https://ria.ru/20220808/finlyandiya-1808131322.html

В Финляндии рассказали, сколько заявок на визы подали россияне

В Финляндии рассказали, сколько заявок на визы подали россияне - РИА Новости, 08.08.2022

В Финляндии рассказали, сколько заявок на визы подали россияне

Финляндия обработала в июле около 17,2 тысячи заявок на получение шенгенской визы в России, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T18:29

2022-08-08T18:29

2022-08-08T18:31

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 авг — РИА Новости. Финляндия обработала в июле около 17,2 тысячи заявок на получение шенгенской визы в России, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали РИА Новости в МИД Финляндии."В течение июля 2022 года представительства Финляндии в России получили около 17,2 тысячи заявлений на визы (по сравнению с 4,7 тысячи в июле 2021 года). Всего за 2022 год (до конца июля) мы получили около 76 тысяч заявок, из них почти 80 процентов — в Санкт-Петербурге. За весь 2021 год мы получили около 46 тысяч заявок", — отметили в МИД.Данные по визам включают все обращения, но в целом можно отметить, что из них большая часть — туристические визы, добавили в ведомстве, не называя процент отказов.В допандемийный 2019 год россияне подали 786 407 заявлений, из которых только 0,7 процента были отклонены, сообщали ранее в ведомстве.Повышенный интерес у россиян к финским шенгенским визам возник после снятия Россией с 15 июля пандемийных ограничений на перемещение через сухопутную границу. Открытие границы и возобновление туризма на фоне продолжающейся российской спецоперации на Украине остро поставили в Финляндии вопрос об уместности присутствия в стране путешественников из РФ. В настоящее время правительство страны обсуждает возможности по ограничению прибытия российских туристов.

https://ria.ru/20220808/finlyandiya-1808102365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, финляндия, россия, санкт-петербург, туристы, визы