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Саперы нашли под мостом возле Мариуполя около 200 боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Саперы нашли под мостом возле Мариуполя около 200 боеприпасов ВСУ
Саперы нашли под мостом возле Мариуполя около 200 боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 08.08.2022
Саперы нашли под мостом возле Мариуполя около 200 боеприпасов ВСУ
Около 200 заложенных украинскими военными боеприпасов, а также несколько ящиков тротила обнаружили саперы группы разминирования сводного отряда Международного... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:30
2022-08-08T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
россия
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КОМИНТЕРНОВО (ДНР), 8 авг - РИА Новости. Около 200 заложенных украинскими военными боеприпасов, а также несколько ящиков тротила обнаружили саперы группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил России под мостом в районе поселка Коминтерново на юге Донецкой Народной республики, передает корреспондент РИА Новости."Будут производиться подрывы поочередно маленькими партиями снарядов, дабы не повредить инфраструктуру, потому что разлет осколков очень большой... Для полного уничтожения потребуется день, максимум два... Дорога эта ведет к населенному пункту Мариуполь... Около 200 боеприпасов 152-го калибра, несколько ящиков спрессованного тротила, различные взрывчатые вещества в эквиваленте около двух тонн. Предполагаю, что это было сделано, чтобы сковать передвижение наших войск и, возможно, нанести какой-то урон. С точки зрения профессионализма - заложено грамотно", - сообщил журналистам командир группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил России с позывным "Запал".
мариуполь
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в мире, мариуполь, россия
16:30 08.08.2022
 
Саперы нашли под мостом возле Мариуполя около 200 боеприпасов ВСУ

Саперы ВС России нашли под мостом возле Мариуполя около 200 боеприпасов украинских военных

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСаперы международного противоминного центра министерства обороны РФ
Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости
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Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ . Архивное фото
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КОМИНТЕРНОВО (ДНР), 8 авг - РИА Новости. Около 200 заложенных украинскими военными боеприпасов, а также несколько ящиков тротила обнаружили саперы группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил России под мостом в районе поселка Коминтерново на юге Донецкой Народной республики, передает корреспондент РИА Новости.
"Будут производиться подрывы поочередно маленькими партиями снарядов, дабы не повредить инфраструктуру, потому что разлет осколков очень большой... Для полного уничтожения потребуется день, максимум два... Дорога эта ведет к населенному пункту Мариуполь... Около 200 боеприпасов 152-го калибра, несколько ящиков спрессованного тротила, различные взрывчатые вещества в эквиваленте около двух тонн. Предполагаю, что это было сделано, чтобы сковать передвижение наших войск и, возможно, нанести какой-то урон. С точки зрения профессионализма - заложено грамотно", - сообщил журналистам командир группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил России с позывным "Запал".
 
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