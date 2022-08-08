https://ria.ru/20220808/budapesht-1808007986.html

Мэр Будапешта сказал пранкерам, что режиму Орбана осталось недолго

Мэр Будапешта сказал пранкерам, что режиму Орбана осталось недолго - РИА Новости, 08.08.2022

Мэр Будапешта сказал пранкерам, что режиму Орбана осталось недолго

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недолго продержится у власти, считает мэр Будапешта Гергей Карачонь, заявивший об этом российским пранкерам Вовану и... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:42

2022-08-08T12:42

2022-08-08T13:37

в мире

венгрия

будапешт

владимир краснов (пранкер вован)

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недолго продержится у власти, считает мэр Будапешта Гергей Карачонь, заявивший об этом российским пранкерам Вовану и Лексусу.Видеозапись разговора с градоначальником венгерской столицы от имени мэра Киева Виталия Кличко Вован и Лексус выложили у себя в Telegram-канале.Кроме того, чиновник заявил, что изоляция премьер-министра Венгрии усиливается, он "уже даже не может полагаться на польских друзей, которые таковыми были"."Учитывая всю сложность экономической ситуации, не думаю, что режим Орбана просуществует долгое время", — заключил мэр Будапешта.Как отмечал Орбан в конце июля, антироссийские санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе. По его словам, европейские страны упустили свой шанс на посредничество в конфликте, потому что не смогли обеспечить выполнение Минских соглашений. Орбан подчеркнул, что Европа не должна занимать сторону России или Украины, ей необходимо встать между ними и сформулировать новую стратегию, нацеленную на достижение мира.

https://ria.ru/20220804/orban-1807374585.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, будапешт, владимир краснов (пранкер вован)