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Средства ПВО сбили 19 ракет HIMARS в трех регионах Украины

Средства ПВО сбили 19 ракет HIMARS в трех регионах Украины - РИА Новости, 08.08.2022

Средства ПВО сбили 19 ракет HIMARS в трех регионах Украины

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:15

2022-08-08T13:15

2022-08-08T13:23

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кирилловка, Мандрыкино, Крапивницкое Донецкой Народной Республики, Барвенково, Долгенькое, Савинцы Харьковской области и Барвинок Херсонской области", - говорится в сообщении.Сообщается также, что в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях были сбиты в воздухе 19 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, а также перехвачены три украинские ракеты "Точка-У".

https://ria.ru/20220807/donbass-1807819430.html

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Кирилл Волков

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