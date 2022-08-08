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Выплаты на школьную форму получат 119 тысяч детей в Подмосковье - РИА Новости, 08.08.2022
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Выплаты на школьную форму получат 119 тысяч детей в Подмосковье
Выплаты на школьную форму получат 119 тысяч детей в Подмосковье - РИА Новости, 08.08.2022
Выплаты на школьную форму получат 119 тысяч детей в Подмосковье
В Московской области выплаты на школьную форму получат 119 тысяч ребят из многодетных семей, ещё 2,5 тысячи первоклассников из малообеспеченных семей обеспечат... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:00
2022-08-08T15:00
россия
московская область (подмосковье)
единая россия
московская областная дума
игорь брынцалов
андрей воробьев
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Московской области выплаты на школьную форму получат 119 тысяч ребят из многодетных семей, ещё 2,5 тысячи первоклассников из малообеспеченных семей обеспечат рюкзаками со школьными принадлежностями, рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева."Первое - это выплата на школьную форму детям в многодетных семьях. У нас всего 119 тысяч таких детишек. Размер выплаты составит три тысячи рублей на каждого ребенка... Вторая выплата - это выплата на школьную форму и питание ребенку-инвалиду. Это коснется семей с невысокими доходами ниже 24 тысяч рублей на каждого члена семьи... Такая семья получит денежную выплату в размере 13 тысяч рублей. У нас таких три тысячи ребятишек", - сказала Болатаева в ходе совещания с губернатором.Она также отметила, что 2,5 тысячи первоклассников из малообеспеченных семей получат рюкзаки со школьными принадлежностями."Московское областное региональное отделение партии "Единая Россия" возьмет эту задачу (обеспечение первоклассников школьными принадлежностями) на особый контроль", - написал в своем Telegram-канале председатель Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения "Единой России" Игорь Брынцалов.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выплаты к школе получат 100 тысяч человек в Московской области, это многодетные семьи, а также малообеспеченные семьи, где воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.
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россия, московская область (подмосковье), единая россия, московская областная дума, игорь брынцалов, андрей воробьев
15:00 08.08.2022
 
Выплаты на школьную форму получат 119 тысяч детей в Подмосковье

Выплаты на школьную форму получат 119 тысяч детей из многодетных семей в Подмосковье

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкШкольная ярмарка
Школьная ярмарка - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Московской области выплаты на школьную форму получат 119 тысяч ребят из многодетных семей, ещё 2,5 тысячи первоклассников из малообеспеченных семей обеспечат рюкзаками со школьными принадлежностями, рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
"Первое - это выплата на школьную форму детям в многодетных семьях. У нас всего 119 тысяч таких детишек. Размер выплаты составит три тысячи рублей на каждого ребенка... Вторая выплата - это выплата на школьную форму и питание ребенку-инвалиду. Это коснется семей с невысокими доходами ниже 24 тысяч рублей на каждого члена семьи... Такая семья получит денежную выплату в размере 13 тысяч рублей. У нас таких три тысячи ребятишек", - сказала Болатаева в ходе совещания с губернатором.
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Она также отметила, что 2,5 тысячи первоклассников из малообеспеченных семей получат рюкзаки со школьными принадлежностями.
"Московское областное региональное отделение партии "Единая Россия" возьмет эту задачу (обеспечение первоклассников школьными принадлежностями) на особый контроль", - написал в своем Telegram-канале председатель Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения "Единой России" Игорь Брынцалов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выплаты к школе получат 100 тысяч человек в Московской области, это многодетные семьи, а также малообеспеченные семьи, где воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.
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РоссияМосковская область (Подмосковье)Единая РоссияМосковская областная думаИгорь БрынцаловАндрей Воробьев
 
 
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