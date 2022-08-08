https://ria.ru/20220808/germaniya-1808128138.html

Закон о смене пола подтолкнет немцев к миграции, заявил эксперт

Закон о смене пола подтолкнет немцев к миграции, заявил эксперт - РИА Новости, 08.08.2022

Закон о смене пола подтолкнет немцев к миграции, заявил эксперт

Спорный законопроект, предусматривающий широкие возможности для смены пола в Германии, толкает российских немцев к миграции, заявил РИА Новости экс-депутат... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T18:05

2022-08-08T18:05

2022-08-08T18:27

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БЕРЛИН, 8 авг - РИА Новости. Спорный законопроект, предусматривающий широкие возможности для смены пола в Германии, толкает российских немцев к миграции, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, основатель Международного народного совета российских немцев (IVDR e.V.) Вальдемар Гердт."Да, скорее всего, это подтолкнет (к миграции - ред) многих наших людей, людей традиционных ценностей, которые чувствуют себя здесь людьми второго сорта, которые сталкиваются с тем, что защитить детей от влияния такой идеологии очень сложно. Здесь же, начиная с детского сада, где оборудованы специальные "интимные уголки", через все школьное образование идет пропаганда этого якобы многообразия полов, гендерности, толерантности. Но если речь идет о многообразии - почему идет возвеличивание только одного подхода, агитация в пользу одного образа жизни? Это все ложь", - заявил Гердт."Это еще раз подтверждает, что Запад взял устойчивый курс на разрушение нравственности, морали, устоев, на фундаменте которых формировалось человечество на протяжении всей своей истории. Западная цивилизация в ее нынешней доктрине не имеет шансов на выживание, это путь в тупик", - добавил он.По словам общественного деятеля, политика властей ФРГ в вопросе о гендерах является "античеловеческой", она прямо направлена на "разрушение психики молодого поколения". Протест "некоторых стран и народов" против данной линии Гердт назвал "центральным конфликтом на Украине и в других частях света", это "глобальная война мировоззрений".Новый законопроект о самоопределении в ФРГ был представлен в июне министерством юстиции и министерством по делам семьи. Согласно законопроекту, граждане смогут самостоятельно подавать прошения о смене пола в органы ЗАГС без ранее необходимых медицинских заключений - в частности, двух психиатрических заключений. Данные права, согласно законопроекту, распространяются на подростков с 14 лет при условии согласия родителей либо по решению суда по делам несовершеннолетних. Менять пол в паспорте можно ежегодно.Законопроект подвергается критике как среди научного сообщества Германии, так и у населения. Каждый четвертый немецкий гражданин выступает против данной инициативы, почти половина - против части, которая касается расширения полномочий подростков с 14 лет, сообщил ранее социологический институт YouGov.

https://ria.ru/20220718/filmy-1803233334.html

https://ria.ru/20220722/kuba-1804434478.html

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