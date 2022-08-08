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Российские разработчики нашли способ увеличить защиту броневика "ВПК-Урал" - РИА Новости, 08.08.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220808/bronya-1807919007.html
Российские разработчики нашли способ увеличить защиту броневика "ВПК-Урал"
Российские разработчики нашли способ увеличить защиту броневика "ВПК-Урал" - РИА Новости, 08.08.2022
Российские разработчики нашли способ увеличить защиту броневика "ВПК-Урал"
В России создана новая версия бронеавтомобиля "ВПК-Урал" с повышенной защитой, достигнутой за счет отказа от рамы, ее покажут на форуме "Армия-2022", сообщил... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T03:05
2022-08-08T10:34
новое оружие россии
безопасность
россия
кубинка
впк-урал
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В России создана новая версия бронеавтомобиля "ВПК-Урал" с повышенной защитой, достигнутой за счет отказа от рамы, ее покажут на форуме "Армия-2022", сообщил РИА Новости источник.Выставка пройдет в период с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке.‌Собеседник агентства подчеркнул, что ни в России, ни за рубежом на сегодняшний день не существует другого бронеавтомобиля в этом классе с таким уровнем защиты.Автомобиль "ВПК-Урал" имеет массу 14,5 тонны. Благодаря снижению размеров бронированного обитаемого отделения, удалось повысить уровень баллистической защиты до третьего уровня по STANAG-4569, а противоминную — до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте.
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безопасность, россия, кубинка, впк-урал
03:05 08.08.2022 (обновлено: 10:34 08.08.2022)
 
Российские разработчики нашли способ увеличить защиту броневика "ВПК-Урал"

Новая версия бронеавтомобиля "ВПК-Урал" лишилась рамы для усиления защитных свойств брони

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастник экономического форума "Россия — Африка" у бронированного автомобиля многоцелевого назначения "ВПК-Урал"
Участник экономического форума Россия — Африка у бронированного автомобиля многоцелевого назначения ВПК-Урал - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участник экономического форума "Россия — Африка" у бронированного автомобиля многоцелевого назначения "ВПК-Урал". Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В России создана новая версия бронеавтомобиля "ВПК-Урал" с повышенной защитой, достигнутой за счет отказа от рамы, ее покажут на форуме "Армия-2022", сообщил РИА Новости источник.
Выставка пройдет в период с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке.

"За время проведения СВО была разработана новая модификация броневика "ВПК-Урал", одну из которых покажут на "Армии-2022". Речь идет о "ВПК-Урал" с несущим корпусом. Если раньше машина была чисто на "ураловской" раме с шасси, то в нынешней модификации используется несущий бронированный корпус, на который крепятся узлы и элементы ходовой части. Благодаря этому получен выигрыш в массе машины, который пошел на увеличение защищенности", — уточнил источник.

‌Собеседник агентства подчеркнул, что ни в России, ни за рубежом на сегодняшний день не существует другого бронеавтомобиля в этом классе с таким уровнем защиты.
Автомобиль "ВПК-Урал" имеет массу 14,5 тонны. Благодаря снижению размеров бронированного обитаемого отделения, удалось повысить уровень баллистической защиты до третьего уровня по STANAG-4569, а противоминную — до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте.
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Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияКубинкаВПК-Урал
 
 
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