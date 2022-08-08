https://ria.ru/20220808/feyki-1808028713.html
Мосгорсуд отказался выпустить Яшина* из СИЗО
Мосгорсуд отказался выпустить Яшина* из СИЗО - РИА Новости, 08.08.2022
Мосгорсуд отказался выпустить Яшина* из СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест муниципального депутата Ильи Яшина (признан иноагентом), обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, передает... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:32
2022-08-08T13:32
2022-08-08T15:22
происшествия
москва
россия
московский городской суд
илья яшин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест муниципального депутата Ильи Яшина (признан иноагентом), обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости.Заседание прошло в закрытом режиме. Адвокаты настаивали, что Яшин не будет скрываться, и просили избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу."Постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов - без удовлетворения", - огласил решение судья.После завершения заседания адвокат Вадим Прохоров пояснил журналистам, что закрытый режим мотивирован тайной следствия. Яшин содержится в СИЗО-7 в Капотне, в его камере 6 человек - им вменяются, в основном, экономические статьи. "Жалоб на условия содержания пока нет, но его не устраивает сам факт заключения под стражу", - добавил адвокат.Яшин обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3. Вину он не признал. Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220727/kara-murza-1805372750.html
https://ria.ru/20220725/pirogova-1804776509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, московский городской суд, илья яшин, ситуация в днр и лнр
13:32 08.08.2022 (обновлено: 15:22 08.08.2022)
Мосгорсуд отказался выпустить Яшина* из СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест Яшина* по делу о распространении фейков о ВС России
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест муниципального депутата Ильи Яшина (признан иноагентом), обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание прошло в закрытом режиме. Адвокаты настаивали, что Яшин не будет скрываться, и просили избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.
"Постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов - без удовлетворения", - огласил решение судья.
После завершения заседания адвокат Вадим Прохоров
пояснил журналистам, что закрытый режим мотивирован тайной следствия. Яшин содержится в СИЗО-7 в Капотне
, в его камере 6 человек - им вменяются, в основном, экономические статьи. "Жалоб на условия содержания пока нет, но его не устраивает сам факт заключения под стражу", - добавил адвокат.
Яшин обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3. Вину он не признал. Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче
.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента