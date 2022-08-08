Рейтинг@Mail.ru
В России возбудили новое уголовное дело о госизмене - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/gosizmena-1808079097.html
В России возбудили новое уголовное дело о госизмене
В России возбудили новое уголовное дело о госизмене - РИА Новости, 08.08.2022
В России возбудили новое уголовное дело о госизмене
Лефортовский суд Москвы получил ходатайство о продлении ареста новому фигуранту дела о государственной измене, россиянину по фамилии Титов, сообщили РИА Новости РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:37
2022-08-08T16:33
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы получил ходатайство о продлении ареста новому фигуранту дела о государственной измене, россиянину по фамилии Титов, сообщили РИА Новости в суде.Согласно картотеке и сложившейся практике, Титова арестовали в одном из российских регионов, о чем СМИ не было известно. Сейчас следствие просит столичный суд продлить ему меру пресечения.Задержанному грозит до двадцати лет тюрьмы. Подробности не уточняются.
https://ria.ru/20220805/gosizmena-1807564814.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
15:37 08.08.2022 (обновлено: 16:33 08.08.2022)
 
В России возбудили новое уголовное дело о госизмене

Суд в Москве получил ходатайство о продлении ареста россиянину Титову по делу о госизмене

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы получил ходатайство о продлении ареста новому фигуранту дела о государственной измене, россиянину по фамилии Титов, сообщили РИА Новости в суде.
“Ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей будет рассмотрено сегодня”, — говорится в заявлении.
Согласно картотеке и сложившейся практике, Титова арестовали в одном из российских регионов, о чем СМИ не было известно. Сейчас следствие просит столичный суд продлить ему меру пресечения.
Задержанному грозит до двадцати лет тюрьмы. Подробности не уточняются.
Директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 16:22
Арестованному директору института СО РАН Шиплюку вменили госизмену
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала