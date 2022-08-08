https://ria.ru/20220808/gaz-1808037677.html

Шольц исключил использование "Северного потока — 2" при осложнении ситуации

Шольц исключил использование "Северного потока — 2" при осложнении ситуации - РИА Новости, 08.08.2022

Шольц исключил использование "Северного потока — 2" при осложнении ситуации

Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключает возможность введения в строй трубопровода "Северный поток — 2" даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы, заявил... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:48

2022-08-08T13:48

2022-08-08T14:42

экономика

россия

германия

северный поток — 2

олаф шольц

украина

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БЕРЛИН, 8 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключает возможность введения в строй трубопровода "Северный поток — 2" даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Ясно также то, что мы твердо стоим на стороне Украины, что мы поддерживаем санкции, которые мы совместно приняли в Европейском союзе и в консультациях с международным сообществом. Ясно также то, что "Северный поток 2" не сертифицирован и в настоящий момент не проходит процесс сертификации, и таким образом не доступен (для использования)", - заявил Хебештрайт на брифинге в понедельник.На уточняющий вопрос, исключает ли канцлер использование трубопровода в осенне-зимний период при осложнении ситуации с газоснабжением, Хебештрайт ответил утвердительно."Да, он исключает это", - заявил он.Хебештрайт согласился при этом, что осенне-зимний период будет для Германии непростым, но правительство приняло необходимые меры."Ясно, что предстоят сложные месяцы, что снижение поставок из России в Германию ставит перед нами вызовы, мы приняли многочисленные меры", - заявил представитель правительства.Он также ответил на реплику журналиста, не отмечает ли кабмин снижения поддержки санкционной политики."Короткий ответ: нет, мы не видим нехватки или снижения поддержки этих мер", - заявил Хебештрайт.

https://ria.ru/20220803/potok-1806917133.html

https://ria.ru/20220805/gaz-1807457388.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, германия, северный поток — 2, олаф шольц, украина