https://ria.ru/20220808/bi2-1808042608.html

Никита Михалков заступился за группу "Би-2"

Никита Михалков заступился за группу "Би-2" - РИА Новости, 08.08.2022

Никита Михалков заступился за группу "Би-2"

Никита Михалков в своей авторской программе заступился за группу "Би-2" во время выступления на Суперкубке России по футболу. Свое высказывание он сопроводил... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:32

2022-08-08T14:32

2022-08-08T15:16

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Никита Михалков в своей авторской программе заступился за группу "Би-2" во время выступления на Суперкубке России по футболу. Свое высказывание он сопроводил видео, снятыми с трибун на стадионе: на них люди выкрикивали нецензурную брань в адрес артистов.Ранее в СМИ появилась информация, что музыканты "Би-2" якобы тайно покинули Россию, в качестве причины упоминалась позиция группы по спецоперации на Украине. В коллективе сообщили, что это "вбросы", а сами артисты находятся в отпуске.

https://rsport.ria.ru/20220718/futbol-1803304668.html

https://ria.ru/20220805/urgant-1807607465.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, никита михалков, би-2, новости культуры