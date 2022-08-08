https://ria.ru/20220808/gosizmena-1808079097.html
В России возбудили новое уголовное дело о госизмене
В России возбудили новое уголовное дело о госизмене - РИА Новости, 08.08.2022
В России возбудили новое уголовное дело о госизмене
Лефортовский суд Москвы получил ходатайство о продлении ареста новому фигуранту дела о государственной измене, россиянину по фамилии Титов, сообщили РИА Новости РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:37
2022-08-08T15:37
2022-08-08T16:33
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы получил ходатайство о продлении ареста новому фигуранту дела о государственной измене, россиянину по фамилии Титов, сообщили РИА Новости в суде.Согласно картотеке и сложившейся практике, Титова арестовали в одном из российских регионов, о чем СМИ не было известно. Сейчас следствие просит столичный суд продлить ему меру пресечения.Задержанному грозит до двадцати лет тюрьмы. Подробности не уточняются.
https://ria.ru/20220805/gosizmena-1807564814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
15:37 08.08.2022 (обновлено: 16:33 08.08.2022)
В России возбудили новое уголовное дело о госизмене
Суд в Москве получил ходатайство о продлении ареста россиянину Титову по делу о госизмене
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы получил ходатайство о продлении ареста новому фигуранту дела о государственной измене, россиянину по фамилии Титов, сообщили РИА Новости в суде.
“Ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей будет рассмотрено сегодня”, — говорится в заявлении.
Согласно картотеке и сложившейся практике, Титова арестовали в одном из российских регионов, о чем СМИ не было известно. Сейчас следствие просит столичный суд продлить ему меру пресечения.
Задержанному грозит до двадцати лет тюрьмы. Подробности не уточняются.