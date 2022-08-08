https://ria.ru/20220808/gaz-1808033111.html

Еврокомиссия не сможет заставить Польшу делиться газом, заявила министр

Еврокомиссия не сможет заставить Польшу делиться газом, заявила министр - РИА Новости, 08.08.2022

Еврокомиссия не сможет заставить Польшу делиться газом, заявила министр

Европейская комиссия не сможет заставить Польшу поделиться накопленным газом, заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:38

2022-08-08T13:38

2022-08-08T13:38

экономика

польша

германия

еврокомиссия

европейский совет

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801738888_0:0:2864:1610_1920x0_80_0_0_f503de22db7b4fdad9fe59c2b5aa59ff.jpg

ВАРШАВА, 8 авг – РИА Новости. Европейская комиссия не сможет заставить Польшу поделиться накопленным газом, заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва."Энергетическая безопасность - это исключительная компетенция государств, и мы никогда не согласимся вернуть ее на европейский уровень. Никто не может заставить нас регламентировать газ или вводить другие ограничительные меры. Более того, мы не хотим принимать решения об ограничениях в других государствах", - сказала Москва в интервью изданию Sieci.Глава минклимата напомнила, что Еврокомиссии в ходе последнего заседания совета не удалось добиться обязательного сокращения спроса на газ во всех странах Евросоюза. "Оно будет добровольным, и решение принимает в этом отношении суверенно каждая страна", - отметила она.Москва добавила, что Польша уже на данный момент, учитывая заполненность складов и снижение спроса на продукцию промышленности, имеет на 17% меньше спрос на газ. "Поэтому нас этот вопрос вообще не касается", - сказала министр.При этом она подчеркнула, что "инфраструктура, газопроводы и купленный газ являются собственностью нашего государства, и только мы можем решать, как мы его используем, для чьих нужд"."Никто не отберет наш газ. Подчеркиваю - ЕК не может нас ни к чему принудить. Без свободы нет солидарности, и она заканчивается там, где начинается принуждение", - отметила Москва.На вопрос, сможет ли Европейский совет приказать соседям Германии отправить ей газ, она ответила, что это "крайне маловероятно"."Конечно, если есть страны в ЕС, которые имеют соответствующие возможности и инфраструктуру, то всегда на основе двустороннего соглашения они могут поддержать соседей", - заявила польский министр.Она добавила, что не представляет ситуации, когда "Брюссель будет навязывать нам обязанность помогать".

https://ria.ru/20220808/gaz-1807881243.html

https://ria.ru/20220808/pomosch-1807919749.html

https://ria.ru/20220808/gaz-1807916836.html

польша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, польша, германия, еврокомиссия, европейский совет, евросоюз