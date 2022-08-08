https://ria.ru/20220808/hoffman-1807564076.html

Искусство быть женщиной: как это делали Дастин Хоффман и другие актеры

Искусство быть женщиной: как это делали Дастин Хоффман и другие актеры - РИА Новости, 08.08.2022

Искусство быть женщиной: как это делали Дастин Хоффман и другие актеры

Дастину Хоффману сегодня исполнилось 85 лет. Актер продолжает сниматься в кино, но расцвет его карьеры — восьмидесятые. Именно тогда он завоевал оба своих... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T08:00

2022-08-08T08:00

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Тимур Мусин. Дастину Хоффману сегодня исполнилось 85 лет. Актер продолжает сниматься в кино, но расцвет его карьеры — восьмидесятые. Именно тогда он завоевал оба своих "Оскара" и сыграл одну из самых ярких драматических и комедийных ролей — Дороти Майклс в фильме "Тутси". О том, кто еще из зарубежных и российских артистов перевоплощался в женский образ в фильмах и на сцене, — в материале РИА Новости.Гениальная авантюраВ "Тутси" Хоффман сыграл актера-неудачника Майкла Дорси, который решает выпутаться из карьерного кризиса весьма экстравагантным способом: на очередные пробы заявляется в образе начинающей актрисы Дороти Майклс. На удивление, авантюра удается: Дорси получает не только заветную роль, но и головокружительный успех. На протяжении всего действия Хоффман мастерски перескакивает из мужского образа в женский и наоборот, попадая, конечно, в комические ситуации."Тутси" считается эталонным фильмом на тему "из мужчины — в женщину", а Дастин Хоффман во многом благодаря этой роли стал всемирно известным и любимым актером.У каждого свои недостаткиРомантическая комедия "В джазе только девушки" режиссера Билли Уайлдера уже давно стала классикой. Но в США конца 50-х картину восприняли как пощечину общественной морали. Переодетые в платья накрашенные мужчины, чересчур откровенные сцены, вольные реплики персонажей — это был вызов пуританскому этическому кодексу Голливуда. Сам факт выхода ленты в прокат и последующий коммерческий успех возвещали о начале новой эры американской киноиндустрии, и наряженные в женские костюмы мужчины сыграли в этом не последнюю роль.Музыканты Джерри и Джо, чтобы скрыться от гангстеров, преображаются в студенток несуществующей шебойгенской консерватории — Дафну и Джозефину. Отправившись в турне с дамским джазовым оркестром, они оказываются вовлеченными в светские интриги и криминальные разборки.Отдельного упоминания стоят две любовные линии фильма. Чувственный роман Джо-Джозефины с солисткой оркестра Душечкой в исполнении Мерлин Монро разбавляется комичной интрижкой Джерри-Дафны с пожилым аристократом Филдингом. В финальной сцене без памяти влюбленный в переодетого мужчину миллионер, узнав об этом обмане, произносит культовую реплику: "У каждого свои недостатки".Я тебя поцелую, потом… если захочешьСобытия советского телефильма "Здравствуйте, я ваша тетя!" разворачиваются по похожему сценарию: безработный Бабс в исполнении Александра Калягина скрывается от ареста, переодевшись в женщину. Оказавшись в центре семейного конфликта, он вынужденно притворяется богатой тетушкой из Бразилии и весьма эксцентрично, но совершенно убедительно исполняет свою роль.О том, как сложился этот образ, артист написал в автобиографической книге "Александр Калягин": "Моя тетка Чарли родилась из воспоминаний о воспитавших меня женщинах — матери, тетках. В нее вошли черты девочек и женщин, в которых я был влюблен, которых просто мельком видел на улице или в транспорте".Женское платье стало для Калягина чуть ли не повседневным костюмом — он не снимал наряд на протяжении всего съемочного процесса. Впрочем, сам актер иронично подмечает, что отказался от длительных переодеваний, дабы не пропускать короткие обеденные перерывы.Баба-яга всесоюзного масштабаАктера театра и кино Евгения Лебедева называют великим лицедеем. Из театрального училища он вышел с амплуа героя-любовника, но в дальнейшем воплощал совершенно другие образы. Например, старый конь Холстомер в постановке по одноименной повести Льва Толстого — одна из самых знаменитых его работ. В репертуаре артиста и несколько ярких женских образов. В 16 лет Лебедеву довелось сыграть Кабаниху в спектакле по "Грозе" Островского."Видимо, в этом возрасте я подавал надежды на исполнение ролей такого характера, как Кабаниха", — с иронией вспоминал артист.О своем главном женском альтер-эго, Бабе-яге, Евгений Алексеевич говорил: "Ведьм среди актрис театра было достаточно, но мне говорили, что у меня больше данных". Лебедев считал, что в каждой даме есть что-то от этого персонажа и такое способен уловить только мужчина. Впрочем, по мнению актера, органично в роли старой колдуньи он смотрелся не в последнюю очередь из-за подходящей внешности. "Тебе даже гримироваться не надо", — цитировал он слова режиссера Георгия Товстоногова.Из наблюдений за тещейПо словам режиссера советской картины "Мэри Поппинс, до свидания" Леонида Квинихидзе, в сценарии Мисс Эндрю изобразили настолько отвратительной особой, что он не осмелился предлагать роль такого чудовища женщине-актрисе. И пригласил в проект Олега Табакова.Артист почти полностью взял на себя заботу о внешнем облике героини. Все было проработано до мельчайших деталей: тщательно подобранный костюм, чулки, накладной бюст. Он даже побрил ноги и сделал маникюр!В образе Мисс Эндрю Табаков чувствовал себя настолько свободно и уверенно, что зачастую отходил от сценария и выдавал хлесткие, почти хулиганские импровизации. Позднее актер признавался, что при работе над персонажем опирался на наблюдения за собственной тещей.Степени несчастья и любвиВ дуэте "Городка" — Илья Олейников и Юрий Стоянов — все женские роли отдавали последнему. За 19 лет существования телепередачи артист воплотил более трех тысяч женских образов. Дамы в его исполнении были самыми разными: очаровательными, противными, вежливыми, язвительными. В одном из интервью артист объяснил, в чем секрет столь точной фиксации разных сторон женской натуры: "На чем это замешано? На твоей любви к женщинам. На твоей наблюдательности. На твоем понимании главных вещей. Мужчины отличаются друг от друга степенью амбиций, подлостью, еще чем-то. А женщины — степенью несчастья и любви… И когда ты себе это объясняешь, у зрителя возникает симпатия".При этом свои самые ранние женские перевоплощения в "Городке" Юрий Николаевич вспоминает без особой ностальгии: "Потому что... ну ряженость в этом была какая-то. Это то же самое, когда в деревнях мужики на Рождество колядуют и напяливают на себя платочек. Все то, что я ненавижу в том, когда мужчина играет женщину. Я это сам не очень любил делать и не очень люблю, когда это делают другие". В более поздних выпусках шоу, по словам актера, ситуация изменилась в лучшую сторону — ряжености стало меньше, а профессионализма больше.Трудности переодеванияСегодня Дмитрий Нагиев ассоциируется у публики с бруталом в солнечных очках. Но в начале актерской карьеры он снялся в известном комедийном телесериале "Осторожно, модерн!", где сыграл сразу несколько женских персонажей. Во время съемок главной звезде сериала приходилось носить платья, парики и колготки, которые, как признается актер, лишили его почти всех волос на ногах.Позднее шоумен рассказывал, что переодевания в женскую одежду оказались для него самым трудоемким процессом на съемочной площадке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

дастин хоффман, александр калягин, сша, голливуд, россия, кино и сериалы, знаменитости, дмитрий нагиев