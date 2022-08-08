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В ДНР создали Корпорацию развития Донбасса - РИА Новости, 08.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/dnr-1808168578.html
В ДНР создали Корпорацию развития Донбасса
В ДНР создали Корпорацию развития Донбасса - РИА Новости, 08.08.2022
В ДНР создали Корпорацию развития Донбасса
Правительство ДНР сообщило о создании Корпорации развития Донбасса, деятельность которой нацелена на восстановление и развитие потенциала республики. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T20:16
2022-08-08T20:16
специальная военная операция на украине
экономика
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Правительство ДНР сообщило о создании Корпорации развития Донбасса, деятельность которой нацелена на восстановление и развитие потенциала республики.Отмечается, что целью Корпорации также является развитие инвестиционного потенциала ДНР, взаимодействия государства с частными инвесторами, инвестиционными фондами и институтами развития.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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экономика, донецкая народная республика, донбасс
20:16 08.08.2022
 
В ДНР создали Корпорацию развития Донбасса

Правительство ДНР сообщило о создании Корпорации развития Донбасса

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБаннер в Донецке
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Правительство ДНР сообщило о создании Корпорации развития Донбасса, деятельность которой нацелена на восстановление и развитие потенциала республики.
"Распоряжением Правительства создана Корпорация развития Донбасса. Деятельность Корпорации направлена на обеспечение высокого темпа восстановления и развития социально-экономического потенциала Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что целью Корпорации также является развитие инвестиционного потенциала ДНР, взаимодействия государства с частными инвесторами, инвестиционными фондами и институтами развития.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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