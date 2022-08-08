https://ria.ru/20220808/gruziya-1807962476.html

Премьер Грузии захотел "восстановить территориальную целостность страны"

Премьер Грузии захотел "восстановить территориальную целостность страны" - РИА Новости, 08.08.2022

Премьер Грузии захотел "восстановить территориальную целостность страны"

Грузия планирует добиться восстановления территориальной целостности республики мирным путем, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. "Мы... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T10:51

2022-08-08T10:51

2022-08-08T10:52

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Грузия планирует добиться восстановления территориальной целостности республики мирным путем, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. "Мы восстановим территориальную целостность и путем объединения страны выберем мирную, разумную политику. Мы верим, что обязательно достигнем цели - объединения Грузии!" — написал он в Facebook*. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Москва, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220808/gruziya-1807948540.html

https://ria.ru/20220715/osetiya-1802783063.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, грузия, южная осетия, россия