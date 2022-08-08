https://ria.ru/20220808/izrail-1807940611.html

В Израиле заявили, что "Исламский джихад" выпустил по стране тысячу ракет

В Израиле заявили, что "Исламский джихад" выпустил по стране тысячу ракет - РИА Новости, 08.08.2022

В Израиле заявили, что "Исламский джихад" выпустил по стране тысячу ракет

"Исламский джихад" выпустил по территории Израиля около тысячи ракет за время последнего обострения, сообщила пресс-служба израильских военных. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T09:30

2022-08-08T09:30

2022-08-08T09:30

в мире

израиль

исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 авг - РИА Новости. "Исламский джихад" выпустил по территории Израиля около тысячи ракет за время последнего обострения, сообщила пресс-служба израильских военных."Операция "Рассвет" длилась 56 часов до начала перемирия, которое было согласовано при посредничестве Египта и началось минувшей ночью, в 23:30. В результате успешных ударов армии обороны Израиля под прицел попали высшие командиры "Исламского джихада" в секторе Газа. "Исламский джихад" выпустил около 1000 ракет, около 200 упали на территории сектора Газа", - говорится в сообщении.Отмечается, что доля ракет, перехваченных системой ПРО "Железный купол", составляет примерно 96% - 380 перехватов.

https://ria.ru/20220808/izrail-1807919526.html

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сектор газа

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, сектор газа