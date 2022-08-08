Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд отказался выпустить Яшина* из СИЗО - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/feyki-1808028713.html
Мосгорсуд отказался выпустить Яшина* из СИЗО
Мосгорсуд отказался выпустить Яшина* из СИЗО - РИА Новости, 08.08.2022
Мосгорсуд отказался выпустить Яшина* из СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест муниципального депутата Ильи Яшина (признан иноагентом), обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, передает... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:32
2022-08-08T15:22
происшествия
москва
россия
московский городской суд
илья яшин
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808069501_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_25ad3b6ef33c009c88ca84e4bcc70443.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест муниципального депутата Ильи Яшина (признан иноагентом), обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости.Заседание прошло в закрытом режиме. Адвокаты настаивали, что Яшин не будет скрываться, и просили избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу."Постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов - без удовлетворения", - огласил решение судья.После завершения заседания адвокат Вадим Прохоров пояснил журналистам, что закрытый режим мотивирован тайной следствия. Яшин содержится в СИЗО-7 в Капотне, в его камере 6 человек - им вменяются, в основном, экономические статьи. "Жалоб на условия содержания пока нет, но его не устраивает сам факт заключения под стражу", - добавил адвокат.Яшин обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3. Вину он не признал. Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220727/kara-murza-1805372750.html
https://ria.ru/20220725/pirogova-1804776509.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808069501_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_2f0c49c048d5fa1dc522c9968c232fe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, московский городской суд, илья яшин, ситуация в днр и лнр
13:32 08.08.2022 (обновлено: 15:22 08.08.2022)
 
Мосгорсуд отказался выпустить Яшина* из СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест Яшина* по делу о распространении фейков о ВС России

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАдвокаты в зале судебных заседаний в Московском городском суде, где рассматривается апелляция на избрании меры пресечения Илье Яшину*
Адвокаты в зале судебных заседаний в Московском городском суде, где рассматривается апелляция на избрании меры пресечения Илье Яшину* - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Адвокаты в зале судебных заседаний в Московском городском суде, где рассматривается апелляция на избрании меры пресечения Илье Яшину*
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест муниципального депутата Ильи Яшина (признан иноагентом), обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание прошло в закрытом режиме. Адвокаты настаивали, что Яшин не будет скрываться, и просили избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза* - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 16:28
Против политика Кара-Мурзы* возбудили новое уголовное дело
"Постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов - без удовлетворения", - огласил решение судья.
После завершения заседания адвокат Вадим Прохоров пояснил журналистам, что закрытый режим мотивирован тайной следствия. Яшин содержится в СИЗО-7 в Капотне, в его камере 6 человек - им вменяются, в основном, экономические статьи. "Жалоб на условия содержания пока нет, но его не устраивает сам факт заключения под стражу", - добавил адвокат.
Яшин обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3. Вину он не признал. Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 13:58
Покинувшая Россию новосибирский депутат Пирогова не хочет сдавать мандат
 
ПроисшествияМоскваРоссияМосковский городской судИлья ЯшинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала