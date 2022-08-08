https://ria.ru/20220808/gruziya-1808044677.html

Премьер Грузии обвинил Саакашвили в передаче России стратегических объектов

Премьер Грузии обвинил Саакашвили в передаче России стратегических объектов - РИА Новости, 08.08.2022

Премьер Грузии обвинил Саакашвили в передаче России стратегических объектов

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что после военного конфликта с Южной Осетией в августе 2008 года тогдашний президент Михаил Саакашвили... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:10

2022-08-08T14:10

2022-08-08T14:10

в мире

россия

южная осетия

грузия

абхазия

ираклий гарибашвили

михаил саакашвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что после военного конфликта с Южной Осетией в августе 2008 года тогдашний президент Михаил Саакашвили передал российской стороне стратегические объекты страны, упразднил визовый режим с Россией и не ввел никаких санкций против РФ."Когда они (представители партии Саакашвили "Единое национальное движение" - ред.) сегодня выступают и изображают большой патриотизм, я хочу им напомнить: спустя несколько месяцев после августовской войны 2008 года Саакашвили начал передачу стратегических объектов российским государственным организациям... Помним сказанную тогда фразу, что русские деньги не пахнут. Во-вторых, правительство Саакашвили в одностороннем порядке отменило визовый режим для граждан России. В-третьих, после войны правительство Саакашвили не предприняло никаких действий, даже по организации санкций против России из-за оккупации", - заявил премьер журналистам.Касаясь самого конфликта 2008 года, Гарибашвили подчеркнул, что причиной его начала были "провокационные, непродуманные и безрассудные действия Саакашвили и его команды". "Предательство Саакашвили и его команды, их провокационные и безрассудные шаги обусловили то, что они не смогли избежать этой трагической войны", - заявил премьер.Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям против России, которые были введены Западом из-за военной операции на Украине.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20220808/gruziya-1807948540.html

https://ria.ru/20220420/gagloev-1784305792.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, южная осетия, грузия, абхазия, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, единое национальное движение