Рейтинг@Mail.ru
Байден заявил о поддержке права Израиля на защиту от атак - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/izrail-1807919526.html
Байден заявил о поддержке права Израиля на защиту от атак
Байден заявил о поддержке права Израиля на защиту от атак - РИА Новости, 08.08.2022
Байден заявил о поддержке права Израиля на защиту от атак
Президент США Джо Байден приветствовал объявление о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад", заявив при этом о своей... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T03:38
2022-08-08T03:52
в мире
израиль
исламский джихад
сша
палестина
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800549790_0:34:2105:1218_1920x0_80_0_0_8c12ee4b6fae6c0dfb390280ba577772.jpg
ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден приветствовал объявление о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад", заявив при этом о своей "давней и непоколебимой" поддержке безопасности Израиля, включая его право защищаться от атак.По словам Байдена, США в течение последних 72 часов взаимодействовали с чиновниками Израиля, Палестинской автономии, Египта, Катара, Иордании и других стран региона с целью "способствовать быстрому урегулированию конфликта".Байден также подчеркнул свою "давнюю и непоколебимую" поддержку безопасности Израиля, "включая его право на защиту от атак". По словам американского президента, в последние дни Израиль "защищал свой народ от неизбирательных ракетных обстрелов со стороны террористической группировки "Палестинский исламский джихад".Вечером в воскресенье палестинский "Исламский джихад" и пресс-служба премьера Израиля сообщили, что перемирие вступит в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск). Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля после вступления в силу режима прекращения огня, сообщила пресс-служба израильских военных.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.
https://ria.ru/20220807/rassvet-1807880081.html
https://ria.ru/20220808/obstrely-1807915162.html
израиль
сша
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800549790_0:0:2028:1521_1920x0_80_0_0_669934ca9570e68a7103f04b34b38875.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, исламский джихад, сша, палестина, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, джо байден
03:38 08.08.2022 (обновлено: 03:52 08.08.2022)
 
Байден заявил о поддержке права Израиля на защиту от атак

Байден заявил о своей давней и непоколебимой поддержке безопасности Израиля

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден приветствовал объявление о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад", заявив при этом о своей "давней и непоколебимой" поддержке безопасности Израиля, включая его право защищаться от атак.

"Я приветствую сегодняшнее объявление о прекращении огня между Израилем и базирующимися в Газе боевиками после трех дней боевых действий", — отметил Байден, заявление которого распространила пресс-служба Белого дома.

По словам Байдена, США в течение последних 72 часов взаимодействовали с чиновниками Израиля, Палестинской автономии, Египта, Катара, Иордании и других стран региона с целью "способствовать быстрому урегулированию конфликта".
Байден также подчеркнул свою "давнюю и непоколебимую" поддержку безопасности Израиля, "включая его право на защиту от атак". По словам американского президента, в последние дни Израиль "защищал свой народ от неизбирательных ракетных обстрелов со стороны террористической группировки "Палестинский исламский джихад".
Премьер-министр Израиля Яир Лапид во время посещения штаба командования Южного округа
Вчера, 18:40
Премьер Израиля заявил, что цели операции "Рассвет" достигнуты
Вечером в воскресенье палестинский "Исламский джихад" и пресс-служба премьера Израиля сообщили, что перемирие вступит в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск). Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля после вступления в силу режима прекращения огня, сообщила пресс-служба израильских военных.
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.
Израильский противоракетный комплекс Железный купол ведет перехват ракет, выпущенных из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
00:21
"Исламский джихад" пригрозил Израилю возобновлением обстрелов
 
В миреИзраильИсламский джихадСШАПалестинаОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе ГазаДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала