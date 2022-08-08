https://ria.ru/20220808/dnr-1808168578.html
В ДНР создали Корпорацию развития Донбасса
В ДНР создали Корпорацию развития Донбасса - РИА Новости, 08.08.2022
В ДНР создали Корпорацию развития Донбасса
Правительство ДНР сообщило о создании Корпорации развития Донбасса, деятельность которой нацелена на восстановление и развитие потенциала республики. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T20:16
2022-08-08T20:16
2022-08-08T20:16
специальная военная операция на украине
экономика
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Правительство ДНР сообщило о создании Корпорации развития Донбасса, деятельность которой нацелена на восстановление и развитие потенциала республики.Отмечается, что целью Корпорации также является развитие инвестиционного потенциала ДНР, взаимодействия государства с частными инвесторами, инвестиционными фондами и институтами развития.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, донецкая народная республика, донбасс
В ДНР создали Корпорацию развития Донбасса
Правительство ДНР сообщило о создании Корпорации развития Донбасса