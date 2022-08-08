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Никита Михалков заступился за группу "Би-2" - РИА Новости, 08.08.2022
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Шоубиз
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Никита Михалков заступился за группу "Би-2"
Никита Михалков заступился за группу "Би-2" - РИА Новости, 08.08.2022
Никита Михалков заступился за группу "Би-2"
Никита Михалков в своей авторской программе заступился за группу "Би-2" во время выступления на Суперкубке России по футболу. Свое высказывание он сопроводил... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:32
2022-08-08T15:16
шоубиз
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шоу-бизнес
никита михалков
би-2
новости культуры
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Никита Михалков в своей авторской программе заступился за группу "Би-2" во время выступления на Суперкубке России по футболу. Свое высказывание он сопроводил видео, снятыми с трибун на стадионе: на них люди выкрикивали нецензурную брань в адрес артистов.Ранее в СМИ появилась информация, что музыканты "Би-2" якобы тайно покинули Россию, в качестве причины упоминалась позиция группы по спецоперации на Украине. В коллективе сообщили, что это "вбросы", а сами артисты находятся в отпуске.
https://rsport.ria.ru/20220718/futbol-1803304668.html
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знаменитости, шоу-бизнес, никита михалков, би-2, новости культуры
14:32 08.08.2022 (обновлено: 15:16 08.08.2022)
 
Никита Михалков заступился за группу "Би-2"

Никита Михалков заступился за группу "Би-2" после их выступления на Суперкубке России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗапуск тематического поезда, посвященного Сергею Михалкову
Запуск тематического поезда, посвященного Сергею Михалкову - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Никита Михалков в своей авторской программе заступился за группу "Би-2" во время выступления на Суперкубке России по футболу. Свое высказывание он сопроводил видео, снятыми с трибун на стадионе: на них люди выкрикивали нецензурную брань в адрес артистов.

"Вы знаете, что группа "Би-2" знаменита тем, что в Омске они отказались выступать под баннером за президента и на фоне российского флага. Тем не менее, они были приглашены на Суперкубок. Но не захотели их слушать люди, которые понимают, что происходит. Могу я обвинять артистов, которые приехали по приглашению? Нет. Это их работа. А вот мне интересно, кто их приглашает", – сказал режиссер.

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Ранее в СМИ появилась информация, что музыканты "Би-2" якобы тайно покинули Россию, в качестве причины упоминалась позиция группы по спецоперации на Украине. В коллективе сообщили, что это "вбросы", а сами артисты находятся в отпуске.
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