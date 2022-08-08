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Россия поздравила Египет с успехом в прекращении конфликта в секторе Газа
Россия поздравила Египет с успехом в прекращении конфликта в секторе Газа - РИА Новости, 08.08.2022
Россия поздравила Египет с успехом в прекращении конфликта в секторе Газа
Посольство РФ в Каире поздравило Египет с дипломатической победой в связи с успехом его посреднических усилий в прекращении эскалации между Израилем и... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T22:43
2022-08-08T22:43
2022-08-08T22:43
в мире
цены на нефть
израиль
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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КАИР, 8 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Каире поздравило Египет с дипломатической победой в связи с успехом его посреднических усилий в прекращении эскалации между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.Армия Израиля в прошлую пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносили удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу было введено чрезвычайное положение.Вечером в воскресенье палестинский "Исламский джихад" и пресс-служба премьера Израиля сообщили, что перемирие вступит в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск).Египетский спутниковый телеканал Extra news со ссылкой на свои источники сообщал, что египетские переговорщики ведут непрерывные контакты с обеими сторонами конфликта в секторе Газа, пытаются убедить их принять шаги по деэскалации.
https://ria.ru/20220808/peremirie-1807963878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, израиль, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
Россия поздравила Египет с успехом в прекращении конфликта в секторе Газа
Посольство России в Каире поздравило Египет с успехом в прекращении конфликта в Газе
КАИР, 8 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Каире поздравило Египет с дипломатической победой в связи с успехом его посреднических усилий в прекращении эскалации между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.
"Поздравляем египетских друзей с очередной дипломатической победой. Благодаря интенсивным и эффективным посредническим усилиям властей АРЕ удалось остановить кровопролитие на палестинских территориях, погасить ещё один очаг напряжённости в турбулентном ближневосточном регионе и избежать новых жертв среди гражданского населения", - говорится в сделанном в понедельник заявлении дипломатического представительства.
Армия Израиля
в прошлую пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносили удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу было введено чрезвычайное положение.
Вечером в воскресенье палестинский "Исламский джихад" и пресс-служба премьера Израиля сообщили, что перемирие вступит в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск).
Египетский спутниковый телеканал Extra news со ссылкой на свои источники сообщал, что египетские переговорщики ведут непрерывные контакты с обеими сторонами конфликта в секторе Газа, пытаются убедить их принять шаги по деэскалации.