01:35 08.08.2022 (обновлено: 10:38 08.08.2022)
Европа решила отнять газ у развивающихся стран, пишет Handelsblatt
Handelsblatt: Европа отбирает газ у развивающихся стран ради отказа от поставок из России
© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В попытке отказаться от поставок из России Европа отбирает газ у развивающихся стран, провоцируя там энергетический кризис, пишет обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир.
По его словам, проблемы с электроснабжением уже наблюдаются в Бангладеше и Пакистане.
"Желая освободиться от зависимости от российского газа, ЕС вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках, что особенно сильно ударяет по бедным странам", — отметил Пир.
Автор публикации подчеркнул, что желание Европы найти альтернативные источники не должно осуществляться путем отвлечения энергоресурсов из других частей мира.
"Значительная часть танкерного флота, который до недавнего времени доставлял СПГ в основном в Азию, теперь направляется в Европу, чтобы компенсировать дефицит газа в регионе. ЕС не должен решать свои энергетические проблемы за счет стран глобального Юга", — говорится в статье.
Пир считает, что действия стран Европы усугубляют страдания миллионов людей в развивающихся странах.
Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной спецоперации на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямалу — Европе" вовсе прекратились.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов немецкой Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "поляки санкционировали нитку "Ямал — Европа", а Украина остановила одну из двух веток под абсолютно надуманным предлогом".
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