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В Кремле заявили, что доллар перестал быть надежной резервной валютой
В Кремле заявили, что доллар перестал быть надежной резервной валютой - РИА Новости, 08.08.2022
В Кремле заявили, что доллар перестал быть надежной резервной валютой
Американский доллар перестал быть надежной резервной валютой, эти опасения разделяют многие страны; увеличение РФ и Турцией доли расчетов в нацвалютах не имеет... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:34
2022-08-08T12:34
2022-08-08T12:52
россия
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цены на нефть
александр новак
турция
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Американский доллар перестал быть надежной резервной валютой, эти опасения разделяют многие страны; увеличение РФ и Турцией доли расчетов в нацвалютах не имеет целью "что-то обрушить", в частности доллар, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана сообщил журналистам, что лидеры двух стран договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию."Увеличение доли взаиморасчетов в национальных валютах с разными странами не имеет своей целью что-то обрушить, в частности обрушить доллар. Доллар перестал быть надежной резервной валютой, и эти опасения сейчас разделяет очень большое количество стран. К сожалению, страна-эмитент доллара своими действиями пошатнула доверие к этой валюте, поэтому совершенно естественным образом многие страны ищут возможности сокращать долю доллара в своем торговом обороте и увеличивать долю расчетов в национальной валюте. Этот же процесс происходит в наших взаимоотношениях с Турецкой Республикой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не стоит ли цель обрушить доллар при расширении взаиморасчетов в национальных валютах.Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что с Турцией была достигнута договоренность по оплате части поставляемого газа в рублях. "Мы надеемся, что и дальше доля использования национальных валют будет расти", - добавил он.
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россия, экономика, цены на нефть, александр новак, турция, владимир путин
12:34 08.08.2022 (обновлено: 12:52 08.08.2022)
В Кремле заявили, что доллар перестал быть надежной резервной валютой
Песков: доллар перестал быть надежной резервной валютой, и с этим согласны многие страны
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Американский доллар перестал быть надежной резервной валютой, эти опасения разделяют многие страны; увеличение РФ и Турцией доли расчетов в нацвалютах не имеет целью "что-то обрушить", в частности доллар, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак
после встречи президентов России и Турции Владимира Путина
и Тайипа Эрдогана сообщил журналистам, что лидеры двух стран договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию.
"Увеличение доли взаиморасчетов в национальных валютах с разными странами не имеет своей целью что-то обрушить, в частности обрушить доллар. Доллар перестал быть надежной резервной валютой, и эти опасения сейчас разделяет очень большое количество стран. К сожалению, страна-эмитент доллара своими действиями пошатнула доверие к этой валюте, поэтому совершенно естественным образом многие страны ищут возможности сокращать долю доллара в своем торговом обороте и увеличивать долю расчетов в национальной валюте. Этот же процесс происходит в наших взаимоотношениях с Турецкой Республикой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не стоит ли цель обрушить доллар при расширении взаиморасчетов в национальных валютах.
Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что с Турцией была достигнута договоренность по оплате части поставляемого газа в рублях. "Мы надеемся, что и дальше доля использования национальных валют будет расти", - добавил он.