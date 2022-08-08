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Эксперт рассказал, почему аномальная жара "ломает" экономику Евросоюза - РИА Новости, 08.08.2022
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Эксперт рассказал, почему аномальная жара "ломает" экономику Евросоюза
Эксперт рассказал, почему аномальная жара "ломает" экономику Евросоюза - РИА Новости, 08.08.2022
Эксперт рассказал, почему аномальная жара "ломает" экономику Евросоюза
Аномальная жара ломает экономику ЕС и продолжит увеличивать цену на электричество в Европе, прокомментировал РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ им... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T19:11
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Аномальная жара ломает экономику ЕС и продолжит увеличивать цену на электричество в Европе, прокомментировал РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.Летняя жара, по словам Тимофеева, увеличивает спрос на электроэнергию, хотя традиционно все должно быть наоборот. "Аномальная жара ломает экономику ЕС - ведь считается, что летом потребление электроэнергии ниже и все идут в отпуск, на воздух, на природу. Однако при жаре за 30 градусов идет сильный расход энергии на кондиционеры, а вместе с ними и больший расход воды", - замечает он.По словам эксперта, спрос на воду растет настолько, что насосные станции не справляются. "Ее в принципе не только для урожая, а даже для судоходства становится меньше, что критически увеличивает спрос на импорт воды, энергии, и энергоресурсов, пожаробезопасность. По всей Европе пожаров стало от 3 до 6 раз больше, чем в среднем за 10 лет. Европа полыхает и задыхается без российского газа и энергии", - считает Тимофеев.В преддверии новой волны жары в Европе и сокращения поставок российского газа цена на мощность в Германии с поставкой на 2023 год выросла в понедельник на 1,8%, до 414 евро за мегаватт-час, это более чем в четыре раза превышает среднюю сезонную цену за последние пять лет, пишет агентство Блумберг.
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цены на нефть, европа, германия, евросоюз
19:11 08.08.2022 (обновлено: 19:12 08.08.2022)
 
Эксперт рассказал, почему аномальная жара "ломает" экономику Евросоюза

Доцент РЭУ Тимофеев: сильная жара ломает экономику ЕС, увеличивая спрос на электроэнергию

© Depositphotos / andrei111Переключение режимов в кондиционере
Переключение режимов в кондиционере - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Depositphotos / andrei111
Переключение режимов в кондиционере. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Аномальная жара ломает экономику ЕС и продолжит увеличивать цену на электричество в Европе, прокомментировал РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.
"Цены на электричество в Европе растут и, к сожалению, будут еще расти и расти. И, как уже обычно, опять во всем виновато совпадение сразу нескольких факторов. Первичный из них - аномальная жара уже второй месяц. Почти век такого не было", - отметил эксперт.
Летняя жара, по словам Тимофеева, увеличивает спрос на электроэнергию, хотя традиционно все должно быть наоборот. "Аномальная жара ломает экономику ЕС - ведь считается, что летом потребление электроэнергии ниже и все идут в отпуск, на воздух, на природу. Однако при жаре за 30 градусов идет сильный расход энергии на кондиционеры, а вместе с ними и больший расход воды", - замечает он.
По словам эксперта, спрос на воду растет настолько, что насосные станции не справляются. "Ее в принципе не только для урожая, а даже для судоходства становится меньше, что критически увеличивает спрос на импорт воды, энергии, и энергоресурсов, пожаробезопасность. По всей Европе пожаров стало от 3 до 6 раз больше, чем в среднем за 10 лет. Европа полыхает и задыхается без российского газа и энергии", - считает Тимофеев.
В преддверии новой волны жары в Европе и сокращения поставок российского газа цена на мощность в Германии с поставкой на 2023 год выросла в понедельник на 1,8%, до 414 евро за мегаватт-час, это более чем в четыре раза превышает среднюю сезонную цену за последние пять лет, пишет агентство Блумберг.
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