Рейтинг@Mail.ru
В Историческом музее пройдет "День Пушкинской карты" - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220808/karta-1807980097.html
В Историческом музее пройдет "День Пушкинской карты"
В Историческом музее пройдет "День Пушкинской карты" - РИА Новости, 08.08.2022
В Историческом музее пройдет "День Пушкинской карты"
"День Пушкинской карты" пройдет в Государственном историческом музее 12 августа. Акция приурочена к Международному дню молодежи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:23
2022-08-08T12:27
культура
новости культуры
исторический музей
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795463272_0:179:3066:1904_1920x0_80_0_0_382b6250e9e3090ecdb832d291029993.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. "День Пушкинской карты" пройдет в Государственном историческом музее 12 августа. Акция приурочена к Международному дню молодежи, сообщает пресс-служба учреждения.В этот день держатели Пушкинской карты могут посетить по специальным билетам экскурсии "Молодежные маршруты".По входному билету можно будет принять участие в исторических квестах и игротеке с розыгрышем билетов на молодежные мероприятия 2022-2023 годов."Для любителей истории, желающих попробовать свои силы в ведении дискуссий и определении фейков, узнать о профессиональных приемах журналиста и публициста, а также потренировать навыки публичных выступлений и самопрезентации, организована тематическая зона "Лаборатория молодого историка", — добавляется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20220726/vystavki-1804951663.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795463272_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_09f26f2735acf70c8c27ff21955b00db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, исторический музей, музеи
12:23 08.08.2022 (обновлено: 12:27 08.08.2022)
 
В Историческом музее пройдет "День Пушкинской карты"

"День Пушкинской карты" пройдет в Историческом музее 12 августа

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗдание Государственного исторического музея в Москве
Здание Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. "День Пушкинской карты" пройдет в Государственном историческом музее 12 августа. Акция приурочена к Международному дню молодежи, сообщает пресс-служба учреждения.
В этот день держатели Пушкинской карты могут посетить по специальным билетам экскурсии "Молодежные маршруты".
По входному билету можно будет принять участие в исторических квестах и игротеке с розыгрышем билетов на молодежные мероприятия 2022-2023 годов.
"Для любителей истории, желающих попробовать свои силы в ведении дискуссий и определении фейков, узнать о профессиональных приемах журналиста и публициста, а также потренировать навыки публичных выступлений и самопрезентации, организована тематическая зона "Лаборатория молодого историка", — добавляется в пресс-релизе.
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 11:26Культура
Любимова сказала, сколько гостей посетили выставки федеральных музеев летом
 
КультураНовости культурыИсторический музейМузеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала