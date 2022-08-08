https://ria.ru/20220808/dnr-1808082333.html

Украинские боевики выпустили по Горловке три ракеты из РСЗО HIMARS

Украинские боевики выпустили по Горловке три ракеты из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 08.08.2022

Украинские боевики выпустили по Горловке три ракеты из РСЗО HIMARS

Украинские войска в 9.10 мск выпустили по Горловке три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:48

2022-08-08T15:48

2022-08-08T15:48

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

донецк (днр)

bae systems

lockheed martin

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска в 9.10 мск выпустили по Горловке три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Кроме того, по его информации, украинские войска обстреливали в 15.00 Донецк минами калибром 120 миллиметров и в 15.10 - Макеевку снарядами калибром 152 миллиметра.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

донецк (днр)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, украина, донецк (днр), bae systems, lockheed martin