https://ria.ru/20220808/izrail-1807940611.html
В Израиле заявили, что "Исламский джихад" выпустил по стране тысячу ракет
В Израиле заявили, что "Исламский джихад" выпустил по стране тысячу ракет - РИА Новости, 08.08.2022
В Израиле заявили, что "Исламский джихад" выпустил по стране тысячу ракет
"Исламский джихад" выпустил по территории Израиля около тысячи ракет за время последнего обострения, сообщила пресс-служба израильских военных. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T09:30
2022-08-08T09:30
2022-08-08T09:30
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израиль
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 авг - РИА Новости. "Исламский джихад" выпустил по территории Израиля около тысячи ракет за время последнего обострения, сообщила пресс-служба израильских военных."Операция "Рассвет" длилась 56 часов до начала перемирия, которое было согласовано при посредничестве Египта и началось минувшей ночью, в 23:30. В результате успешных ударов армии обороны Израиля под прицел попали высшие командиры "Исламского джихада" в секторе Газа. "Исламский джихад" выпустил около 1000 ракет, около 200 упали на территории сектора Газа", - говорится в сообщении.Отмечается, что доля ракет, перехваченных системой ПРО "Железный купол", составляет примерно 96% - 380 перехватов.
https://ria.ru/20220808/izrail-1807919526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, сектор газа
В Израиле заявили, что "Исламский джихад" выпустил по стране тысячу ракет
Израильские военные заявили о тысяче ракет, выпущенных "Исламским джихадом"