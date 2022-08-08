https://ria.ru/20220808/dsnv-1808166012.html
МИД: решение проблем с инспекциями по ДСНВ отменит их приостановку
МИД: решение проблем с инспекциями по ДСНВ отменит их приостановку - РИА Новости, 08.08.2022
МИД: решение проблем с инспекциями по ДСНВ отменит их приостановку
После решения всех проблем, связанных с инспекциями по договору СНВ, Россия незамедлительно отменит решение об их приостановке, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T20:07
2022-08-08T20:07
2022-08-08T20:07
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москва
сша
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. После решения всех проблем, связанных с инспекциями по договору СНВ, Россия незамедлительно отменит решение об их приостановке, говорится в заявлении на сайте МИД РФ.Как информирует внешнеполитическое ведомство РФ, Москва вынуждена вывести свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США, которые фактически лишают РФ права на инспекции в Штатах."После разрешения имеющихся проблемных вопросов, касающихся возобновления инспекционных мероприятий по Договору (ДСНВ), объявленные нами изъятия из-под инспекционной деятельности будут незамедлительно отменены, и она сможет снова начать осуществляться в полном объеме", - говорится в документе.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
https://ria.ru/20220801/medvedev-1806539641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сша
МИД: решение проблем с инспекциями по ДСНВ отменит их приостановку
МИД: после решения проблем с инспекциями по ДСНВ, Россия сразу отменит их приостановку