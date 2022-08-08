https://ria.ru/20220808/blinken-1807934318.html

Блинкена в Африке ждет фиаско из-за Лаврова, пишет WSJ

Блинкена в Африке ждет фиаско из-за Лаврова, пишет WSJ - РИА Новости, 08.08.2022

Блинкена в Африке ждет фиаско из-за Лаврова, пишет WSJ

Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Африку может закончиться неудачей на фоне состоявшегося в конце июля турне главы российского МИД Сергея Лаврова,... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T08:57

2022-08-08T08:57

2022-08-08T12:25

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энтони блинкен

сергей лавров

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Африку может закончиться неудачей на фоне состоявшегося в конце июля турне главы российского МИД Сергея Лаврова, пишут Джессика Донати и Габриэле Штайнхаузер в статье для газеты The Wall Street Journal. "Блинкен начал турне по трем странам Африки 7 августа из-за растущей обеспокоенности США влиянием России на континенте и после недавней поездки Лаврова", — говорится в публикации. Журналисты напоминают, что ведущие государства Африки сохранили нейтралитет, когда Запад призвал их ввести антироссийские санкции, и это стало опасным сигналом для США. В статье отмечается, что африканские страны не демонстрировали непреодолимого желания просто купиться на риторику Запада.По мнению авторов, Блинкен попытается повлиять на позицию лидеров континента. Но сделать это будет непросто после того, как в Африке побывал Лавров. Российский министр посетил четыре страны и поблагодарил их руководство за то, что они не поддержали западные санкции. Кроме того, он говорил об ответственности Европы и США за высокие цены на продовольствие и предложил покупать российскую нефть, пишут Донати и Штайнхаузер. Сам Лавров в эксклюзивном интервью РИА Новости и RT отметил, что у Москвы еще со времен СССР добрые отношения с Африкой, и в последние годы активно восстанавливаются российские позиции на континенте. Министр также подчеркнул, что Россия ценит взвешенную позицию африканцев относительно происходящего на Украине и вокруг нее. Блинкен в рамках африканского турне прибыл в Южно-Африканскую Республику, после этого он посетит Конго и Руанду.

https://ria.ru/20220730/politika-1805866939.html

https://ria.ru/20220729/afrika-1805814947.html

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россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, энтони блинкен, сергей лавров, африка, россия, сша