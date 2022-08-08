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Премьер Грузии захотел "восстановить территориальную целостность страны" - РИА Новости, 08.08.2022
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Премьер Грузии захотел "восстановить территориальную целостность страны"
Премьер Грузии захотел "восстановить территориальную целостность страны" - РИА Новости, 08.08.2022
Премьер Грузии захотел "восстановить территориальную целостность страны"
Грузия планирует добиться восстановления территориальной целостности республики мирным путем, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. "Мы... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:51
2022-08-08T10:52
в мире
грузия
южная осетия
россия
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Грузия планирует добиться восстановления территориальной целостности республики мирным путем, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. "Мы восстановим территориальную целостность и путем объединения страны выберем мирную, разумную политику. Мы верим, что обязательно достигнем цели - объединения Грузии!" — написал он в Facebook*. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Москва, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220808/gruziya-1807948540.html
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в мире, грузия, южная осетия, россия
10:51 08.08.2022 (обновлено: 10:52 08.08.2022)
 
Премьер Грузии захотел "восстановить территориальную целостность страны"

Премьер Грузии Гарибашвили захотел восстановить территориальную целостность страны

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Грузия планирует добиться восстановления территориальной целостности республики мирным путем, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Мы восстановим территориальную целостность и путем объединения страны выберем мирную, разумную политику. Мы верим, что обязательно достигнем цели - объединения Грузии!" — написал он в Facebook*.
Российский танк в пригороде Цхинвали - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
10:10
Медведев назвал действия в Грузии в 2008 году сигналом для США и НАТО
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Москва, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
Южная Осетия - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 16:35
В Южной Осетии сообщили об участившихся провокациях на границе с Грузией
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
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