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В Кремле назвали Чечню важным регионом для России - РИА Новости, 08.08.2022
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В Кремле назвали Чечню важным регионом для России
В Кремле назвали Чечню важным регионом для России - РИА Новости, 08.08.2022
В Кремле назвали Чечню важным регионом для России
Встреча президента России Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым была посвящена социально-экономическому развитию республики, глава государства... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:52
2022-08-08T12:52
политика
россия
чеченская республика (чечня)
владимир путин
рамзан кадыров
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым была посвящена социально-экономическому развитию республики, глава государства каждый раз обсуждает эту тему с руководителем республики, так как это важный регион, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Песков сообщал о встрече Путина с Кадыровым после переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом."Безусловно, участие чеченских воинов (в спецоперации - ред.) и тех, кто был подготовлен в специальном тренировочном лагере, конечно же, обсуждалось. Но главным образом все-таки на повестке дня были вопросы социально-экономического развития республики. Республика важная, большая, и каждый раз президент это обсуждает с главой", - сказал Песков, отвечая на вопрос, чему была посвящена встреча Путина с Кадыровым.
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политика, россия, чеченская республика (чечня), владимир путин, рамзан кадыров
12:52 08.08.2022
 
В Кремле назвали Чечню важным регионом для России

Песков: Путин и Кадыров всегда обсуждают развитие Чечни, поскольку это важный регион

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПарк цветов у высотного комплекса "Грозный сити" в Грозном
Парк цветов у высотного комплекса Грозный сити в Грозном - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Парк цветов у высотного комплекса "Грозный сити" в Грозном. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым была посвящена социально-экономическому развитию республики, глава государства каждый раз обсуждает эту тему с руководителем республики, так как это важный регион, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщал о встрече Путина с Кадыровым после переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
"Безусловно, участие чеченских воинов (в спецоперации - ред.) и тех, кто был подготовлен в специальном тренировочном лагере, конечно же, обсуждалось. Но главным образом все-таки на повестке дня были вопросы социально-экономического развития республики. Республика важная, большая, и каждый раз президент это обсуждает с главой", - сказал Песков, отвечая на вопрос, чему была посвящена встреча Путина с Кадыровым.
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ПолитикаРоссияЧеченская республика (Чечня)Владимир ПутинРамзан Кадыров
 
 
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