https://ria.ru/20220808/chechnya-1808012366.html

В Кремле назвали Чечню важным регионом для России

В Кремле назвали Чечню важным регионом для России - РИА Новости, 08.08.2022

В Кремле назвали Чечню важным регионом для России

Встреча президента России Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым была посвящена социально-экономическому развитию республики, глава государства... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:52

2022-08-08T12:52

2022-08-08T12:52

политика

россия

чеченская республика (чечня)

владимир путин

рамзан кадыров

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым была посвящена социально-экономическому развитию республики, глава государства каждый раз обсуждает эту тему с руководителем республики, так как это важный регион, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Песков сообщал о встрече Путина с Кадыровым после переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом."Безусловно, участие чеченских воинов (в спецоперации - ред.) и тех, кто был подготовлен в специальном тренировочном лагере, конечно же, обсуждалось. Но главным образом все-таки на повестке дня были вопросы социально-экономического развития республики. Республика важная, большая, и каждый раз президент это обсуждает с главой", - сказал Песков, отвечая на вопрос, чему была посвящена встреча Путина с Кадыровым.

https://ria.ru/20220613/chechnya-1793462411.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, чеченская республика (чечня), владимир путин, рамзан кадыров