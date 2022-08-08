https://ria.ru/20220808/gretsiya-1808066549.html

Мицотакис заявил, что не уйдет в отставку из-за скандала со слежкой

Мицотакис заявил, что не уйдет в отставку из-за скандала со слежкой - РИА Новости, 08.08.2022

Мицотакис заявил, что не уйдет в отставку из-за скандала со слежкой

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что не намерен уходить в отставку из-за скандала с прослушиванием спецслужбой оппозиционного политика – лидера РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:07

2022-08-08T15:07

2022-08-08T15:07

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АФИНЫ, 8 авг – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что не намерен уходить в отставку из-за скандала с прослушиванием спецслужбой оппозиционного политика – лидера партии ПАСОК-КИНАЛ Никоса Андрулакиса, однако намерен предложить ряд изменений в работу спецслужб.Его телеобращение в связи со скандалом с прослушиванием политиков и журналистов транслировало греческое общественное телевидение ERT.В Греции все больший масштаб принимает политический скандал, связанный с прослушиванием мобильных телефонов Андрулакиса и журналиста Танасиса Кукакиса. В связи со скандалом начальник разведывательной службы Греции EYP Панайотис Контолеон и генеральный секретарь премьер-министра (руководитель администрации правительства) Григорис Димитриадис были отправлены в отставку. Греческие СМИ назвали дело "Кириакос-гейт" и "греческий Уотергейт" по аналогии с известным политическим скандалом в США 1972-1974 годов, закончившимся отставкой президента страны Ричарда Никсона.Крупнейшая оппозиционная партия СИРИЗА-Прогрессивный альянс заявила, что Мицотакис должен уйти в отставку после беспрецедентных институциональных нарушений."СЛЕЖКА ЗАКОННАЯ, НО НЕПРАВИЛЬНАЯ"Прослушивание политика было проведено по предусмотренным законом процедурам, но оно было политически неприемлемо и не должно было произойти, заявил Мицотакис, и пообещал укрепить контроль за Национальной разведывательной службой. По его словам, ему "несколько дней назад" сообщили, что в сентябре 2021 года Национальная разведывательная служба установила "законное подключение" к мобильному телефону Никоса Андрулакиса, когда он еще был депутатом Европарламента."Эта процедура была одобрена верховным прокурором, как и предусмотрено в положении, принятом в 2018 году предыдущим правительством. Оно (прослушивание) продлилось три месяца и был автоматически прекращено, как того требует закон, через несколько дней после того, как Андрулакис был избран президентом партии ПАСОК-КИНАЛ", - заявил Мицотакис."Хотя все было сделано по закону, Национальная разведывательная служба (EYP или NIS) недооценила политическое измерение этой акции. Это было формально правильно, но политически неприемлемо. Этого не должно было произойти, что вызвало трещины в доверии граждан к службам национальной безопасности", - сказал Мицотакис.По его словам, поскольку дело касалось известной политической фигуры, его ведение было неправильным, и именно поэтому руководитель EYP был немедленно снят с должности, а генеральный секретарь офиса премьер-министра взял на себя объективную политическую ответственность."Я повторяю прямо: то, что было сделано, возможно, соответствовало букве закона, но это было неправильно. Я не знал этого и, очевидно, никогда бы этого не допустил!" - сказал премьер.Он заявил, что это дело высветило отсутствие дополнительных "фильтров" в работе спецслужб."Ведь слежка за политическим деятелем, безусловно, требует гарантий, выходящих за рамки суждений даже опытного и компетентного судебного работника", - сказал он.ПЕРЕОЦЕНИТЬ СИСТЕМУ КОНТРОЛЯПремьер сказал, что, каким бы ценным ни был вклад Национальной разведывательной службы в укрепление позиций Греции, становится ясно, что необходимо не только повысить ее оперативную компетентность, но и переоценить общую систему контроля и надзора.Мицотакис сказал, что правительство сразу же согласилось на создание комиссии по расследованию, но оно не может и не должно превращаться "в шпионское шоу для партийного потребления".Он сказал, что будет открыт для любой творческой идеи, которая включает в себя передовой зарубежный опыт и укрепляет механизмы подотчетности столь важного для безопасности страны ведомства.Премьер изложил четыре направления изменений в работе спецслужбы, которые предложит правительство. Это усиление подотчетности EYP и парламентского надзора за ней через комитет по институтам и прозрачности, повышение роли Совета национальной безопасности для лучшего использования информации и EYP, защита в контексте законного прослушивания для политических деятелей, изменения в EYP для усиления внутреннего контроля, прозрачности и обучения персонала."Я буду откровенен с вами. На родине таится много врагов, и они хотели бы иметь слабое Национальное разведывательное управление. И если какие-то темные силы за пределами Греции разрабатывают какой-либо план по дестабилизации страны, они должны знать, что Греция сильна и институционально защищена", - сказал Мицотакис.По его словам, он и дальше продолжит работать, чтобы все вместе могли построить "еще более прочные и устойчивые демократические институты".

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https://ria.ru/20220725/politika-1804234889.html

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в мире, технологии, ричард никсон, греция, сша, европарламент