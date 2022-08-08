https://ria.ru/20220808/gruziya-1808055459.html

Спикер парламента Грузии осудил ксенофобию против приезжающих россиян

Спикер парламента Грузии осудил ксенофобию против приезжающих россиян - РИА Новости, 08.08.2022

Спикер парламента Грузии осудил ксенофобию против приезжающих россиян

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил оппозиционеров и ряд НПО в проведении ксенофобской кампании в отношении приезжающих в страну россиян. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:40

2022-08-08T14:40

2022-08-08T14:42

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ТБИЛИСИ, 8 авг - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил оппозиционеров и ряд НПО в проведении ксенофобской кампании в отношении приезжающих в страну россиян.Ранее оппозиционные партии Грузии и ряд неправительственных организаций призвали власти ввести визовый режим для россиян, чтобы ограничить время их пребывания в стране до трех месяцев. Они утверждают, что в стране отмечается массовый приезд россиян, целью которых является не туризм, а бизнес-деятельность."Выделение людей по национальному признаку — это ксенофобия. Это элементарная истина. Разговоры о том, что въезд российских туристов таит в себе дополнительные опасности — это популизм, перешедший в ксенофобию... В марте была такая же волна, как будто шли диверсанты... Это обычная ксенофобская пропаганда", - заявил Папуашвили журналистам.По его словам, на сегодняшний день в Грузии находится в два раза меньше россиян, чем это было в 2019 году. Папуашвили добавил, что сотрудники пограничной полиции идентифицируют въезжающих граждан и принимают решение по их допуску в страну."На границе пограничники принимают решение: пропустить человека в страну или нет. Это контроль, осуществляемый государством. Безвизовый режим не означает бесконтрольное путешествие", - добавил он.Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям против России, которые были введены Западом из-за военной операции на Украине.

https://ria.ru/20220808/gruziya-1808044677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, грузия, россия