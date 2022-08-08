12:42 08.08.2022 (обновлено: 13:37 08.08.2022)
Мэр Будапешта сказал пранкерам, что режиму Орбана осталось недолго
Мэр Будапешта Карачонь заявил пранкерам, что режиму Орбана осталось недолго
© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недолго продержится у власти, считает мэр Будапешта Гергей Карачонь, заявивший об этом российским пранкерам Вовану и Лексусу.
Видеозапись разговора с градоначальником венгерской столицы от имени мэра Киева Виталия Кличко Вован и Лексус выложили у себя в Telegram-канале.
"К сожалению, федеральное правительство действительно не на той стороне, и было очень сложно согласовать этот полный список санкций, но я рад, что в конечном итоге этот пакет был принят", — сказал Карачонь, отвечая на реплику, что Орбан не желает сражаться с Россией.
Кроме того, чиновник заявил, что изоляция премьер-министра Венгрии усиливается, он "уже даже не может полагаться на польских друзей, которые таковыми были".
"Учитывая всю сложность экономической ситуации, не думаю, что режим Орбана просуществует долгое время", — заключил мэр Будапешта.
Как отмечал Орбан в конце июля, антироссийские санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе. По его словам, европейские страны упустили свой шанс на посредничество в конфликте, потому что не смогли обеспечить выполнение Минских соглашений. Орбан подчеркнул, что Европа не должна занимать сторону России или Украины, ей необходимо встать между ними и сформулировать новую стратегию, нацеленную на достижение мира.
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