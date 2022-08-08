22:05 08.08.2022 (обновлено: 23:59 08.08.2022)
В Британии заговорили о приближении новой угрозы
Phys.org: топливная бедность ожидает 15 миллионов британцев уже к январю 2023 года
Трафальгарская площадь в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Более половины домохозяйств в Великобритании или 15 миллионов человек окажутся за чертой топливной бедности к январю 2023 года, пишет научный портал Phys.org со ссылкой на данные Йоркского университета.
Топливной бедностью называется ситуация, когда людям приходится тратить более 10 процентов дохода на электроэнергию.
"В отчете утверждается, что даже с учетом предлагаемых правительством скидок на электроэнергию топливная бедность коснется 58,5 процента жителей региона Йоркшир и Хамбер. В Лондоне пострадают 47,5 процента горожан, и 71,7 процента в Северной Ирландии", — такие данные приводят ученые.
Больше всего пострадают родители-одиночки и пенсионеры. Наибольший процент людей за чертой топливной бедности прогнозируется в бедных и северных регионах страны.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года — 9 процентов против 7 процентов месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5 процента после роста на 1,1 процента в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1 процента.
В июле стало известно, что инфляция достигла отметки в 9,4 процента.
2 августа, 08:00Европа попала в капкан, расставленный ею для России