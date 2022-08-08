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Новая группа добровольцев отправилась из Чечни в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/dobrovoltsy-1808014210.html
Новая группа добровольцев отправилась из Чечни в Донбасс и на Украину
Новая группа добровольцев отправилась из Чечни в Донбасс и на Украину - РИА Новости, 08.08.2022
Новая группа добровольцев отправилась из Чечни в Донбасс и на Украину
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев для участия в спецоперации на территории Донбасса и Украины. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:57
2022-08-08T12:57
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
чеченская республика (чечня)
донецкая народная республика
луганская народная республика
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 8 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев для участия в спецоперации на территории Донбасса и Украины."Бойцы из различных регионов России полны решительности и готовы вступить в сражение за правду и справедливость на территории Донбасса и Украины. Очередной борт из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс к месту проведения специальной военной операции", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он также опубликовал видео, как добровольцев провожают из аэропорта. "Среди вас большинство – бойцы, которые прошли горячие точки. Сегодня вы собрались, чтобы уже к вечеру присоединиться к нашим братьям по оружию, чтобы защитить от нечисти XXI века, от фашизма, бандеровщины наших людей", - обращается на видео к добровольцам председатель парламента Чечни Магомед Даудов.
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общество, россия, украина, чеченская республика (чечня), донецкая народная республика, луганская народная республика, рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
12:57 08.08.2022
 
Новая группа добровольцев отправилась из Чечни в Донбасс и на Украину

Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев на специальную военную операцию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДобровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 8 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев для участия в спецоперации на территории Донбасса и Украины.
"Бойцы из различных регионов России полны решительности и готовы вступить в сражение за правду и справедливость на территории Донбасса и Украины. Очередной борт из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова взял курс к месту проведения специальной военной операции", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он также опубликовал видео, как добровольцев провожают из аэропорта.
"Среди вас большинство – бойцы, которые прошли горячие точки. Сегодня вы собрались, чтобы уже к вечеру присоединиться к нашим братьям по оружию, чтобы защитить от нечисти XXI века, от фашизма, бандеровщины наших людей", - обращается на видео к добровольцам председатель парламента Чечни Магомед Даудов.
Инструктора на занятии по стрельбе из пистолета на базе центра подготовки спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 08:00
"Моральный дух важнее умений". Как готовят добровольцев на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияУкраинаЧеченская республика (Чечня)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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