https://ria.ru/20220808/dobrovoltsy-1808014210.html

Новая группа добровольцев отправилась из Чечни в Донбасс и на Украину

Новая группа добровольцев отправилась из Чечни в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 08.08.2022

Новая группа добровольцев отправилась из Чечни в Донбасс и на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев для участия в спецоперации на территории Донбасса и Украины. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:57

2022-08-08T12:57

2022-08-08T12:57

специальная военная операция на украине

общество

россия

украина

чеченская республика (чечня)

донецкая народная республика

луганская народная республика

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 8 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев для участия в спецоперации на территории Донбасса и Украины."Бойцы из различных регионов России полны решительности и готовы вступить в сражение за правду и справедливость на территории Донбасса и Украины. Очередной борт из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс к месту проведения специальной военной операции", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он также опубликовал видео, как добровольцев провожают из аэропорта. "Среди вас большинство – бойцы, которые прошли горячие точки. Сегодня вы собрались, чтобы уже к вечеру присоединиться к нашим братьям по оружию, чтобы защитить от нечисти XXI века, от фашизма, бандеровщины наших людей", - обращается на видео к добровольцам председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

https://ria.ru/20220805/spetsoperatsiya-1806645459.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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