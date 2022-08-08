https://ria.ru/20220808/gurovich-1808139709.html

Мосгорсуд отказался освободить бывшего замглавы МЧС Гуровича

Мосгорсуд отказался освободить бывшего замглавы МЧС Гуровича - РИА Новости, 08.08.2022

Мосгорсуд отказался освободить бывшего замглавы МЧС Гуровича

Мосгорсуд признал законным арест бывшего замглавы МЧС РФ Андрея Гуровича, обвиняемого в превышении полномочий при строительстве в Мурманской области ковидного... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T18:49

2022-08-08T18:49

2022-08-08T18:52

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

московский городской суд

мурманская область

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего замглавы МЧС РФ Андрея Гуровича, обвиняемого в превышении полномочий при строительстве в Мурманской области ковидного госпиталя, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Вину Гурович не признает. Защита просила отпустить его из СИЗО."Постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов - без удовлетворения", - огласила решение судья. Защита просила отпустить его под домашний арест или залог. "Всю жизнь я служил верой и правдой", - обратился к судье Гурович.По версии следствия, в 2020 году он организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако госпиталь был возведен "без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован".Следствие считает, что Гурович "не принял меры для эффективного использования бюджетных средств", в результате чего бюджету Мурманской области причинен ущерб "на сумму более 323 миллионов рублей". О том, что госпиталь решено свернуть, губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил в октябре 2020 года, спустя четыре месяца после торжественного открытия. Губернатор пояснил решение тем, что объект не понадобился - ситуация в близлежащем вахтовом поселке Белокаменка, очаге заражения, "являлась стабильной". Оборудование из госпиталя, по словам главы региона, решено распределить по другим медицинским учреждениям "для наращивания их мощностей".Госпиталь на 700 коек в Мурмашах называли "уникальным полевым объектом" с реанимацией и блоком интенсивной терапии. Его развернули по поручению президента Владимира Путина после просьбы Чибиса. Сам Гурович в беседе с журналистами при открытии объекта подчеркивал, что подобный госпиталь построен "впервые у нас в стране" - "помимо самой скорости, здесь еще было обеспечено оснащение уникальным медицинским оборудованием, все технологии, даже искусственного интеллекта, применяются".

https://ria.ru/20220706/semenov-1800818132.html

https://ria.ru/20220803/voronov-1806971382.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московский городской суд, мурманская область