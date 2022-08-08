https://ria.ru/20220808/grad-1808029585.html

ВС России уничтожили три украинских взвода РСЗО "Град"

ВС России уничтожили три украинских взвода РСЗО "Град" - РИА Новости, 08.08.2022

ВС России уничтожили три украинских взвода РСЗО "Град"

Российские артиллеристы в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили в Донбассе три взвода РСЗО "Град", четыре взвода орудий "Мста-Б" и два взвода орудий... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:33

2022-08-08T13:33

2022-08-08T13:33

специальная военная операция на украине

владимир путин

донбасс

россия

украина

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили в Донбассе три взвода РСЗО "Град", четыре взвода орудий "Мста-Б" и два взвода орудий "Гиацинт-Б", сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подавлено: три взвода РСЗО "Град" в районе населенных пунктов Кодема, Маяки и Адамовка, четыре артиллерийских взвода орудий "Мста-Б", а также два взвода орудий "Гиацинт-Б" на огневых позициях в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск, Веселое, Дзержинск, Максимильяновка и Антоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

россия

украина

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владимир путин, донбасс, россия, украина