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Россия поступила ответственно в вопросе инспекции по ДСНВ, заявил эксперт

Россия поступила ответственно в вопросе инспекции по ДСНВ, заявил эксперт - РИА Новости, 08.08.2022

Россия поступила ответственно в вопросе инспекции по ДСНВ, заявил эксперт

Москва, заявляя о временном выводе из-под инспекций своих объектов по договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), поступает ответственно,... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T23:11

2022-08-08T23:11

2022-08-08T23:53

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Москва, заявляя о временном выводе из-под инспекций своих объектов по договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), поступает ответственно, поскольку хочет привлечь внимание к проблемам в сфере инспекционной деятельности, чтобы обеспечить в дальнейшем возвращение к полному применению всех механизмов договора, заявил РИА Новости директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев.В понедельник в МИД РФ отметили, что Москва вынуждена вывести свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США, которые фактически лишают РФ права на инспекции в Штатах. По данным МИД, после решения всех проблем, связанных с инспекциями, Россия незамедлительно отменит решение об их приостановке."Безусловно, это не ставит крест на договоре о СНВ. Ничего исключительного в этой ситуации нету, к сожалению. В практике наших отношений с США последних лет это случается. Американцы при (экс-президенте Дональде – ред.) Трампе вообще стали обрушивать все договоры. Обычно это связано с недовольством одной из сторон ходом ведения дел в этой области и необходимостью привлечь внимание, что надо двигаться дальше", - сказал Ознобищев.Эксперт напомнил, что Россия в 2007 году сначала временно приостановила, а в 2015 году полностью приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). "Тогда мы тоже хотели привлечь внимание к той ситуации, которая сложилась в сфере контроля за вооружениями. И Россия тем не менее подчеркнула, и до сих пор при случае подчеркивает, что остается участником этого договора. Хотя никаких обменов данных не производится", - пояснил эксперт.По его словам, нечто подобное происходит и сейчас, "это призыв к нашему партнеру по договору активизировать свои усилия по дальнейшему продвижению в сфере применения ДСНВ". "Деваться некуда, поскольку 2026 год не за горами, и надо будет что-то делать, расторжение договора или его просрочка станет очень серьезным вызовом, поскольку и мы, и американцы подчеркиваем, что гонка вооружений абсолютно не отвечает нашим интересам", - сказал эксперт.Он указал, что в ситуации без договора гонка вооружений предопределена. "Договор о СНВ соответствует интересам обеих сторон. Но каждый раз процесс переговоров проходит очень сложно, а сейчас к этому добавляется сложная политическая ситуация в мире. Достаточно сложно продвигаться к цели, которая у нас и у США одна – заключить новый договор", - подчеркнул эксперт.Ознобищев отметил, что на сегодняшний день для заключения нового договора складываются крайне неблагоприятные политические перспективы, однако это не может стать препятствием для перезаключения ДСНВ при наличии политической воли, как это было при заключении первого договора о СНВ в 1972 году. "Когда заключался первый договор СНВ и договор по ПРО в 1972 году с американской стороны были неблагоприятные условия, поскольку шло активное наступление вьетнамских войск, тогда во Вьетнаме шла война, развязанная американцами. Начало переговоров висело буквально на волоске", - пояснил эксперт.Тем не менее президент США решил, что надо идти на договоренности с СССР, так было положено начало 50-летнему практически безостановочному процессу ограничения и сокращения вооружений, отметил Ознобищев. "Поэтому говорить, что сейчас такие уникальные условия настолько плохие, что ничего невозможно, я бы не стал", - подытожил эксперт, оценивая перспективы продления ДСНВ.

https://ria.ru/20220801/medvedev-1806539641.html

https://ria.ru/20220801/peregovory-1806448525.html

https://ria.ru/20220808/atom-1808061507.html

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россия, сша, москва, оружие