https://ria.ru/20220808/chechnya-1808012366.html
В Кремле назвали Чечню важным регионом для России
В Кремле назвали Чечню важным регионом для России - РИА Новости, 08.08.2022
В Кремле назвали Чечню важным регионом для России
Встреча президента России Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым была посвящена социально-экономическому развитию республики, глава государства... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:52
2022-08-08T12:52
2022-08-08T12:52
политика
россия
чеченская республика (чечня)
владимир путин
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792952234_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a9ae2f568d14dccbc36361536caf24f.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым была посвящена социально-экономическому развитию республики, глава государства каждый раз обсуждает эту тему с руководителем республики, так как это важный регион, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Песков сообщал о встрече Путина с Кадыровым после переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом."Безусловно, участие чеченских воинов (в спецоперации - ред.) и тех, кто был подготовлен в специальном тренировочном лагере, конечно же, обсуждалось. Но главным образом все-таки на повестке дня были вопросы социально-экономического развития республики. Республика важная, большая, и каждый раз президент это обсуждает с главой", - сказал Песков, отвечая на вопрос, чему была посвящена встреча Путина с Кадыровым.
https://ria.ru/20220613/chechnya-1793462411.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792952234_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_90bbd5cf099e9baea763fa14f6ae73e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, чеченская республика (чечня), владимир путин, рамзан кадыров
В Кремле назвали Чечню важным регионом для России
Песков: Путин и Кадыров всегда обсуждают развитие Чечни, поскольку это важный регион
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым была посвящена социально-экономическому развитию республики, глава государства каждый раз обсуждает эту тему с руководителем республики, так как это важный регион, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщал о встрече Путина с Кадыровым после переговоров с президентом Турции
Тайипом Эрдоганом.
"Безусловно, участие чеченских воинов (в спецоперации - ред.) и тех, кто был подготовлен в специальном тренировочном лагере, конечно же, обсуждалось. Но главным образом все-таки на повестке дня были вопросы социально-экономического развития республики. Республика важная, большая, и каждый раз президент это обсуждает с главой", - сказал Песков, отвечая на вопрос, чему была посвящена встреча Путина с Кадыровым.