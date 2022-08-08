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Китай рассчитывает, что Россия и США будут добросовестно исполнять ДСНВ-3
Китай рассчитывает, что Россия и США будут добросовестно исполнять ДСНВ-3 - РИА Новости, 08.08.2022
Китай рассчитывает, что Россия и США будут добросовестно исполнять ДСНВ-3
Китай рассчитывает, что РФ и США будут добросовестно исполнять ДСНВ-3 и позволят друг другу беспрепятственно осуществлять инспекции в рамках договора, заявил... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T23:41
2022-08-08T23:41
2022-08-08T23:41
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ООН, 8 авг - РИА Новости. Китай рассчитывает, что РФ и США будут добросовестно исполнять ДСНВ-3 и позволят друг другу беспрепятственно осуществлять инспекции в рамках договора, заявил журналистам глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.Как информировало ранее внешнеполитическое ведомство РФ, Москва вынуждена вывести свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США, которые фактически лишают РФ права на инспекции в Штатах."СНВ-3 является очень важным двусторонним соглашением о сокращении ядерных вооружений двумя государствами, обладающими огромнейшими ядерными арсеналами. Мы надеемся, что договор будет исполняться добросовестно и обе стороны разрешат беспрепятственно осуществлять процедуры для создания уверенности в других частях мира", - сказал Цонг, комментируя решение РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, москва
Китай рассчитывает, что Россия и США будут добросовестно исполнять ДСНВ-3
МИД КНР: Китай рассчитывает, что Россия и США будут добросовестно исполнять ДСНВ-3