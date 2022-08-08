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Саперы нашли под мостом возле Мариуполя около 200 боеприпасов ВСУ

Саперы нашли под мостом возле Мариуполя около 200 боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 08.08.2022

Саперы нашли под мостом возле Мариуполя около 200 боеприпасов ВСУ

Около 200 заложенных украинскими военными боеприпасов, а также несколько ящиков тротила обнаружили саперы группы разминирования сводного отряда Международного... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:30

2022-08-08T16:30

2022-08-08T16:30

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

россия

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КОМИНТЕРНОВО (ДНР), 8 авг - РИА Новости. Около 200 заложенных украинскими военными боеприпасов, а также несколько ящиков тротила обнаружили саперы группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил России под мостом в районе поселка Коминтерново на юге Донецкой Народной республики, передает корреспондент РИА Новости."Будут производиться подрывы поочередно маленькими партиями снарядов, дабы не повредить инфраструктуру, потому что разлет осколков очень большой... Для полного уничтожения потребуется день, максимум два... Дорога эта ведет к населенному пункту Мариуполь... Около 200 боеприпасов 152-го калибра, несколько ящиков спрессованного тротила, различные взрывчатые вещества в эквиваленте около двух тонн. Предполагаю, что это было сделано, чтобы сковать передвижение наших войск и, возможно, нанести какой-то урон. С точки зрения профессионализма - заложено грамотно", - сообщил журналистам командир группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил России с позывным "Запал".

мариуполь

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, мариуполь, россия