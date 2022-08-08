https://ria.ru/20220808/gaz-1807916836.html

Европа решила отнять газ у развивающихся стран, пишет Handelsblatt

Европа решила отнять газ у развивающихся стран, пишет Handelsblatt - РИА Новости, 08.08.2022

Европа решила отнять газ у развивающихся стран, пишет Handelsblatt

В попытке отказаться от поставок из России Европа отбирает газ у развивающихся стран, провоцируя там энергетический кризис, пишет обозреватель газеты... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T01:35

2022-08-08T01:35

2022-08-08T10:38

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

европа

россия

украина

siemens

северный поток

в мире

экономика

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В попытке отказаться от поставок из России Европа отбирает газ у развивающихся стран, провоцируя там энергетический кризис, пишет обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир.По его словам, проблемы с электроснабжением уже наблюдаются в Бангладеше и Пакистане.Автор публикации подчеркнул, что желание Европы найти альтернативные источники не должно осуществляться путем отвлечения энергоресурсов из других частей мира.Пир считает, что действия стран Европы усугубляют страдания миллионов людей в развивающихся странах.Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной спецоперации на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямалу — Европе" вовсе прекратились.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов немецкой Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "поляки санкционировали нитку "Ямал — Европа", а Украина остановила одну из двух веток под абсолютно надуманным предлогом".

https://ria.ru/20220807/gaz-1807805365.html

https://ria.ru/20220726/raskol-1804918999.html

европа

россия

украина

пакистан

бангладеш

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), европа, россия, украина, siemens, северный поток, в мире, экономика, пакистан, бангладеш