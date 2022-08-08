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Еврокомиссия не сможет заставить Польшу делиться газом, заявила министр - РИА Новости, 08.08.2022
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Еврокомиссия не сможет заставить Польшу делиться газом, заявила министр
Еврокомиссия не сможет заставить Польшу делиться газом, заявила министр - РИА Новости, 08.08.2022
Еврокомиссия не сможет заставить Польшу делиться газом, заявила министр
Европейская комиссия не сможет заставить Польшу поделиться накопленным газом, заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:38
2022-08-08T13:38
экономика
польша
германия
еврокомиссия
европейский совет
евросоюз
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ВАРШАВА, 8 авг – РИА Новости. Европейская комиссия не сможет заставить Польшу поделиться накопленным газом, заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва."Энергетическая безопасность - это исключительная компетенция государств, и мы никогда не согласимся вернуть ее на европейский уровень. Никто не может заставить нас регламентировать газ или вводить другие ограничительные меры. Более того, мы не хотим принимать решения об ограничениях в других государствах", - сказала Москва в интервью изданию Sieci.Глава минклимата напомнила, что Еврокомиссии в ходе последнего заседания совета не удалось добиться обязательного сокращения спроса на газ во всех странах Евросоюза. "Оно будет добровольным, и решение принимает в этом отношении суверенно каждая страна", - отметила она.Москва добавила, что Польша уже на данный момент, учитывая заполненность складов и снижение спроса на продукцию промышленности, имеет на 17% меньше спрос на газ. "Поэтому нас этот вопрос вообще не касается", - сказала министр.При этом она подчеркнула, что "инфраструктура, газопроводы и купленный газ являются собственностью нашего государства, и только мы можем решать, как мы его используем, для чьих нужд"."Никто не отберет наш газ. Подчеркиваю - ЕК не может нас ни к чему принудить. Без свободы нет солидарности, и она заканчивается там, где начинается принуждение", - отметила Москва.На вопрос, сможет ли Европейский совет приказать соседям Германии отправить ей газ, она ответила, что это "крайне маловероятно"."Конечно, если есть страны в ЕС, которые имеют соответствующие возможности и инфраструктуру, то всегда на основе двустороннего соглашения они могут поддержать соседей", - заявила польский министр.Она добавила, что не представляет ситуации, когда "Брюссель будет навязывать нам обязанность помогать".
https://ria.ru/20220808/gaz-1807881243.html
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экономика, польша, германия, еврокомиссия, европейский совет, евросоюз
13:38 08.08.2022
 
Еврокомиссия не сможет заставить Польшу делиться газом, заявила министр

Министр Анна Москва: Еврокомиссия не сможет заставить Польшу делиться накопленным газом

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа территории компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток"
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На территории компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток". Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 авг – РИА Новости. Европейская комиссия не сможет заставить Польшу поделиться накопленным газом, заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.
"Энергетическая безопасность - это исключительная компетенция государств, и мы никогда не согласимся вернуть ее на европейский уровень. Никто не может заставить нас регламентировать газ или вводить другие ограничительные меры. Более того, мы не хотим принимать решения об ограничениях в других государствах", - сказала Москва в интервью изданию Sieci.
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Глава минклимата напомнила, что Еврокомиссии в ходе последнего заседания совета не удалось добиться обязательного сокращения спроса на газ во всех странах Евросоюза. "Оно будет добровольным, и решение принимает в этом отношении суверенно каждая страна", - отметила она.
Москва добавила, что Польша уже на данный момент, учитывая заполненность складов и снижение спроса на продукцию промышленности, имеет на 17% меньше спрос на газ. "Поэтому нас этот вопрос вообще не касается", - сказала министр.
При этом она подчеркнула, что "инфраструктура, газопроводы и купленный газ являются собственностью нашего государства, и только мы можем решать, как мы его используем, для чьих нужд".
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"Никто не отберет наш газ. Подчеркиваю - ЕК не может нас ни к чему принудить. Без свободы нет солидарности, и она заканчивается там, где начинается принуждение", - отметила Москва.
На вопрос, сможет ли Европейский совет приказать соседям Германии отправить ей газ, она ответила, что это "крайне маловероятно".
"Конечно, если есть страны в ЕС, которые имеют соответствующие возможности и инфраструктуру, то всегда на основе двустороннего соглашения они могут поддержать соседей", - заявила польский министр.
Она добавила, что не представляет ситуации, когда "Брюссель будет навязывать нам обязанность помогать".
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