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Россия поздравила Египет с успехом в прекращении конфликта в секторе Газа - РИА Новости, 08.08.2022
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Россия поздравила Египет с успехом в прекращении конфликта в секторе Газа
Россия поздравила Египет с успехом в прекращении конфликта в секторе Газа - РИА Новости, 08.08.2022
Россия поздравила Египет с успехом в прекращении конфликта в секторе Газа
Посольство РФ в Каире поздравило Египет с дипломатической победой в связи с успехом его посреднических усилий в прекращении эскалации между Израилем и... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T22:43
2022-08-08T22:43
в мире
цены на нефть
израиль
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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КАИР, 8 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Каире поздравило Египет с дипломатической победой в связи с успехом его посреднических усилий в прекращении эскалации между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.Армия Израиля в прошлую пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносили удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу было введено чрезвычайное положение.Вечером в воскресенье палестинский "Исламский джихад" и пресс-служба премьера Израиля сообщили, что перемирие вступит в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск).Египетский спутниковый телеканал Extra news со ссылкой на свои источники сообщал, что египетские переговорщики ведут непрерывные контакты с обеими сторонами конфликта в секторе Газа, пытаются убедить их принять шаги по деэскалации.
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в мире, цены на нефть, израиль, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
22:43 08.08.2022
 
Россия поздравила Египет с успехом в прекращении конфликта в секторе Газа

Посольство России в Каире поздравило Египет с успехом в прекращении конфликта в Газе

© РИА Новости / Надим ЗуауиКаир
Каир - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Надим Зуауи
Каир. Архивное фото
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КАИР, 8 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Каире поздравило Египет с дипломатической победой в связи с успехом его посреднических усилий в прекращении эскалации между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.
"Поздравляем египетских друзей с очередной дипломатической победой. Благодаря интенсивным и эффективным посредническим усилиям властей АРЕ удалось остановить кровопролитие на палестинских территориях, погасить ещё один очаг напряжённости в турбулентном ближневосточном регионе и избежать новых жертв среди гражданского населения", - говорится в сделанном в понедельник заявлении дипломатического представительства.
Армия Израиля в прошлую пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносили удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу было введено чрезвычайное положение.
Вечером в воскресенье палестинский "Исламский джихад" и пресс-служба премьера Израиля сообщили, что перемирие вступит в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск).
Египетский спутниковый телеканал Extra news со ссылкой на свои источники сообщал, что египетские переговорщики ведут непрерывные контакты с обеими сторонами конфликта в секторе Газа, пытаются убедить их принять шаги по деэскалации.
Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 10:55
Богданов обсудил с представителем ХАМАС ситуацию в Секторе Газа
 
В миреЦены на нефтьИзраильОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе Газа
 
 
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