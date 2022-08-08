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Искусство быть женщиной: как это делали Дастин Хоффман и другие актеры - РИА Новости, 08.08.2022
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Культура
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Искусство быть женщиной: как это делали Дастин Хоффман и другие актеры
Искусство быть женщиной: как это делали Дастин Хоффман и другие актеры - РИА Новости, 08.08.2022
Искусство быть женщиной: как это делали Дастин Хоффман и другие актеры
Дастину Хоффману сегодня исполнилось 85 лет. Актер продолжает сниматься в кино, но расцвет его карьеры — восьмидесятые. Именно тогда он завоевал оба своих... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T08:00
2022-08-08T08:06
культура
дастин хоффман
александр калягин
сша
голливуд
россия
кино и сериалы
знаменитости
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Тимур Мусин. Дастину Хоффману сегодня исполнилось 85 лет. Актер продолжает сниматься в кино, но расцвет его карьеры — восьмидесятые. Именно тогда он завоевал оба своих "Оскара" и сыграл одну из самых ярких драматических и комедийных ролей — Дороти Майклс в фильме "Тутси". О том, кто еще из зарубежных и российских артистов перевоплощался в женский образ в фильмах и на сцене, — в материале РИА Новости.Гениальная авантюраВ "Тутси" Хоффман сыграл актера-неудачника Майкла Дорси, который решает выпутаться из карьерного кризиса весьма экстравагантным способом: на очередные пробы заявляется в образе начинающей актрисы Дороти Майклс. На удивление, авантюра удается: Дорси получает не только заветную роль, но и головокружительный успех. На протяжении всего действия Хоффман мастерски перескакивает из мужского образа в женский и наоборот, попадая, конечно, в комические ситуации."Тутси" считается эталонным фильмом на тему "из мужчины — в женщину", а Дастин Хоффман во многом благодаря этой роли стал всемирно известным и любимым актером.У каждого свои недостаткиРомантическая комедия "В джазе только девушки" режиссера Билли Уайлдера уже давно стала классикой. Но в США конца 50-х картину восприняли как пощечину общественной морали. Переодетые в платья накрашенные мужчины, чересчур откровенные сцены, вольные реплики персонажей — это был вызов пуританскому этическому кодексу Голливуда. Сам факт выхода ленты в прокат и последующий коммерческий успех возвещали о начале новой эры американской киноиндустрии, и наряженные в женские костюмы мужчины сыграли в этом не последнюю роль.Музыканты Джерри и Джо, чтобы скрыться от гангстеров, преображаются в студенток несуществующей шебойгенской консерватории — Дафну и Джозефину. Отправившись в турне с дамским джазовым оркестром, они оказываются вовлеченными в светские интриги и криминальные разборки.Отдельного упоминания стоят две любовные линии фильма. Чувственный роман Джо-Джозефины с солисткой оркестра Душечкой в исполнении Мерлин Монро разбавляется комичной интрижкой Джерри-Дафны с пожилым аристократом Филдингом. В финальной сцене без памяти влюбленный в переодетого мужчину миллионер, узнав об этом обмане, произносит культовую реплику: "У каждого свои недостатки".Я тебя поцелую, потом… если захочешьСобытия советского телефильма "Здравствуйте, я ваша тетя!" разворачиваются по похожему сценарию: безработный Бабс в исполнении Александра Калягина скрывается от ареста, переодевшись в женщину. Оказавшись в центре семейного конфликта, он вынужденно притворяется богатой тетушкой из Бразилии и весьма эксцентрично, но совершенно убедительно исполняет свою роль.О том, как сложился этот образ, артист написал в автобиографической книге "Александр Калягин": "Моя тетка Чарли родилась из воспоминаний о воспитавших меня женщинах — матери, тетках. В нее вошли черты девочек и женщин, в которых я был влюблен, которых просто мельком видел на улице или в транспорте".Женское платье стало для Калягина чуть ли не повседневным костюмом — он не снимал наряд на протяжении всего съемочного процесса. Впрочем, сам актер иронично подмечает, что отказался от длительных переодеваний, дабы не пропускать короткие обеденные перерывы.Баба-яга всесоюзного масштабаАктера театра и кино Евгения Лебедева называют великим лицедеем. Из театрального училища он вышел с амплуа героя-любовника, но в дальнейшем воплощал совершенно другие образы. Например, старый конь Холстомер в постановке по одноименной повести Льва Толстого — одна из самых знаменитых его работ. В репертуаре артиста и несколько ярких женских образов. В 16 лет Лебедеву довелось сыграть Кабаниху в спектакле по "Грозе" Островского."Видимо, в этом возрасте я подавал надежды на исполнение ролей такого характера, как Кабаниха", — с иронией вспоминал артист.О своем главном женском альтер-эго, Бабе-яге, Евгений Алексеевич говорил: "Ведьм среди актрис театра было достаточно, но мне говорили, что у меня больше данных". Лебедев считал, что в каждой даме есть что-то от этого персонажа и такое способен уловить только мужчина. Впрочем, по мнению актера, органично в роли старой колдуньи он смотрелся не в последнюю очередь из-за подходящей внешности. "Тебе даже гримироваться не надо", — цитировал он слова режиссера Георгия Товстоногова.Из наблюдений за тещейПо словам режиссера советской картины "Мэри Поппинс, до свидания" Леонида Квинихидзе, в сценарии Мисс Эндрю изобразили настолько отвратительной особой, что он не осмелился предлагать роль такого чудовища женщине-актрисе. И пригласил в проект Олега Табакова.Артист почти полностью взял на себя заботу о внешнем облике героини. Все было проработано до мельчайших деталей: тщательно подобранный костюм, чулки, накладной бюст. Он даже побрил ноги и сделал маникюр!В образе Мисс Эндрю Табаков чувствовал себя настолько свободно и уверенно, что зачастую отходил от сценария и выдавал хлесткие, почти хулиганские импровизации. Позднее актер признавался, что при работе над персонажем опирался на наблюдения за собственной тещей.Степени несчастья и любвиВ дуэте "Городка" — Илья Олейников и Юрий Стоянов — все женские роли отдавали последнему. За 19 лет существования телепередачи артист воплотил более трех тысяч женских образов. Дамы в его исполнении были самыми разными: очаровательными, противными, вежливыми, язвительными. В одном из интервью артист объяснил, в чем секрет столь точной фиксации разных сторон женской натуры: "На чем это замешано? На твоей любви к женщинам. На твоей наблюдательности. На твоем понимании главных вещей. Мужчины отличаются друг от друга степенью амбиций, подлостью, еще чем-то. А женщины — степенью несчастья и любви… И когда ты себе это объясняешь, у зрителя возникает симпатия".При этом свои самые ранние женские перевоплощения в "Городке" Юрий Николаевич вспоминает без особой ностальгии: "Потому что... ну ряженость в этом была какая-то. Это то же самое, когда в деревнях мужики на Рождество колядуют и напяливают на себя платочек. Все то, что я ненавижу в том, когда мужчина играет женщину. Я это сам не очень любил делать и не очень люблю, когда это делают другие". В более поздних выпусках шоу, по словам актера, ситуация изменилась в лучшую сторону — ряжености стало меньше, а профессионализма больше.Трудности переодеванияСегодня Дмитрий Нагиев ассоциируется у публики с бруталом в солнечных очках. Но в начале актерской карьеры он снялся в известном комедийном телесериале "Осторожно, модерн!", где сыграл сразу несколько женских персонажей. Во время съемок главной звезде сериала приходилось носить платья, парики и колготки, которые, как признается актер, лишили его почти всех волос на ногах.Позднее шоумен рассказывал, что переодевания в женскую одежду оказались для него самым трудоемким процессом на съемочной площадке.
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дастин хоффман, александр калягин, сша, голливуд, россия, кино и сериалы, знаменитости, дмитрий нагиев
08:00 08.08.2022 (обновлено: 08:06 08.08.2022)
 

Искусство быть женщиной: как это делали Дастин Хоффман и другие актеры

© Mirage Enterprises, Columbia Pictures (1982)Кадр из фильма "Тутси"
Кадр из фильма Тутси
© Mirage Enterprises, Columbia Pictures (1982)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Тимур Мусин. Дастину Хоффману сегодня исполнилось 85 лет. Актер продолжает сниматься в кино, но расцвет его карьеры — восьмидесятые. Именно тогда он завоевал оба своих "Оскара" и сыграл одну из самых ярких драматических и комедийных ролей — Дороти Майклс в фильме "Тутси". О том, кто еще из зарубежных и российских артистов перевоплощался в женский образ в фильмах и на сцене, — в материале РИА Новости.

Гениальная авантюра

В "Тутси" Хоффман сыграл актера-неудачника Майкла Дорси, который решает выпутаться из карьерного кризиса весьма экстравагантным способом: на очередные пробы заявляется в образе начинающей актрисы Дороти Майклс. На удивление, авантюра удается: Дорси получает не только заветную роль, но и головокружительный успех. На протяжении всего действия Хоффман мастерски перескакивает из мужского образа в женский и наоборот, попадая, конечно, в комические ситуации.
© Mirage Enterprises, Columbia Pictures (1982)

Актер-неудачник Майкл Дорси в "Тутси"

Кадр из фильма Тутси
1 из 3

Актер-неудачник Майкл Дорси в "Тутси"

© Mirage Enterprises, Columbia Pictures (1982)
© Mirage Enterprises, Columbia Pictures (1982)Кадр из фильма "Тутси"
Кадр из фильма Тутси
2 из 3
Кадр из фильма "Тутси"
© Mirage Enterprises, Columbia Pictures (1982)
© Mirage Enterprises, Columbia Pictures (1982)

Дастин Хоффман в фильме "Тутси"

Кадр из фильма Тутси
3 из 3

Дастин Хоффман в фильме "Тутси"

© Mirage Enterprises, Columbia Pictures (1982)
1 из 3

Актер-неудачник Майкл Дорси в "Тутси"

© Mirage Enterprises, Columbia Pictures (1982)
2 из 3
Кадр из фильма "Тутси"
© Mirage Enterprises, Columbia Pictures (1982)
3 из 3

Дастин Хоффман в фильме "Тутси"

© Mirage Enterprises, Columbia Pictures (1982)
"Тутси" считается эталонным фильмом на тему "из мужчины — в женщину", а Дастин Хоффман во многом благодаря этой роли стал всемирно известным и любимым актером.

У каждого свои недостатки

Романтическая комедия "В джазе только девушки" режиссера Билли Уайлдера уже давно стала классикой. Но в США конца 50-х картину восприняли как пощечину общественной морали. Переодетые в платья накрашенные мужчины, чересчур откровенные сцены, вольные реплики персонажей — это был вызов пуританскому этическому кодексу Голливуда. Сам факт выхода ленты в прокат и последующий коммерческий успех возвещали о начале новой эры американской киноиндустрии, и наряженные в женские костюмы мужчины сыграли в этом не последнюю роль.
© Ashton Productions, The Mirisch Corporation (1959)

Романтическая кинокомедия "В джазе только девушки"

Кадр из фильма В джазе только девушки
1 из 3

Романтическая кинокомедия "В джазе только девушки"

© Ashton Productions, The Mirisch Corporation (1959)
© Ashton Productions, The Mirisch Corporation (1959)

"В джазе только девушки"

Кадр из фильма В джазе только девушки
2 из 3

"В джазе только девушки"

© Ashton Productions, The Mirisch Corporation (1959)
© Ashton Productions, The Mirisch Corporation (1959)Кадр из фильма "В джазе только девушки"
Кадр из фильма В джазе только девушки
3 из 3
Кадр из фильма "В джазе только девушки"
© Ashton Productions, The Mirisch Corporation (1959)
1 из 3

Романтическая кинокомедия "В джазе только девушки"

© Ashton Productions, The Mirisch Corporation (1959)
2 из 3

"В джазе только девушки"

© Ashton Productions, The Mirisch Corporation (1959)
3 из 3
Кадр из фильма "В джазе только девушки"
© Ashton Productions, The Mirisch Corporation (1959)
Музыканты Джерри и Джо, чтобы скрыться от гангстеров, преображаются в студенток несуществующей шебойгенской консерватории — Дафну и Джозефину. Отправившись в турне с дамским джазовым оркестром, они оказываются вовлеченными в светские интриги и криминальные разборки.
Отдельного упоминания стоят две любовные линии фильма. Чувственный роман Джо-Джозефины с солисткой оркестра Душечкой в исполнении Мерлин Монро разбавляется комичной интрижкой Джерри-Дафны с пожилым аристократом Филдингом. В финальной сцене без памяти влюбленный в переодетого мужчину миллионер, узнав об этом обмане, произносит культовую реплику: "У каждого свои недостатки".

Я тебя поцелую, потом… если захочешь

События советского телефильма "Здравствуйте, я ваша тетя!" разворачиваются по похожему сценарию: безработный Бабс в исполнении Александра Калягина скрывается от ареста, переодевшись в женщину. Оказавшись в центре семейного конфликта, он вынужденно притворяется богатой тетушкой из Бразилии и весьма эксцентрично, но совершенно убедительно исполняет свою роль.
© ТО "Экран" (1975)

Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"

Кадр их фильма Здравствуйте, я ваша тетя
1 из 2

Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"

© ТО "Экран" (1975)
© ТО "Экран" (1975)

"Здравствуйте, я ваша тетя!"

Кадр их фильма Здравствуйте, я ваша тетя
2 из 2

"Здравствуйте, я ваша тетя!"

© ТО "Экран" (1975)
1 из 2

Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"

© ТО "Экран" (1975)
2 из 2

"Здравствуйте, я ваша тетя!"

© ТО "Экран" (1975)
О том, как сложился этот образ, артист написал в автобиографической книге "Александр Калягин": "Моя тетка Чарли родилась из воспоминаний о воспитавших меня женщинах — матери, тетках. В нее вошли черты девочек и женщин, в которых я был влюблен, которых просто мельком видел на улице или в транспорте".
Женское платье стало для Калягина чуть ли не повседневным костюмом — он не снимал наряд на протяжении всего съемочного процесса. Впрочем, сам актер иронично подмечает, что отказался от длительных переодеваний, дабы не пропускать короткие обеденные перерывы.

Баба-яга всесоюзного масштаба

Актера театра и кино Евгения Лебедева называют великим лицедеем. Из театрального училища он вышел с амплуа героя-любовника, но в дальнейшем воплощал совершенно другие образы. Например, старый конь Холстомер в постановке по одноименной повести Льва Толстого — одна из самых знаменитых его работ. В репертуаре артиста и несколько ярких женских образов. В 16 лет Лебедеву довелось сыграть Кабаниху в спектакле по "Грозе" Островского.
© РИА Новости / Рудольф Кучеров / Перейти в фотобанкАктер Лебедев на сцене Ленинградского академического Большого драматического театра
Актер Лебедев на сцене Ленинградского академического Большого драматического театра - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Рудольф Кучеров
Перейти в фотобанк
Актер Лебедев на сцене Ленинградского академического Большого драматического театра
"Видимо, в этом возрасте я подавал надежды на исполнение ролей такого характера, как Кабаниха", — с иронией вспоминал артист.
О своем главном женском альтер-эго, Бабе-яге, Евгений Алексеевич говорил: "Ведьм среди актрис театра было достаточно, но мне говорили, что у меня больше данных". Лебедев считал, что в каждой даме есть что-то от этого персонажа и такое способен уловить только мужчина. Впрочем, по мнению актера, органично в роли старой колдуньи он смотрелся не в последнюю очередь из-за подходящей внешности. "Тебе даже гримироваться не надо", — цитировал он слова режиссера Георгия Товстоногова.

Из наблюдений за тещей

По словам режиссера советской картины "Мэри Поппинс, до свидания" Леонида Квинихидзе, в сценарии Мисс Эндрю изобразили настолько отвратительной особой, что он не осмелился предлагать роль такого чудовища женщине-актрисе. И пригласил в проект Олега Табакова.
© Киностудия "Мосфильм", 1983

Мисс Эндрю в фильме "Мэри Поппинс, до свидания"

Кадр из фильма Мэри Поппинс, до свидания!
1 из 2

Мисс Эндрю в фильме "Мэри Поппинс, до свидания"

© Киностудия "Мосфильм", 1983
© Киностудия "Мосфильм", 1983

Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания"

Кадр из фильма Мэри Поппинс, до свидания!
2 из 2

Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания"

© Киностудия "Мосфильм", 1983
1 из 2

Мисс Эндрю в фильме "Мэри Поппинс, до свидания"

© Киностудия "Мосфильм", 1983
2 из 2

Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания"

© Киностудия "Мосфильм", 1983
Артист почти полностью взял на себя заботу о внешнем облике героини. Все было проработано до мельчайших деталей: тщательно подобранный костюм, чулки, накладной бюст. Он даже побрил ноги и сделал маникюр!
В образе Мисс Эндрю Табаков чувствовал себя настолько свободно и уверенно, что зачастую отходил от сценария и выдавал хлесткие, почти хулиганские импровизации. Позднее актер признавался, что при работе над персонажем опирался на наблюдения за собственной тещей.

Степени несчастья и любви

В дуэте "Городка" — Илья Олейников и Юрий Стоянов — все женские роли отдавали последнему. За 19 лет существования телепередачи артист воплотил более трех тысяч женских образов. Дамы в его исполнении были самыми разными: очаровательными, противными, вежливыми, язвительными. В одном из интервью артист объяснил, в чем секрет столь точной фиксации разных сторон женской натуры: "На чем это замешано? На твоей любви к женщинам. На твоей наблюдательности. На твоем понимании главных вещей. Мужчины отличаются друг от друга степенью амбиций, подлостью, еще чем-то. А женщины — степенью несчастья и любви… И когда ты себе это объясняешь, у зрителя возникает симпатия".
© Киностудия "Позитив-ТВ" (1995—2012)

Юрий Стоянов и Илья Олейников в программе "Городок"

Кадр из программы Городок
1 из 3

Юрий Стоянов и Илья Олейников в программе "Городок"

© Киностудия "Позитив-ТВ" (1995—2012)
© Киностудия "Позитив-ТВ" (1995—2012)

Программа "Городок"

Кадр из программы Городок
2 из 3

Программа "Городок"

© Киностудия "Позитив-ТВ" (1995—2012)
© Киностудия "Позитив-ТВ" (1995—2012)Кадр из программы "Городок"
Кадр из программы Городок
3 из 3
Кадр из программы "Городок"
© Киностудия "Позитив-ТВ" (1995—2012)
1 из 3

Юрий Стоянов и Илья Олейников в программе "Городок"

© Киностудия "Позитив-ТВ" (1995—2012)
2 из 3

Программа "Городок"

© Киностудия "Позитив-ТВ" (1995—2012)
3 из 3
Кадр из программы "Городок"
© Киностудия "Позитив-ТВ" (1995—2012)
При этом свои самые ранние женские перевоплощения в "Городке" Юрий Николаевич вспоминает без особой ностальгии: "Потому что... ну ряженость в этом была какая-то. Это то же самое, когда в деревнях мужики на Рождество колядуют и напяливают на себя платочек. Все то, что я ненавижу в том, когда мужчина играет женщину. Я это сам не очень любил делать и не очень люблю, когда это делают другие". В более поздних выпусках шоу, по словам актера, ситуация изменилась в лучшую сторону — ряжености стало меньше, а профессионализма больше.

Трудности переодевания

Сегодня Дмитрий Нагиев ассоциируется у публики с бруталом в солнечных очках. Но в начале актерской карьеры он снялся в известном комедийном телесериале "Осторожно, модерн!", где сыграл сразу несколько женских персонажей. Во время съемок главной звезде сериала приходилось носить платья, парики и колготки, которые, как признается актер, лишили его почти всех волос на ногах.
© ЗАО "Модерн", Шестой канал ( 1996 – 1998)

Дмитрий Нагиев в "Осторожно, модерн!"

Кадр из сериала Осторожно, модерн!
1 из 3

Дмитрий Нагиев в "Осторожно, модерн!"

© ЗАО "Модерн", Шестой канал ( 1996 – 1998)
© ЗАО "Модерн", Шестой канал ( 1996 – 1998)

Кадр из сериала "Осторожно, модерн!" с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Ростом

Кадр из сериала Осторожно, модерн!
2 из 3

Кадр из сериала "Осторожно, модерн!" с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Ростом

© ЗАО "Модерн", Шестой канал ( 1996 – 1998)
© ЗАО "Модерн", Шестой канал ( 1996 – 1998)Кадр из сериала "Осторожно, модерн!"
Кадр из сериала Осторожно, модерн!
3 из 3
Кадр из сериала "Осторожно, модерн!"
© ЗАО "Модерн", Шестой канал ( 1996 – 1998)
1 из 3

Дмитрий Нагиев в "Осторожно, модерн!"

© ЗАО "Модерн", Шестой канал ( 1996 – 1998)
2 из 3

Кадр из сериала "Осторожно, модерн!" с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Ростом

© ЗАО "Модерн", Шестой канал ( 1996 – 1998)
3 из 3
Кадр из сериала "Осторожно, модерн!"
© ЗАО "Модерн", Шестой канал ( 1996 – 1998)
Позднее шоумен рассказывал, что переодевания в женскую одежду оказались для него самым трудоемким процессом на съемочной площадке.
Кадр из фильма Основной инстинкт
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КультураДастин ХоффманАлександр КалягинСШАГолливудРоссияКино и сериалыЗнаменитостиДмитрий Нагиев
 
 
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