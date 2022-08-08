https://ria.ru/20220808/gaz-1807926565.html

СМИ пишут о трудностях в снижении зависимости Запада от газа из России

СМИ пишут о трудностях в снижении зависимости Запада от газа из России - РИА Новости, 08.08.2022

СМИ пишут о трудностях в снижении зависимости Запада от газа из России

Запад намерен увеличить пропускную способность Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) газопроводов, чтобы снизить зависимость газа от России, но РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T07:48

2022-08-08T07:48

2022-08-08T07:59

экономика

турция

европа

россия

природный газ

tanap (газопровод)

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АНКАРА, 8 авг — РИА Новости. Запад намерен увеличить пропускную способность Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) газопроводов, чтобы снизить зависимость газа от России, но на это потребуется несколько лет, пишет турецкая газета Yeni Şafak.Издание отмечает, что "реализовать эти цели раньше, чем через 5 лет, не представляется возможным, потому что, несмотря на инвестиции в увеличение мощности, требуются дополнительные протоколы и соглашения"."Создаваемый здесь газовый коридор укрепляет позиции Турции как страны энергетической базы. Все решения для Европы, которая хочет обезопасить себя в приближающемся зимнем сезоне, ведут в Турцию", — уточняет издание.

https://ria.ru/20220808/gaz-1807916836.html

турция

европа

россия

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экономика, турция, европа, россия, природный газ, tanap (газопровод)