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В Израиле заявили, что "Исламский джихад" выпустил по стране тысячу ракет - РИА Новости, 08.08.2022
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В Израиле заявили, что "Исламский джихад" выпустил по стране тысячу ракет
В Израиле заявили, что "Исламский джихад" выпустил по стране тысячу ракет - РИА Новости, 08.08.2022
В Израиле заявили, что "Исламский джихад" выпустил по стране тысячу ракет
"Исламский джихад" выпустил по территории Израиля около тысячи ракет за время последнего обострения, сообщила пресс-служба израильских военных. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T09:30
2022-08-08T09:30
в мире
израиль
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 авг - РИА Новости. "Исламский джихад" выпустил по территории Израиля около тысячи ракет за время последнего обострения, сообщила пресс-служба израильских военных."Операция "Рассвет" длилась 56 часов до начала перемирия, которое было согласовано при посредничестве Египта и началось минувшей ночью, в 23:30. В результате успешных ударов армии обороны Израиля под прицел попали высшие командиры "Исламского джихада" в секторе Газа. "Исламский джихад" выпустил около 1000 ракет, около 200 упали на территории сектора Газа", - говорится в сообщении.Отмечается, что доля ракет, перехваченных системой ПРО "Железный купол", составляет примерно 96% - 380 перехватов.
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израиль
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в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, сектор газа
09:30 08.08.2022
 
В Израиле заявили, что "Исламский джихад" выпустил по стране тысячу ракет

Израильские военные заявили о тысяче ракет, выпущенных "Исламским джихадом"

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский противоракетный комплекс "Железный купол" ведет перехват ракет, выпущенных из сектора Газа
Израильский противоракетный комплекс Железный купол ведет перехват ракет, выпущенных из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский противоракетный комплекс "Железный купол" ведет перехват ракет, выпущенных из сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 авг - РИА Новости. "Исламский джихад" выпустил по территории Израиля около тысячи ракет за время последнего обострения, сообщила пресс-служба израильских военных.
"Операция "Рассвет" длилась 56 часов до начала перемирия, которое было согласовано при посредничестве Египта и началось минувшей ночью, в 23:30. В результате успешных ударов армии обороны Израиля под прицел попали высшие командиры "Исламского джихада" в секторе Газа. "Исламский джихад" выпустил около 1000 ракет, около 200 упали на территории сектора Газа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доля ракет, перехваченных системой ПРО "Железный купол", составляет примерно 96% - 380 перехватов.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
03:38
Байден заявил о поддержке права Израиля на защиту от атак
 
В миреИзраильИсламский джихадОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе ГазаСектор Газа
 
 
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