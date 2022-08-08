https://ria.ru/20220808/ekonomika-1808151014.html

Эксперт рассказал, почему аномальная жара "ломает" экономику Евросоюза

Эксперт рассказал, почему аномальная жара "ломает" экономику Евросоюза - РИА Новости, 08.08.2022

Эксперт рассказал, почему аномальная жара "ломает" экономику Евросоюза

Аномальная жара ломает экономику ЕС и продолжит увеличивать цену на электричество в Европе, прокомментировал РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ им... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T19:11

2022-08-08T19:11

2022-08-08T19:12

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Аномальная жара ломает экономику ЕС и продолжит увеличивать цену на электричество в Европе, прокомментировал РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.Летняя жара, по словам Тимофеева, увеличивает спрос на электроэнергию, хотя традиционно все должно быть наоборот. "Аномальная жара ломает экономику ЕС - ведь считается, что летом потребление электроэнергии ниже и все идут в отпуск, на воздух, на природу. Однако при жаре за 30 градусов идет сильный расход энергии на кондиционеры, а вместе с ними и больший расход воды", - замечает он.По словам эксперта, спрос на воду растет настолько, что насосные станции не справляются. "Ее в принципе не только для урожая, а даже для судоходства становится меньше, что критически увеличивает спрос на импорт воды, энергии, и энергоресурсов, пожаробезопасность. По всей Европе пожаров стало от 3 до 6 раз больше, чем в среднем за 10 лет. Европа полыхает и задыхается без российского газа и энергии", - считает Тимофеев.В преддверии новой волны жары в Европе и сокращения поставок российского газа цена на мощность в Германии с поставкой на 2023 год выросла в понедельник на 1,8%, до 414 евро за мегаватт-час, это более чем в четыре раза превышает среднюю сезонную цену за последние пять лет, пишет агентство Блумберг.

https://ria.ru/20220617/evropa-1795952948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, европа, германия, евросоюз