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Европа решила отнять газ у развивающихся стран, пишет Handelsblatt - РИА Новости, 08.08.2022
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Европа решила отнять газ у развивающихся стран, пишет Handelsblatt
Европа решила отнять газ у развивающихся стран, пишет Handelsblatt - РИА Новости, 08.08.2022
Европа решила отнять газ у развивающихся стран, пишет Handelsblatt
В попытке отказаться от поставок из России Европа отбирает газ у развивающихся стран, провоцируя там энергетический кризис, пишет обозреватель газеты... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T01:35
2022-08-08T10:38
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
европа
россия
украина
siemens
северный поток
в мире
экономика
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В попытке отказаться от поставок из России Европа отбирает газ у развивающихся стран, провоцируя там энергетический кризис, пишет обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир.По его словам, проблемы с электроснабжением уже наблюдаются в Бангладеше и Пакистане.Автор публикации подчеркнул, что желание Европы найти альтернативные источники не должно осуществляться путем отвлечения энергоресурсов из других частей мира.Пир считает, что действия стран Европы усугубляют страдания миллионов людей в развивающихся странах.Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной спецоперации на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямалу — Европе" вовсе прекратились.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов немецкой Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "поляки санкционировали нитку "Ямал — Европа", а Украина остановила одну из двух веток под абсолютно надуманным предлогом".
https://ria.ru/20220807/gaz-1807805365.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), европа, россия, украина, siemens, северный поток, в мире, экономика, пакистан, бангладеш
01:35 08.08.2022 (обновлено: 10:38 08.08.2022)
 
Европа решила отнять газ у развивающихся стран, пишет Handelsblatt

Handelsblatt: Европа отбирает газ у развивающихся стран ради отказа от поставок из России

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В попытке отказаться от поставок из России Европа отбирает газ у развивающихся стран, провоцируя там энергетический кризис, пишет обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир.
По его словам, проблемы с электроснабжением уже наблюдаются в Бангладеше и Пакистане.
"Желая освободиться от зависимости от российского газа, ЕС вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках, что особенно сильно ударяет по бедным странам", — отметил Пир.
Автор публикации подчеркнул, что желание Европы найти альтернативные источники не должно осуществляться путем отвлечения энергоресурсов из других частей мира.

"Значительная часть танкерного флота, который до недавнего времени доставлял СПГ в основном в Азию, теперь направляется в Европу, чтобы компенсировать дефицит газа в регионе. ЕС не должен решать свои энергетические проблемы за счет стран глобального Юга", — говорится в статье.

Пир считает, что действия стран Европы усугубляют страдания миллионов людей в развивающихся странах.
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Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной спецоперации на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямалу — Европе" вовсе прекратились.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов немецкой Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "поляки санкционировали нитку "Ямал — Европа", а Украина остановила одну из двух веток под абсолютно надуманным предлогом".
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
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Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)ЕвропаРоссияУкраинаSiemensСеверный потокВ миреЭкономикаПакистанБангладеш
 
 
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