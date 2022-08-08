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Шольц исключил использование "Северного потока — 2" при осложнении ситуации
Шольц исключил использование "Северного потока — 2" при осложнении ситуации - РИА Новости, 08.08.2022
Шольц исключил использование "Северного потока — 2" при осложнении ситуации
Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключает возможность введения в строй трубопровода "Северный поток — 2" даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы, заявил... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:48
2022-08-08T13:48
2022-08-08T14:42
экономика
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германия
северный поток — 2
олаф шольц
украина
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БЕРЛИН, 8 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключает возможность введения в строй трубопровода "Северный поток — 2" даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Ясно также то, что мы твердо стоим на стороне Украины, что мы поддерживаем санкции, которые мы совместно приняли в Европейском союзе и в консультациях с международным сообществом. Ясно также то, что "Северный поток 2" не сертифицирован и в настоящий момент не проходит процесс сертификации, и таким образом не доступен (для использования)", - заявил Хебештрайт на брифинге в понедельник.На уточняющий вопрос, исключает ли канцлер использование трубопровода в осенне-зимний период при осложнении ситуации с газоснабжением, Хебештрайт ответил утвердительно."Да, он исключает это", - заявил он.Хебештрайт согласился при этом, что осенне-зимний период будет для Германии непростым, но правительство приняло необходимые меры."Ясно, что предстоят сложные месяцы, что снижение поставок из России в Германию ставит перед нами вызовы, мы приняли многочисленные меры", - заявил представитель правительства.Он также ответил на реплику журналиста, не отмечает ли кабмин снижения поддержки санкционной политики."Короткий ответ: нет, мы не видим нехватки или снижения поддержки этих мер", - заявил Хебештрайт.
https://ria.ru/20220803/potok-1806917133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, германия, северный поток — 2, олаф шольц, украина
13:48 08.08.2022 (обновлено: 14:42 08.08.2022)
Шольц исключил использование "Северного потока — 2" при осложнении ситуации
Канцлер ФРГ Шольц исключил возможность запуска "Северного потока — 2" в ближайшие месяцы
БЕРЛИН, 8 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключает возможность введения в строй трубопровода "Северный поток — 2" даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Ясно также то, что мы твердо стоим на стороне Украины
, что мы поддерживаем санкции, которые мы совместно приняли в Европейском союзе и в консультациях с международным сообществом. Ясно также то, что "Северный поток 2
" не сертифицирован и в настоящий момент не проходит процесс сертификации, и таким образом не доступен (для использования)", - заявил Хебештрайт на брифинге в понедельник.
На уточняющий вопрос, исключает ли канцлер использование трубопровода в осенне-зимний период при осложнении ситуации с газоснабжением, Хебештрайт ответил утвердительно.
"Да, он исключает это", - заявил он.
Хебештрайт согласился при этом, что осенне-зимний период будет для Германии
непростым, но правительство приняло необходимые меры.
"Ясно, что предстоят сложные месяцы, что снижение поставок из России
в Германию ставит перед нами вызовы, мы приняли многочисленные меры", - заявил представитель правительства.
Он также ответил на реплику журналиста, не отмечает ли кабмин снижения поддержки санкционной политики.
"Короткий ответ: нет, мы не видим нехватки или снижения поддержки этих мер", - заявил Хебештрайт.