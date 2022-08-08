https://ria.ru/20220808/karta-1807980097.html
В Историческом музее пройдет "День Пушкинской карты"
В Историческом музее пройдет "День Пушкинской карты" - РИА Новости, 08.08.2022
В Историческом музее пройдет "День Пушкинской карты"
"День Пушкинской карты" пройдет в Государственном историческом музее 12 августа. Акция приурочена к Международному дню молодежи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:23
2022-08-08T12:23
2022-08-08T12:27
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. "День Пушкинской карты" пройдет в Государственном историческом музее 12 августа. Акция приурочена к Международному дню молодежи, сообщает пресс-служба учреждения.В этот день держатели Пушкинской карты могут посетить по специальным билетам экскурсии "Молодежные маршруты".По входному билету можно будет принять участие в исторических квестах и игротеке с розыгрышем билетов на молодежные мероприятия 2022-2023 годов."Для любителей истории, желающих попробовать свои силы в ведении дискуссий и определении фейков, узнать о профессиональных приемах журналиста и публициста, а также потренировать навыки публичных выступлений и самопрезентации, организована тематическая зона "Лаборатория молодого историка", — добавляется в пресс-релизе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, исторический музей, музеи
12:23 08.08.2022 (обновлено: 12:27 08.08.2022)
В Историческом музее пройдет "День Пушкинской карты"
"День Пушкинской карты" пройдет в Историческом музее 12 августа
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. "День Пушкинской карты" пройдет в Государственном историческом музее 12 августа. Акция приурочена к Международному дню молодежи, сообщает пресс-служба учреждения.
В этот день держатели Пушкинской карты могут посетить по специальным билетам экскурсии "Молодежные маршруты".
По входному билету можно будет принять участие в исторических квестах и игротеке с розыгрышем билетов на молодежные мероприятия 2022-2023 годов.
"Для любителей истории, желающих попробовать свои силы в ведении дискуссий и определении фейков, узнать о профессиональных приемах журналиста и публициста, а также потренировать навыки публичных выступлений и самопрезентации, организована тематическая зона "Лаборатория молодого историка", — добавляется в пресс-релизе.