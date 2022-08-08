https://ria.ru/20220808/egipet-1808185712.html

Россия поздравила Египет с успехом в прекращении конфликта в секторе Газа

Россия поздравила Египет с успехом в прекращении конфликта в секторе Газа - РИА Новости, 08.08.2022

Россия поздравила Египет с успехом в прекращении конфликта в секторе Газа

Посольство РФ в Каире поздравило Египет с дипломатической победой в связи с успехом его посреднических усилий в прекращении эскалации между Израилем и... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T22:43

2022-08-08T22:43

2022-08-08T22:43

в мире

цены на нефть

израиль

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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КАИР, 8 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Каире поздравило Египет с дипломатической победой в связи с успехом его посреднических усилий в прекращении эскалации между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.Армия Израиля в прошлую пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносили удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу было введено чрезвычайное положение.Вечером в воскресенье палестинский "Исламский джихад" и пресс-служба премьера Израиля сообщили, что перемирие вступит в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск).Египетский спутниковый телеканал Extra news со ссылкой на свои источники сообщал, что египетские переговорщики ведут непрерывные контакты с обеими сторонами конфликта в секторе Газа, пытаются убедить их принять шаги по деэскалации.

https://ria.ru/20220808/peremirie-1807963878.html

израиль

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, израиль, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа