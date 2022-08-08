22:49 08.08.2022 (обновлено: 09:05 09.08.2022)
В Самаре квадроцикл врезался в остановку, пострадали три человека
В Самаре квадроцикл въехал в остановку, в аварии пострадали три человека
© Фото : ГУ МВД России по Самарской областиНа месте ДТП с участием квадроцикла и легковушки в Самаре
© Фото : ГУ МВД России по Самарской области
На месте ДТП с участием квадроцикла и легковушки в Самаре
САМАРА, 8 авг - РИА Новости. Легковушка и квадроцикл столкнулись в Самаре, последний въехал в остановку, в аварии пострадали три человека, сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.
По предварительным данным полиции, авария произошла вечером в понедельник, водитель за рулем Lada Granta двигался по Красноглинскому шоссе со стороны поселка Мехзавод в направлении улицы Сергея Лазо и в районе остановки общественного транспорта "Озерки" при повороте налево не уступил дорогу квадроциклу и столкнулся с ним. Квадроцикл, в свою очередь, въехал в остановку, где находилась женщина.
"С места ДТП водитель, пассажир квадроцикла и женщина доставлены в лечебное учреждение. Женщине назначено амбулаторное лечение, отпущена домой", - говорится в сообщении.
7 августа, 15:31В Петербурге пять человек пострадали в ДТП с автобусом