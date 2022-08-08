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Блинкена в Африке ждет фиаско из-за Лаврова, пишет WSJ - РИА Новости, 08.08.2022
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Блинкена в Африке ждет фиаско из-за Лаврова, пишет WSJ
Блинкена в Африке ждет фиаско из-за Лаврова, пишет WSJ - РИА Новости, 08.08.2022
Блинкена в Африке ждет фиаско из-за Лаврова, пишет WSJ
Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Африку может закончиться неудачей на фоне состоявшегося в конце июля турне главы российского МИД Сергея Лаврова,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T08:57
2022-08-08T12:25
в мире
энтони блинкен
сергей лавров
африка
россия
сша
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Африку может закончиться неудачей на фоне состоявшегося в конце июля турне главы российского МИД Сергея Лаврова, пишут Джессика Донати и Габриэле Штайнхаузер в статье для газеты The Wall Street Journal. "Блинкен начал турне по трем странам Африки 7 августа из-за растущей обеспокоенности США влиянием России на континенте и после недавней поездки Лаврова", — говорится в публикации. Журналисты напоминают, что ведущие государства Африки сохранили нейтралитет, когда Запад призвал их ввести антироссийские санкции, и это стало опасным сигналом для США. В статье отмечается, что африканские страны не демонстрировали непреодолимого желания просто купиться на риторику Запада.По мнению авторов, Блинкен попытается повлиять на позицию лидеров континента. Но сделать это будет непросто после того, как в Африке побывал Лавров. Российский министр посетил четыре страны и поблагодарил их руководство за то, что они не поддержали западные санкции. Кроме того, он говорил об ответственности Европы и США за высокие цены на продовольствие и предложил покупать российскую нефть, пишут Донати и Штайнхаузер. Сам Лавров в эксклюзивном интервью РИА Новости и RT отметил, что у Москвы еще со времен СССР добрые отношения с Африкой, и в последние годы активно восстанавливаются российские позиции на континенте. Министр также подчеркнул, что Россия ценит взвешенную позицию африканцев относительно происходящего на Украине и вокруг нее. Блинкен в рамках африканского турне прибыл в Южно-Африканскую Республику, после этого он посетит Конго и Руанду.
https://ria.ru/20220730/politika-1805866939.html
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в мире, энтони блинкен, сергей лавров, африка, россия, сша
08:57 08.08.2022 (обновлено: 12:25 08.08.2022)
 
Блинкена в Африке ждет фиаско из-за Лаврова, пишет WSJ

WSJ: поездка госсекретаря США Блинкена в Африку может провалиться из-за Лаврова

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен в международном аэропорту Лансерия в Йоханнесбурге
Госсекретарь США Энтони Блинкен в международном аэропорту Лансерия в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен в международном аэропорту Лансерия в Йоханнесбурге
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Африку может закончиться неудачей на фоне состоявшегося в конце июля турне главы российского МИД Сергея Лаврова, пишут Джессика Донати и Габриэле Штайнхаузер в статье для газеты The Wall Street Journal.
"Блинкен начал турне по трем странам Африки 7 августа из-за растущей обеспокоенности США влиянием России на континенте и после недавней поездки Лаврова", — говорится в публикации.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с постпредами стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ) в штаб-квартире ЛАГ - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
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"Запад запаниковал". США и Франция проиграли России континент
Журналисты напоминают, что ведущие государства Африки сохранили нейтралитет, когда Запад призвал их ввести антироссийские санкции, и это стало опасным сигналом для США. В статье отмечается, что африканские страны не демонстрировали непреодолимого желания просто купиться на риторику Запада.
По мнению авторов, Блинкен попытается повлиять на позицию лидеров континента. Но сделать это будет непросто после того, как в Африке побывал Лавров. Российский министр посетил четыре страны и поблагодарил их руководство за то, что они не поддержали западные санкции. Кроме того, он говорил об ответственности Европы и США за высокие цены на продовольствие и предложил покупать российскую нефть, пишут Донати и Штайнхаузер.
Сам Лавров в эксклюзивном интервью РИА Новости и RT отметил, что у Москвы еще со времен СССР добрые отношения с Африкой, и в последние годы активно восстанавливаются российские позиции на континенте. Министр также подчеркнул, что Россия ценит взвешенную позицию африканцев относительно происходящего на Украине и вокруг нее.
Блинкен в рамках африканского турне прибыл в Южно-Африканскую Республику, после этого он посетит Конго и Руанду.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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В миреЭнтони БлинкенСергей ЛавровАфрикаРоссияСША
 
 
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