08:57 08.08.2022 (обновлено: 12:25 08.08.2022)
Блинкена в Африке ждет фиаско из-за Лаврова, пишет WSJ
WSJ: поездка госсекретаря США Блинкена в Африку может провалиться из-за Лаврова
© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен в международном аэропорту Лансерия в Йоханнесбурге
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен в международном аэропорту Лансерия в Йоханнесбурге
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Африку может закончиться неудачей на фоне состоявшегося в конце июля турне главы российского МИД Сергея Лаврова, пишут Джессика Донати и Габриэле Штайнхаузер в статье для газеты The Wall Street Journal.
"Блинкен начал турне по трем странам Африки 7 августа из-за растущей обеспокоенности США влиянием России на континенте и после недавней поездки Лаврова", — говорится в публикации.
По мнению авторов, Блинкен попытается повлиять на позицию лидеров континента. Но сделать это будет непросто после того, как в Африке побывал Лавров. Российский министр посетил четыре страны и поблагодарил их руководство за то, что они не поддержали западные санкции. Кроме того, он говорил об ответственности Европы и США за высокие цены на продовольствие и предложил покупать российскую нефть, пишут Донати и Штайнхаузер.
Сам Лавров в эксклюзивном интервью РИА Новости и RT отметил, что у Москвы еще со времен СССР добрые отношения с Африкой, и в последние годы активно восстанавливаются российские позиции на континенте. Министр также подчеркнул, что Россия ценит взвешенную позицию африканцев относительно происходящего на Украине и вокруг нее.
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