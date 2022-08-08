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В Самаре квадроцикл врезался в остановку, пострадали три человека - РИА Новости, 09.08.2022
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В Самаре квадроцикл врезался в остановку, пострадали три человека
В Самаре квадроцикл врезался в остановку, пострадали три человека - РИА Новости, 09.08.2022
В Самаре квадроцикл врезался в остановку, пострадали три человека
Легковушка и квадроцикл столкнулись в Самаре, последний въехал в остановку, в аварии пострадали три человека, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-08T22:49
2022-08-09T09:05
происшествия
авто
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САМАРА, 8 авг - РИА Новости. Легковушка и квадроцикл столкнулись в Самаре, последний въехал в остановку, в аварии пострадали три человека, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.По предварительным данным полиции, авария произошла вечером в понедельник, водитель за рулем Lada Granta двигался по Красноглинскому шоссе со стороны поселка Мехзавод в направлении улицы Сергея Лазо и в районе остановки общественного транспорта "Озерки" при повороте налево не уступил дорогу квадроциклу и столкнулся с ним. Квадроцикл, в свою очередь, въехал в остановку, где находилась женщина."С места ДТП водитель, пассажир квадроцикла и женщина доставлены в лечебное учреждение. Женщине назначено амбулаторное лечение, отпущена домой", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, lada vesta
22:49 08.08.2022 (обновлено: 09:05 09.08.2022)
 
В Самаре квадроцикл врезался в остановку, пострадали три человека

В Самаре квадроцикл въехал в остановку, в аварии пострадали три человека

© Фото : ГУ МВД России по Самарской областиНа месте ДТП с участием квадроцикла и легковушки в Самаре
На месте ДТП с участием квадроцикла и легковушки в Самаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : ГУ МВД России по Самарской области
На месте ДТП с участием квадроцикла и легковушки в Самаре
Читать ria.ru в
САМАРА, 8 авг - РИА Новости. Легковушка и квадроцикл столкнулись в Самаре, последний въехал в остановку, в аварии пострадали три человека, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.
По предварительным данным полиции, авария произошла вечером в понедельник, водитель за рулем Lada Granta двигался по Красноглинскому шоссе со стороны поселка Мехзавод в направлении улицы Сергея Лазо и в районе остановки общественного транспорта "Озерки" при повороте налево не уступил дорогу квадроциклу и столкнулся с ним. Квадроцикл, в свою очередь, въехал в остановку, где находилась женщина.
"С места ДТП водитель, пассажир квадроцикла и женщина доставлены в лечебное учреждение. Женщине назначено амбулаторное лечение, отпущена домой", - говорится в сообщении.
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