https://ria.ru/20220808/britaniya-1808182365.html

В Британии заговорили о приближении новой угрозы

В Британии заговорили о приближении новой угрозы - РИА Новости, 08.08.2022

В Британии заговорили о приближении новой угрозы

Более половины домохозяйств в Великобритании или 15 миллионов человек окажутся за чертой топливной бедности к январю 2023 года, пишет научный портал Phys.org со РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T22:05

2022-08-08T22:05

2022-08-08T23:59

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Более половины домохозяйств в Великобритании или 15 миллионов человек окажутся за чертой топливной бедности к январю 2023 года, пишет научный портал Phys.org со ссылкой на данные Йоркского университета.Топливной бедностью называется ситуация, когда людям приходится тратить более 10 процентов дохода на электроэнергию."В отчете утверждается, что даже с учетом предлагаемых правительством скидок на электроэнергию топливная бедность коснется 58,5 процента жителей региона Йоркшир и Хамбер. В Лондоне пострадают 47,5 процента горожан, и 71,7 процента в Северной Ирландии", — такие данные приводят ученые.Больше всего пострадают родители-одиночки и пенсионеры. Наибольший процент людей за чертой топливной бедности прогнозируется в бедных и северных регионах страны.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года — 9 процентов против 7 процентов месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5 процента после роста на 1,1 процента в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1 процента.В июле стало известно, что инфляция достигла отметки в 9,4 процента.

https://ria.ru/20220727/britaniya-1805408650.html

https://ria.ru/20220728/britaniya-1805476194.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

великобритания, лондон, в мире