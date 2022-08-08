https://ria.ru/20220808/dsnv-1808189486.html

Китай рассчитывает, что Россия и США будут добросовестно исполнять ДСНВ-3

Китай рассчитывает, что Россия и США будут добросовестно исполнять ДСНВ-3 - РИА Новости, 08.08.2022

Китай рассчитывает, что Россия и США будут добросовестно исполнять ДСНВ-3

Китай рассчитывает, что РФ и США будут добросовестно исполнять ДСНВ-3 и позволят друг другу беспрепятственно осуществлять инспекции в рамках договора, заявил... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T23:41

2022-08-08T23:41

2022-08-08T23:41

в мире

россия

сша

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765634701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fad8b70892fc45fbf39e5d6015153e41.jpg

ООН, 8 авг - РИА Новости. Китай рассчитывает, что РФ и США будут добросовестно исполнять ДСНВ-3 и позволят друг другу беспрепятственно осуществлять инспекции в рамках договора, заявил журналистам глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.Как информировало ранее внешнеполитическое ведомство РФ, Москва вынуждена вывести свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США, которые фактически лишают РФ права на инспекции в Штатах."СНВ-3 является очень важным двусторонним соглашением о сокращении ядерных вооружений двумя государствами, обладающими огромнейшими ядерными арсеналами. Мы надеемся, что договор будет исполняться добросовестно и обе стороны разрешат беспрепятственно осуществлять процедуры для создания уверенности в других частях мира", - сказал Цонг, комментируя решение РФ.

https://ria.ru/20220808/dsnv-1808172999.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, сша, москва