанавливать. Критических разрушений нет, несущие элементы транспортного перехода не пострадали", — сказал чиновник.

По словам Стремоусова, ВСУ наносили удары из американской РСЗО HIMARS, большую часть ракет перехватила система ПВО.
Замглавы администрации региона подчеркнул, что власти обязательно восстановят мост и запустят движение.
В конце июля движение по Антоновскому мосту после очередной атаки украинских войск перекрыли из-за повреждения пролетов. На этой неделе планировалось завершить ремонт.
Российские военные организовали переправу — понтонный паром перевозит через реку людей и транспорт.
В ходе спецоперации армия взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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1 августа, 08:24Специальная военная операция на Украине
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