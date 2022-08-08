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Эксперт рассказал, какая валюта "подпирает" доллар - РИА Новости, 08.08.2022
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Эксперт рассказал, какая валюта "подпирает" доллар
Эксперт рассказал, какая валюта "подпирает" доллар - РИА Новости, 08.08.2022
Эксперт рассказал, какая валюта "подпирает" доллар
На конец июля торги юанем на Мосбирже вышли на рекордный уровень, в отдельные дни их объем превышал показатель по паре евро-рубль. Невзирая на сохраняющееся... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T01:15
2022-08-08T01:15
экономика
общество
россия
доллар
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На конец июля торги юанем на Мосбирже вышли на рекордный уровень, в отдельные дни их объем превышал показатель по паре евро-рубль. Невзирая на сохраняющееся лидерство доллара по объемам торгов, юань стал третьей по востребованности валютой на бирже, рассказал агентству “Прайм” руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.Рост спроса на юань делает его наиболее привлекательной альтернативой доллара для россиян, хотя в мировом масштабе объемы торгов в юане не превышают четырех процентов. Это связано с наличием ограничений по сделкам с долларами и евро, а также введением банковских комиссий за счета в этих валютах. Однако при этом значимого оттока в юань пока нет, в том числе, из-за геополитических рисков, подытожил Тарасов.
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экономика, общество, россия, доллар
01:15 08.08.2022
 
Эксперт рассказал, какая валюта "подпирает" доллар

Эксперт Тарасов назвал юань наиболее привлекательной альтернативой доллара для россиян

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На конец июля торги юанем на Мосбирже вышли на рекордный уровень, в отдельные дни их объем превышал показатель по паре евро-рубль. Невзирая на сохраняющееся лидерство доллара по объемам торгов, юань стал третьей по востребованности валютой на бирже, рассказал агентству “Прайм” руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

“27 июля дневной объем торгов по паре юань-рубль составил 70,51 млрд рублей, в то время как по паре евро-рубль — 58,66 млрд рублей. Лидером валютных торгов по-прежнему осталась пара доллар-рубль (117,74 миллиарда рублей)”, — указал Тарасов.

Рост спроса на юань делает его наиболее привлекательной альтернативой доллара для россиян, хотя в мировом масштабе объемы торгов в юане не превышают четырех процентов. Это связано с наличием ограничений по сделкам с долларами и евро, а также введением банковских комиссий за счета в этих валютах. Однако при этом значимого оттока в юань пока нет, в том числе, из-за геополитических рисков, подытожил Тарасов.
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