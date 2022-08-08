https://ria.ru/20220808/bronya-1807919007.html

Российские разработчики нашли способ увеличить защиту броневика "ВПК-Урал"

Российские разработчики нашли способ увеличить защиту броневика "ВПК-Урал" - РИА Новости, 08.08.2022

Российские разработчики нашли способ увеличить защиту броневика "ВПК-Урал"

В России создана новая версия бронеавтомобиля "ВПК-Урал" с повышенной защитой, достигнутой за счет отказа от рамы, ее покажут на форуме "Армия-2022", сообщил... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T03:05

2022-08-08T03:05

2022-08-08T10:34

новое оружие россии

безопасность

россия

кубинка

впк-урал

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В России создана новая версия бронеавтомобиля "ВПК-Урал" с повышенной защитой, достигнутой за счет отказа от рамы, ее покажут на форуме "Армия-2022", сообщил РИА Новости источник.Выставка пройдет в период с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке.‌Собеседник агентства подчеркнул, что ни в России, ни за рубежом на сегодняшний день не существует другого бронеавтомобиля в этом классе с таким уровнем защиты.Автомобиль "ВПК-Урал" имеет массу 14,5 тонны. Благодаря снижению размеров бронированного обитаемого отделения, удалось повысить уровень баллистической защиты до третьего уровня по STANAG-4569, а противоминную — до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте.

https://ria.ru/20220722/terminatory-1804166241.html

россия

кубинка

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безопасность, россия, кубинка, впк-урал