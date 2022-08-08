https://ria.ru/20220808/khanzhonkov-1807442274.html

Биография Александра Ханжонкова

Биография Александра Ханжонкова - РИА Новости, 08.08.2022

Биография Александра Ханжонкова

Один из основателей российского кинопроизводства Александр Алексеевич Ханжонков родился 8 августа (27 июля по старому стилю) 1877 года в деревне Ханжонковка... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T04:35

2022-08-08T04:35

2022-08-08T04:35

справки

россия

александр ханжонков

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Один из основателей российского кинопроизводства Александр Алексеевич Ханжонков родился 8 августа (27 июля по старому стилю) 1877 года в деревне Ханжонковка. Сегодня это поселок Нижняя Крынка, территория города Макеевка, в 20 километрах восточней Донецка. Сын казачьего офицера.В 1896 году окончил Новочеркасское казачье юнкерское училище.После чего в чине подхорунжего (воинское звание в казачьих войсках русской армии, соответствовавшее подпрапорщику в регулярных войсках) был принят в Донской 1-й казачий полк. В 1905 году в чине подъесаула (военный чин обер-офицеров в казачьих войсках русской армии, соответствовавший штабс-капитану в регулярных войсках) уволился из действующей армии в запас по состоянию здоровья (во время Русско-японской войны он заболел хроническим полиартритом).Причитающуюся в таких случаях выплату в пять тысяч рублей он решил вложить в кинопромышленность. Данное решение были принято им после посещения электробиографа (кинотеатра) в Ростове-на-Дону.В 1905 году Александр Ханжонков организовал фабрику по производству кинолент в Москве, в 1906 году – Торговый дом "Э. Ош и А. Ханжонков" и фирму "А. Ханжонков и Ко". В 1912 году кинофирма была преобразована в акционерное общество "А. Ханжонков и Ко".Поначалу он занимался кинодокументалистикой и прокатом в России зарубежных фильмов, но уже летом 1907 года начал съемки отечественной картины "Палочкин и Галочкин", которая не была закончена. В 1909 году вышла в свет первая художественная продукция ателье Ханжонкова – фильмы "Драма в таборе подмосковных цыган", "Песнь про купца Калашникова", "Русская свадьба XVI столетия", "Ванька-ключник" и др. К концу 1911 года на фирме Ханжонкова было снято уже более 30 художественных фильмов.В 1911 году Александр Ханжонков дебютировал как режиссер первым отечественным полнометражным фильмом "Оборона Севастополя" (совместно с Василием Гончаровым).В финале "Обороны…" были показаны оставшиеся в живых участники Севастопольской обороны. Картину представили царскому двору. Царь принял работу благосклонно и лично поблагодарил Александра Ханжонкова. Фильм шел по всей России, а киностудии Ханжонкова было разрешено проводить съемки в любом месте Москвы, включая Нескучный сад, который был собственностью царской семьи. В том же году кинопромышленник был удостоен ордена святого Станислава 2-й степени – "за исключительно полезные труды на поприще российской кинематографии".В 1918 году Ханжонков поставил мистическую драму "Великий Аспид" (совместно с Александром Уральским).С 1908 по 1916 год киностудией Ханжонкова было выпущено около 300 художественных фильмов, в некоторых из них он выступил как автор сценария: "Братья Борис и Глеб", "Из мира таинственного", "Ирина Кирсанова" (все 1915), "Жизнь, побежденная смертью" (1916). Ханжонков работал с такими представителями раннего русского кино как Василий Гончаров, Владислав Старевич, Евгений Бауэр, Петр Чардынин, Вера Холодная, Иван Мозжухин, Вера Караллии, Витольд Полонский, Иван Перестиани и др.Ханжонков был единственным из крупных российских кинопроизводителей, кто создал в своем ателье специальный Научный отдел для съемок образовательных фильмов. Он выпускал ленты по сельскому хозяйству, географии, зоологии, ботанике, медицине с привлечением ведущих российских специалистов.Именно в его компании художник Владислав Старевич впервые в нашей стране начал снимать мультипликационные ленты. В 1917 году Александр Ханжонков организовал кинопроизводство в Ялте (функционировало во время Гражданской войны 1917-1922).В 1920 году, после национализации кинопредприятий, Ханжонков эмигрировал. Жил в Константинополе, Милане, Вене и других городах Европы. В 1922 году был избран почетным председателем Союза русских кинематографических деятелей в Германии.В 1923 году по приглашению "Русфильма" вернулся в СССР, работал консультантом в Госкино, завпроизводством "Пролеткино".В 1926 году Ханжонков вместе с группой руководителей "Пролеткино" был арестован по уголовному делу о финансовых злоупотреблениях. Ввиду отсутствия доказательств вины он был освобожден, но получил запрет на работу в области кинематографа и был лишен политических прав. Из-за резкого ухудшения здоровья Ханжонков был вынужден переехать из Москвы в Ялту. В 1934 году его реабилитировали. В том же году, в связи с 15-летием советского кино и за большой личный вклад в историю отечественного киноискусства, он получил персональную правительственную премию.В последние годы жизни он занимался написанием мемуаров – воспоминания частично были опубликованы в книге "Первые годы русской кинематографии" (1937).Александр Ханжонков скончался 26 сентября 1945 года в Ялте.Он был похоронен на старом Ливадийском кладбище, однако позднее его прах был перезахоронен в некрополе на Поликуровском холме, где покоится большое количество российских знаменитостей.Памятники Александру Ханжонкову установлены в Ялте, в Макеевке и в Ростове-на-Дону. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, александр ханжонков