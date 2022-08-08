10:51 08.08.2022 (обновлено: 10:52 08.08.2022)
Премьер Грузии захотел "восстановить территориальную целостность страны"
Премьер Грузии Гарибашвили захотел восстановить территориальную целостность страны
© Sputnik / Асатур Есаянц
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Грузия планирует добиться восстановления территориальной целостности республики мирным путем, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
"Мы восстановим территориальную целостность и путем объединения страны выберем мирную, разумную политику. Мы верим, что обязательно достигнем цели - объединения Грузии!" — написал он в Facebook*.
"Мы восстановим территориальную целостность и путем объединения страны выберем мирную, разумную политику. Мы верим, что обязательно достигнем цели - объединения Грузии!" — написал он в Facebook*.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Москва, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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