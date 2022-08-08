https://ria.ru/20220808/izrail-1807919526.html

Байден заявил о поддержке права Израиля на защиту от атак

Байден заявил о поддержке права Израиля на защиту от атак - РИА Новости, 08.08.2022

Байден заявил о поддержке права Израиля на защиту от атак

Президент США Джо Байден приветствовал объявление о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад", заявив при этом о своей... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T03:38

2022-08-08T03:38

2022-08-08T03:52

в мире

израиль

исламский джихад

сша

палестина

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден приветствовал объявление о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад", заявив при этом о своей "давней и непоколебимой" поддержке безопасности Израиля, включая его право защищаться от атак.По словам Байдена, США в течение последних 72 часов взаимодействовали с чиновниками Израиля, Палестинской автономии, Египта, Катара, Иордании и других стран региона с целью "способствовать быстрому урегулированию конфликта".Байден также подчеркнул свою "давнюю и непоколебимую" поддержку безопасности Израиля, "включая его право на защиту от атак". По словам американского президента, в последние дни Израиль "защищал свой народ от неизбирательных ракетных обстрелов со стороны террористической группировки "Палестинский исламский джихад".Вечером в воскресенье палестинский "Исламский джихад" и пресс-служба премьера Израиля сообщили, что перемирие вступит в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск). Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля после вступления в силу режима прекращения огня, сообщила пресс-служба израильских военных.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы днем и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220807/rassvet-1807880081.html

https://ria.ru/20220808/obstrely-1807915162.html

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в мире, израиль, исламский джихад, сша, палестина, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, джо байден