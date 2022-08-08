https://ria.ru/20220808/gaz-1808152487.html

Латвия возобновила импорт российского газа

Латвия возобновила импорт российского газа - РИА Новости, 08.08.2022

Латвия возобновила импорт российского газа

Латвия 5 августа возобновила импорт российского газа, прекращенный "Газпромом" в конце июля из-за нарушения условий отбора, следует из данных на платформе... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T19:18

2022-08-08T19:18

2022-08-08T22:38

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РИГА, 8 авг — РИА Новости. Латвия 5 августа возобновила импорт российского газа, прекращенный "Газпромом" в конце июля из-за нарушения условий отбора, следует из данных на платформе Entsog.Голубое топливо попадает к латвийским потребителям по магистральному трубопроводу Валдай — Псков — Рига, который идет из России в Латвию через газоизмерительную станцию (ГИС) "Лухамаа" в Эстонии.Согласно информации на сайте Entsog, сейчас через эту станцию поступает около четырех миллионов кубометров газа в сутки. Это также подтверждает схема поступления газа на сайте латвийского оператора Conexus Baltic Grid.Россия с 1 апреля перевела в рубли расчеты за газ для недружественных стран. После этого поставки через точку "Лухамаа" не велись весь апрель, но при этом периодически шли в мае, июне и последний раз — в конце июля, следует из данных платформы.Парламент Латвии 14 июля принял поправки к закону об энергетике, запрещающие импорт топлива из России с 1 января 2023 года. Власти заявляли, что обойдутся без российского газа, при этом уже в конце июля стало известно, что Latvijas gāze возобновила закупки — но не у "Газпрома", а у другого поставщика и расплачивается в евро.Согласно отчету "Газпрома", в 2020 году экспорт голубого топлива в Латвию составил 1,6 миллиарда кубометров, а в 2019-м — 1,7 миллиарда.

https://ria.ru/20220808/gaz-1807881243.html

https://ria.ru/20220808/gaz-1807916836.html

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экономика, айгарс калвитис, латвия, россия, газпром, latvijas gaze, владимир путин