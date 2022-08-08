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Спикер парламента Грузии осудил ксенофобию против приезжающих россиян - РИА Новости, 08.08.2022
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Спикер парламента Грузии осудил ксенофобию против приезжающих россиян
Спикер парламента Грузии осудил ксенофобию против приезжающих россиян - РИА Новости, 08.08.2022
Спикер парламента Грузии осудил ксенофобию против приезжающих россиян
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил оппозиционеров и ряд НПО в проведении ксенофобской кампании в отношении приезжающих в страну россиян. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:40
2022-08-08T14:42
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россия
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ТБИЛИСИ, 8 авг - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил оппозиционеров и ряд НПО в проведении ксенофобской кампании в отношении приезжающих в страну россиян.Ранее оппозиционные партии Грузии и ряд неправительственных организаций призвали власти ввести визовый режим для россиян, чтобы ограничить время их пребывания в стране до трех месяцев. Они утверждают, что в стране отмечается массовый приезд россиян, целью которых является не туризм, а бизнес-деятельность."Выделение людей по национальному признаку — это ксенофобия. Это элементарная истина. Разговоры о том, что въезд российских туристов таит в себе дополнительные опасности — это популизм, перешедший в ксенофобию... В марте была такая же волна, как будто шли диверсанты... Это обычная ксенофобская пропаганда", - заявил Папуашвили журналистам.По его словам, на сегодняшний день в Грузии находится в два раза меньше россиян, чем это было в 2019 году. Папуашвили добавил, что сотрудники пограничной полиции идентифицируют въезжающих граждан и принимают решение по их допуску в страну."На границе пограничники принимают решение: пропустить человека в страну или нет. Это контроль, осуществляемый государством. Безвизовый режим не означает бесконтрольное путешествие", - добавил он.Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям против России, которые были введены Западом из-за военной операции на Украине.
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в мире, грузия, россия
14:40 08.08.2022 (обновлено: 14:42 08.08.2022)
 
Спикер парламента Грузии осудил ксенофобию против приезжающих россиян

Спикер парламента Грузии Папуашвили осудил ксенофобию против приезжающих россиян

© Sputnik / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси
© Sputnik
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 8 авг - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил оппозиционеров и ряд НПО в проведении ксенофобской кампании в отношении приезжающих в страну россиян.
Ранее оппозиционные партии Грузии и ряд неправительственных организаций призвали власти ввести визовый режим для россиян, чтобы ограничить время их пребывания в стране до трех месяцев. Они утверждают, что в стране отмечается массовый приезд россиян, целью которых является не туризм, а бизнес-деятельность.
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"Выделение людей по национальному признаку — это ксенофобия. Это элементарная истина. Разговоры о том, что въезд российских туристов таит в себе дополнительные опасности — это популизм, перешедший в ксенофобию... В марте была такая же волна, как будто шли диверсанты... Это обычная ксенофобская пропаганда", - заявил Папуашвили журналистам.
По его словам, на сегодняшний день в Грузии находится в два раза меньше россиян, чем это было в 2019 году. Папуашвили добавил, что сотрудники пограничной полиции идентифицируют въезжающих граждан и принимают решение по их допуску в страну.
"На границе пограничники принимают решение: пропустить человека в страну или нет. Это контроль, осуществляемый государством. Безвизовый режим не означает бесконтрольное путешествие", - добавил он.
Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям против России, которые были введены Западом из-за военной операции на Украине.
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