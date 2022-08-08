https://ria.ru/20220808/dtp-1808186191.html

В Самаре квадроцикл врезался в остановку, пострадали три человека

В Самаре квадроцикл врезался в остановку, пострадали три человека - РИА Новости, 09.08.2022

В Самаре квадроцикл врезался в остановку, пострадали три человека

Легковушка и квадроцикл столкнулись в Самаре, последний въехал в остановку, в аварии пострадали три человека, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-08T22:49

2022-08-08T22:49

2022-08-09T09:05

происшествия

авто

lada vesta

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САМАРА, 8 авг - РИА Новости. Легковушка и квадроцикл столкнулись в Самаре, последний въехал в остановку, в аварии пострадали три человека, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.По предварительным данным полиции, авария произошла вечером в понедельник, водитель за рулем Lada Granta двигался по Красноглинскому шоссе со стороны поселка Мехзавод в направлении улицы Сергея Лазо и в районе остановки общественного транспорта "Озерки" при повороте налево не уступил дорогу квадроциклу и столкнулся с ним. Квадроцикл, в свою очередь, въехал в остановку, где находилась женщина."С места ДТП водитель, пассажир квадроцикла и женщина доставлены в лечебное учреждение. Женщине назначено амбулаторное лечение, отпущена домой", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220807/dtp-1807856124.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, lada vesta