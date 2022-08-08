14:32 08.08.2022 (обновлено: 15:16 08.08.2022)
Никита Михалков заступился за группу "Би-2"
Никита Михалков заступился за группу "Би-2" после их выступления на Суперкубке России
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗапуск тематического поезда, посвященного Сергею Михалкову
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Никита Михалков в своей авторской программе заступился за группу "Би-2" во время выступления на Суперкубке России по футболу. Свое высказывание он сопроводил видео, снятыми с трибун на стадионе: на них люди выкрикивали нецензурную брань в адрес артистов.
"Вы знаете, что группа "Би-2" знаменита тем, что в Омске они отказались выступать под баннером за президента и на фоне российского флага. Тем не менее, они были приглашены на Суперкубок. Но не захотели их слушать люди, которые понимают, что происходит. Могу я обвинять артистов, которые приехали по приглашению? Нет. Это их работа. А вот мне интересно, кто их приглашает", – сказал режиссер.
Ранее в СМИ появилась информация, что музыканты "Би-2" якобы тайно покинули Россию, в качестве причины упоминалась позиция группы по спецоперации на Украине. В коллективе сообщили, что это "вбросы", а сами артисты находятся в отпуске.