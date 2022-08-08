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Украинские боевики выпустили по Горловке три ракеты из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/dnr-1808082333.html
Украинские боевики выпустили по Горловке три ракеты из РСЗО HIMARS
Украинские боевики выпустили по Горловке три ракеты из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 08.08.2022
Украинские боевики выпустили по Горловке три ракеты из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 9.10 мск выпустили по Горловке три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:48
2022-08-08T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска в 9.10 мск выпустили по Горловке три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Кроме того, по его информации, украинские войска обстреливали в 15.00 Донецк минами калибром 120 миллиметров и в 15.10 - Макеевку снарядами калибром 152 миллиметра.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сша, украина, донецк (днр), bae systems, lockheed martin
15:48 08.08.2022
 
Украинские боевики выпустили по Горловке три ракеты из РСЗО HIMARS

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке три ракеты из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKownАмериканские РСЗО HIMARS
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKown
Американские РСЗО HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска в 9.10 мск выпустили по Горловке три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09.10 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка: выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, по его информации, украинские войска обстреливали в 15.00 Донецк минами калибром 120 миллиметров и в 15.10 - Макеевку снарядами калибром 152 миллиметра.
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДонецк (ДНР)BAE SystemsLockheed Martin
 
 
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