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Средства ПВО сбили 19 ракет HIMARS в трех регионах Украины
Средства ПВО сбили 19 ракет HIMARS в трех регионах Украины - РИА Новости, 08.08.2022
Средства ПВО сбили 19 ракет HIMARS в трех регионах Украины
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:15
2022-08-08T13:15
2022-08-08T13:23
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кирилловка, Мандрыкино, Крапивницкое Донецкой Народной Республики, Барвенково, Долгенькое, Савинцы Харьковской области и Барвинок Херсонской области", - говорится в сообщении.Сообщается также, что в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях были сбиты в воздухе 19 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, а также перехвачены три украинские ракеты "Точка-У".
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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13:15 08.08.2022 (обновлено: 13:23 08.08.2022)
Средства ПВО сбили 19 ракет HIMARS в трех регионах Украины
Минобороны: ПВО сбила 19 ракет HIMARS в Мелитополе, Харьковской и Херсонской областях