https://ria.ru/20220808/gosizmena-1808079097.html

В России возбудили новое уголовное дело о госизмене

В России возбудили новое уголовное дело о госизмене - РИА Новости, 08.08.2022

В России возбудили новое уголовное дело о госизмене

Лефортовский суд Москвы получил ходатайство о продлении ареста новому фигуранту дела о государственной измене, россиянину по фамилии Титов, сообщили РИА Новости РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:37

2022-08-08T15:37

2022-08-08T16:33

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы получил ходатайство о продлении ареста новому фигуранту дела о государственной измене, россиянину по фамилии Титов, сообщили РИА Новости в суде.Согласно картотеке и сложившейся практике, Титова арестовали в одном из российских регионов, о чем СМИ не было известно. Сейчас следствие просит столичный суд продлить ему меру пресечения.Задержанному грозит до двадцати лет тюрьмы. Подробности не уточняются.

https://ria.ru/20220805/gosizmena-1807564814.html

москва

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва