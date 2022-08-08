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Средства ПВО сбили 19 ракет HIMARS в трех регионах Украины - РИА Новости, 08.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/himars-1808021426.html
Средства ПВО сбили 19 ракет HIMARS в трех регионах Украины
Средства ПВО сбили 19 ракет HIMARS в трех регионах Украины - РИА Новости, 08.08.2022
Средства ПВО сбили 19 ракет HIMARS в трех регионах Украины
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:15
2022-08-08T13:23
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
харьковская область
херсонская область
запорожская область
украина
россия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кирилловка, Мандрыкино, Крапивницкое Донецкой Народной Республики, Барвенково, Долгенькое, Савинцы Харьковской области и Барвинок Херсонской области", - говорится в сообщении.Сообщается также, что в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях были сбиты в воздухе 19 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, а также перехвачены три украинские ракеты "Точка-У".
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ситуация в днр и лнр, в мире, харьковская область, херсонская область , запорожская область, украина, россия, вооруженные силы украины
13:15 08.08.2022 (обновлено: 13:23 08.08.2022)
 
Средства ПВО сбили 19 ракет HIMARS в трех регионах Украины

Минобороны: ПВО сбила 19 ракет HIMARS в Мелитополе, Харьковской и Херсонской областях

© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKownАмериканские РСЗО HIMARS
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKown
Американские РСЗО HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кирилловка, Мандрыкино, Крапивницкое Донецкой Народной Республики, Барвенково, Долгенькое, Савинцы Харьковской области и Барвинок Херсонской области", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях были сбиты в воздухе 19 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, а также перехвачены три украинские ракеты "Точка-У".
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