https://ria.ru/20220808/dobrovoltsy-1808014210.html
Новая группа добровольцев отправилась из Чечни в Донбасс и на Украину
Новая группа добровольцев отправилась из Чечни в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 08.08.2022
Новая группа добровольцев отправилась из Чечни в Донбасс и на Украину
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев для участия в спецоперации на территории Донбасса и Украины. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:57
2022-08-08T12:57
2022-08-08T12:57
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
чеченская республика (чечня)
донецкая народная республика
луганская народная республика
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 8 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев для участия в спецоперации на территории Донбасса и Украины."Бойцы из различных регионов России полны решительности и готовы вступить в сражение за правду и справедливость на территории Донбасса и Украины. Очередной борт из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс к месту проведения специальной военной операции", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он также опубликовал видео, как добровольцев провожают из аэропорта. "Среди вас большинство – бойцы, которые прошли горячие точки. Сегодня вы собрались, чтобы уже к вечеру присоединиться к нашим братьям по оружию, чтобы защитить от нечисти XXI века, от фашизма, бандеровщины наших людей", - обращается на видео к добровольцам председатель парламента Чечни Магомед Даудов.
https://ria.ru/20220805/spetsoperatsiya-1806645459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новая группа добровольцев отправилась из Чечни в Донбасс и на Украину
Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев на специальную военную операцию