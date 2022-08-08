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В Британии заговорили о приближении новой угрозы - РИА Новости, 08.08.2022
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В Британии заговорили о приближении новой угрозы
В Британии заговорили о приближении новой угрозы - РИА Новости, 08.08.2022
В Британии заговорили о приближении новой угрозы
Более половины домохозяйств в Великобритании или 15 миллионов человек окажутся за чертой топливной бедности к январю 2023 года, пишет научный портал Phys.org со РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T22:05
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Более половины домохозяйств в Великобритании или 15 миллионов человек окажутся за чертой топливной бедности к январю 2023 года, пишет научный портал Phys.org со ссылкой на данные Йоркского университета.Топливной бедностью называется ситуация, когда людям приходится тратить более 10 процентов дохода на электроэнергию."В отчете утверждается, что даже с учетом предлагаемых правительством скидок на электроэнергию топливная бедность коснется 58,5 процента жителей региона Йоркшир и Хамбер. В Лондоне пострадают 47,5 процента горожан, и 71,7 процента в Северной Ирландии", — такие данные приводят ученые.Больше всего пострадают родители-одиночки и пенсионеры. Наибольший процент людей за чертой топливной бедности прогнозируется в бедных и северных регионах страны.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года — 9 процентов против 7 процентов месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5 процента после роста на 1,1 процента в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1 процента.В июле стало известно, что инфляция достигла отметки в 9,4 процента.
https://ria.ru/20220727/britaniya-1805408650.html
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великобритания, лондон, в мире
22:05 08.08.2022 (обновлено: 23:59 08.08.2022)
 
В Британии заговорили о приближении новой угрозы

Phys.org: топливная бедность ожидает 15 миллионов британцев уже к январю 2023 года

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТрафальгарская площадь в Лондоне
Трафальгарская площадь в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Трафальгарская площадь в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Более половины домохозяйств в Великобритании или 15 миллионов человек окажутся за чертой топливной бедности к январю 2023 года, пишет научный портал Phys.org со ссылкой на данные Йоркского университета.
Топливной бедностью называется ситуация, когда людям приходится тратить более 10 процентов дохода на электроэнергию.
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Больше всего пострадают родители-одиночки и пенсионеры. Наибольший процент людей за чертой топливной бедности прогнозируется в бедных и северных регионах страны.
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По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года — 9 процентов против 7 процентов месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5 процента после роста на 1,1 процента в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1 процента.
В июле стало известно, что инфляция достигла отметки в 9,4 процента.
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