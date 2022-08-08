https://ria.ru/20220808/dnr-1808168578.html

В ДНР создали Корпорацию развития Донбасса

В ДНР создали Корпорацию развития Донбасса - РИА Новости, 08.08.2022

В ДНР создали Корпорацию развития Донбасса

Правительство ДНР сообщило о создании Корпорации развития Донбасса, деятельность которой нацелена на восстановление и развитие потенциала республики. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T20:16

2022-08-08T20:16

2022-08-08T20:16

специальная военная операция на украине

экономика

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Правительство ДНР сообщило о создании Корпорации развития Донбасса, деятельность которой нацелена на восстановление и развитие потенциала республики.Отмечается, что целью Корпорации также является развитие инвестиционного потенциала ДНР, взаимодействия государства с частными инвесторами, инвестиционными фондами и институтами развития.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донбасс

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, донецкая народная республика, донбасс