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СМИ пишут о трудностях в снижении зависимости Запада от газа из России - РИА Новости, 08.08.2022
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СМИ пишут о трудностях в снижении зависимости Запада от газа из России
СМИ пишут о трудностях в снижении зависимости Запада от газа из России - РИА Новости, 08.08.2022
СМИ пишут о трудностях в снижении зависимости Запада от газа из России
Запад намерен увеличить пропускную способность Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) газопроводов, чтобы снизить зависимость газа от России, но РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T07:48
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экономика
турция
европа
россия
природный газ
tanap (газопровод)
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АНКАРА, 8 авг — РИА Новости. Запад намерен увеличить пропускную способность Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) газопроводов, чтобы снизить зависимость газа от России, но на это потребуется несколько лет, пишет турецкая газета Yeni Şafak.Издание отмечает, что "реализовать эти цели раньше, чем через 5 лет, не представляется возможным, потому что, несмотря на инвестиции в увеличение мощности, требуются дополнительные протоколы и соглашения"."Создаваемый здесь газовый коридор укрепляет позиции Турции как страны энергетической базы. Все решения для Европы, которая хочет обезопасить себя в приближающемся зимнем сезоне, ведут в Турцию", — уточняет издание.
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экономика, турция, европа, россия, природный газ, tanap (газопровод)
07:48 08.08.2022 (обновлено: 07:59 08.08.2022)
 
СМИ пишут о трудностях в снижении зависимости Запада от газа из России

Yeni Şafak: Запад намерен увеличить мощность TANAP для снижения зависимости от России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы
Трубы - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АНКАРА, 8 авг — РИА Новости. Запад намерен увеличить пропускную способность Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) газопроводов, чтобы снизить зависимость газа от России, но на это потребуется несколько лет, пишет турецкая газета Yeni Şafak.
"Годовая мощность TAP, европейского участка TANAP, построенного в рамках "Южного газового коридора", оценивается в 10 миллиардов кубометров. Проект, простирающийся от азербайджанского сектора Каспия, требует дополнительных инвестиций для увеличения поставок газа в Европу. Европа хочет увеличения пропускной способности "Южного газового коридора", и в этом контексте представляется технически возможным увеличить мощность ТАР с 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров. Увеличение пропускной способности TANAP с 16 миллиардов кубометров до 24 миллиардов кубометров, а затем до 31 миллиарда кубометров рассматривается как цель, которую можно достичь с помощью инвестиций", — пишет газета.
Издание отмечает, что "реализовать эти цели раньше, чем через 5 лет, не представляется возможным, потому что, несмотря на инвестиции в увеличение мощности, требуются дополнительные протоколы и соглашения".
"Создаваемый здесь газовый коридор укрепляет позиции Турции как страны энергетической базы. Все решения для Европы, которая хочет обезопасить себя в приближающемся зимнем сезоне, ведут в Турцию", — уточняет издание.
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
01:35
Европа решила отнять газ у развивающихся стран, пишет Handelsblatt
 
ЭкономикаТурцияЕвропаРоссияПриродный газTANAP (газопровод)
 
 
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