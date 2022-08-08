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Россия временно выводит объекты из-под инспекционной деятельности по ДСНВ
Россия временно выводит объекты из-под инспекционной деятельности по ДСНВ - РИА Новости, 08.08.2022
Россия временно выводит объекты из-под инспекционной деятельности по ДСНВ
Россия уведомила США о временном выводе своих объектов из-под инспекций по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за политики... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T19:40
2022-08-08T19:40
2022-08-08T22:43
россия
сша
в мире
государственный департамент сша
дмитрий медведев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россия уведомила США о временном выводе своих объектов из-под инспекций по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за политики американских коллег. Об этом сообщается на сайте МИД."Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Москву права на осуществление инспекций на американской территории", — говорится в заявлении.Отмечается, что это решение принято в соответствии с пунктом 5 раздела I главы пятой протокола к договору о СНВ.Москва, как уточнили в ведомстве, указывала Вашингтону, что санкции нарушают паритет при инспекциях по ДСНВ, но ответа так и не получила. Ограничительные меры фактически лишают Россию права на проверки в Соединенных Штатах, пояснили дипломаты.В МИД назвали это решение временным и подчеркнули, что незамедлительно отменят его после устранения зарубежными коллегами всех проблем, связанных с инспекционной деятельностью. Действие СНВ-3 истекает в 2026 году. Москва и Вашингтон начали согласование параметров нового договора, но прервали диалог после начала спецоперации на Украине. Как заявляли в Госдепартаменте, США готовы рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с Россией, но хотят увидеть доказательства ее добросовестного подхода.Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, участвовавший в подписании договора в 2010 году, назвал "самым неподходящим" время для переговоров по продлению действующего соглашения или заключению нового.
https://ria.ru/20220803/dogovor-1807109083.html
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россия, сша, в мире, государственный департамент сша, дмитрий медведев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
19:40 08.08.2022 (обновлено: 22:43 08.08.2022)
Россия временно выводит объекты из-под инспекционной деятельности по ДСНВ
МИД России заявил о временном закрытии инспекций объектов по ДСНВ из-за политики США
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Россия уведомила США о временном выводе своих объектов из-под инспекций по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за политики американских коллег. Об этом сообщается
на сайте МИД.
"Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Москву права на осуществление инспекций на американской территории", — говорится в заявлении.
Отмечается, что это решение принято в соответствии с пунктом 5 раздела I главы пятой протокола к договору о СНВ.
Москва, как уточнили в ведомстве, указывала Вашингтону, что санкции нарушают паритет при инспекциях по ДСНВ, но ответа так и не получила. Ограничительные меры фактически лишают Россию права на проверки в Соединенных Штатах, пояснили дипломаты.
В МИД назвали это решение временным и подчеркнули, что незамедлительно отменят его после устранения зарубежными коллегами всех проблем, связанных с инспекционной деятельностью.
"Считаем, что в текущих обстоятельствах сторонам следует отказаться от заведомо контрпродуктивных попыток искусственно форсировать возобновление инспекционной деятельности по ДСНВ и сфокусировать внимание на тщательной проработке всех имеющихся в данной сфере проблем", — заключили в министерстве.
Действие СНВ-3 истекает в 2026 году. Москва и Вашингтон начали согласование параметров нового договора, но прервали диалог после начала спецоперации на Украине. Как заявляли в Госдепартаменте
, США готовы рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с Россией, но хотят увидеть доказательства ее добросовестного подхода.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, участвовавший в подписании договора в 2010 году, назвал "самым неподходящим" время для переговоров по продлению действующего соглашения или заключению нового.