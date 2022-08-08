03:38 08.08.2022 (обновлено: 03:52 08.08.2022)
Байден заявил о поддержке права Израиля на защиту от атак
Байден заявил о своей давней и непоколебимой поддержке безопасности Израиля
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден приветствовал объявление о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад", заявив при этом о своей "давней и непоколебимой" поддержке безопасности Израиля, включая его право защищаться от атак.
"Я приветствую сегодняшнее объявление о прекращении огня между Израилем и базирующимися в Газе боевиками после трех дней боевых действий", — отметил Байден, заявление которого распространила пресс-служба Белого дома.
Байден также подчеркнул свою "давнюю и непоколебимую" поддержку безопасности Израиля, "включая его право на защиту от атак". По словам американского президента, в последние дни Израиль "защищал свой народ от неизбирательных ракетных обстрелов со стороны террористической группировки "Палестинский исламский джихад".
Вечером в воскресенье палестинский "Исламский джихад" и пресс-служба премьера Израиля сообщили, что перемирие вступит в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск). Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля после вступления в силу режима прекращения огня, сообщила пресс-служба израильских военных.
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.