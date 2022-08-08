https://ria.ru/20220808/feyki-1808028713.html

Мосгорсуд отказался выпустить Яшина* из СИЗО

Мосгорсуд отказался выпустить Яшина* из СИЗО - РИА Новости, 08.08.2022

Мосгорсуд отказался выпустить Яшина* из СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест муниципального депутата Ильи Яшина (признан иноагентом), обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, передает... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:32

2022-08-08T13:32

2022-08-08T15:22

происшествия

москва

россия

московский городской суд

илья яшин

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808069501_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_25ad3b6ef33c009c88ca84e4bcc70443.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест муниципального депутата Ильи Яшина (признан иноагентом), обвиняемого в распространении фейков про российскую армию, передает корреспондент РИА Новости.Заседание прошло в закрытом режиме. Адвокаты настаивали, что Яшин не будет скрываться, и просили избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу."Постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов - без удовлетворения", - огласил решение судья.После завершения заседания адвокат Вадим Прохоров пояснил журналистам, что закрытый режим мотивирован тайной следствия. Яшин содержится в СИЗО-7 в Капотне, в его камере 6 человек - им вменяются, в основном, экономические статьи. "Жалоб на условия содержания пока нет, но его не устраивает сам факт заключения под стражу", - добавил адвокат.Яшин обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3. Вину он не признал. Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220727/kara-murza-1805372750.html

https://ria.ru/20220725/pirogova-1804776509.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, московский городской суд, илья яшин, ситуация в днр и лнр