ВС России уничтожили три украинских взвода РСЗО "Град"
Минобороны: ВС России уничтожили три взвода РСЗО "Град" ВСУ и четыре взвода "Мста-Б"
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили в Донбассе три взвода РСЗО "Град", четыре взвода орудий "Мста-Б" и два взвода орудий "Гиацинт-Б", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подавлено: три взвода РСЗО "Град" в районе населенных пунктов Кодема, Маяки и Адамовка, четыре артиллерийских взвода орудий "Мста-Б", а также два взвода орудий "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск, Веселое, Дзержинск, Максимильяновка и Антоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.