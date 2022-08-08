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В России пройдет Международная студенческая олимпиада по философии - РИА Новости, 08.08.2022
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В России пройдет Международная студенческая олимпиада по философии
В России пройдет Международная студенческая олимпиада по философии - РИА Новости, 08.08.2022
В России пройдет Международная студенческая олимпиада по философии
Студенты российских и зарубежных вузов примут участие в первой Международной студенческой олимпиаде по философии, которая пройдет осенью 2022 года в... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T09:00
2022-08-08T09:00
общество
иммануил кант
балтийский федеральный университет
калининград
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Студенты российских и зарубежных вузов примут участие в первой Международной студенческой олимпиаде по философии, которая пройдет осенью 2022 года в Калининграде по инициативе Правительства Российской Федерации. В олимпиаде смогут участвовать обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, независимо от профиля получаемого образования.Шесть победителей и двенадцать призеров получат дипломы и ценные призы, смогут опубликовать свои конкурсные работы в журнале "Кантовский сборник" (индексируется в Scopus) и получат льготы при зачислении в магистратуру и аспирантуру при поступлении на философские направления подготовки в БФУ и МГУ. Победители Олимпиады в качестве приза получат современные ноутбуки.Первая международная студенческая олимпиада по философии — это важное событие в научной и социально-гуманитарной сфере не только России, но и мирового научного и образовательного сообщества, считает ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров.Тематика олимпиады:· Современная нейрофилософия и проблема искусственного интеллекта· Критическое мышление, логика и теория аргументации· Этика в эпоху дигитальной реальности· Философская антропология· Русская философия и интеллектуальная культура· Границы взаимодействия философии и теологии: история и современностьОлимпиада пройдет в два этапа. Первый этап (отборочный тур) состоится в дистанционном формате. Участникам предстоит 6 сентября, с 12.00 до 15.00 по московскому времени, в личном кабинете на сайте олимпиады написать эссе и отправить его на проверку экспертному жюри. Результаты первого этапа будут опубликованы на официальном сайте олимпиады не позднее 30 сентября.Все победители первого этапа, не менее 70 человек, получат официальное приглашение на следующий, заключительный тур, который состоится 22-23 ноября в Калининграде на базе БФУ им. И. Канта. Этот этап пройдет в двух номинациях: представление авторской работы по утвержденной оргкомитетом тематике или защита оригинального проекта по популяризации современных достижений философии. Результаты заключительного этапа будут опубликованы 25 ноября на сайте олимпиады.При оценке работ первого и второго этапа жюри будет учитывать самостоятельность представленных работ, актуальность, ясность изложения материала, его соответствие заявленной тематике.Заявки на участие уже подали более 500 человек. Среди них студенты из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Саратова, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова, Екатеринбурга, Новосибирска, а также из Беларуси, Кыргызстана и Индии. Заявки подали студенты не только философских специальностей, но и юристы, социологи и пиарщики.Перед участниками олимпиады выступят ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров, профессор, заведующая лабораторией когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская, исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев.Участие в олимпиаде бесплатное. Расходы на перелет, проживание и питание для участников заключительного этапа будут полностью оплачены организаторами олимпиады. Все участники второго этапа получат ценные сувениры.Олимпиада проводится для популяризации философского знания, формирования устойчивого интереса молодежи к классической и современной философской проблематике, содействия развитию навыков критического мышления, пропаганды идей культурного и цивилизационного разнообразия.Организаторы – Балтийский федеральный университет (БФУ) имени И. Канта и Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Заявку на участие можно подать на официальном сайте олимпиады.
https://na.ria.ru/20211018/bfu-kant-1754703688.html
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353
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общество, иммануил кант, балтийский федеральный университет, калининград, навигатор абитуриента, мгу имени м. в. ломоносова
09:00 08.08.2022
 

В России пройдет Международная студенческая олимпиада по философии

© Фото : Пресс-служба БФУ им. КантаМеждународная студенческая олимпиада по философии
Международная студенческая олимпиада по философии - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : Пресс-служба БФУ им. Канта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Студенты российских и зарубежных вузов примут участие в первой Международной студенческой олимпиаде по философии, которая пройдет осенью 2022 года в Калининграде по инициативе Правительства Российской Федерации. В олимпиаде смогут участвовать обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, независимо от профиля получаемого образования.
Шесть победителей и двенадцать призеров получат дипломы и ценные призы, смогут опубликовать свои конкурсные работы в журнале "Кантовский сборник" (индексируется в Scopus) и получат льготы при зачислении в магистратуру и аспирантуру при поступлении на философские направления подготовки в БФУ и МГУ. Победители Олимпиады в качестве приза получат современные ноутбуки.
Кант. Путь гения: неизвестный факультет, физика Ньютона, Суворов - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября 2021, 09:00
Кант. Путь гения: неизвестный факультет, физика Ньютона, Суворов
Первая международная студенческая олимпиада по философии — это важное событие в научной и социально-гуманитарной сфере не только России, но и мирового научного и образовательного сообщества, считает ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров.

"Сегодня запрос на философское знание особенно заметен. У человечества накопилась тысяча вопросов, ответы на которые может дать новое поколение. Благодаря международной олимпиаде, студентам не только философских специальностей представится замечательная возможность исследовать, высказаться и услышать мнение лучших экспертов в этой области. Так мы приближаем себя к еще одному знаменательному событию — юбилею Иммануила Канта. К 2024 году нам важно сформировать очень важный для России и партнеров международный тренд внимания к философии будущего — к осмыслению его нового образа, своей жизни, образовательного маршрута, вклада в развитие России и мировой цивилизации".

Ректор Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Александр Федоров
Александр Федоров
Тематика олимпиады:
· Современная нейрофилософия и проблема искусственного интеллекта
· Критическое мышление, логика и теория аргументации
· Этика в эпоху дигитальной реальности
· Философская антропология
· Русская философия и интеллектуальная культура
· Границы взаимодействия философии и теологии: история и современность
Олимпиада пройдет в два этапа. Первый этап (отборочный тур) состоится в дистанционном формате. Участникам предстоит 6 сентября, с 12.00 до 15.00 по московскому времени, в личном кабинете на сайте олимпиады написать эссе и отправить его на проверку экспертному жюри. Результаты первого этапа будут опубликованы на официальном сайте олимпиады не позднее 30 сентября.
Все победители первого этапа, не менее 70 человек, получат официальное приглашение на следующий, заключительный тур, который состоится 22-23 ноября в Калининграде на базе БФУ им. И. Канта. Этот этап пройдет в двух номинациях: представление авторской работы по утвержденной оргкомитетом тематике или защита оригинального проекта по популяризации современных достижений философии. Результаты заключительного этапа будут опубликованы 25 ноября на сайте олимпиады.
Нео кампус БФУ - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября 2021, 09:00
Время меняться. Почему на смену нынешним придут неокампусыВ ближайшие 10 лет в России построят сеть студенческих кампусов мирового уровня. Один из них расположится в западном анклаве страны — в Калининграде. Новый кампус "Кантиана" станет точкой притяжения студентов и преподавателей не только Калининградской области, но и других регионов и государств.
При оценке работ первого и второго этапа жюри будет учитывать самостоятельность представленных работ, актуальность, ясность изложения материала, его соответствие заявленной тематике.
Заявки на участие уже подали более 500 человек. Среди них студенты из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Саратова, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова, Екатеринбурга, Новосибирска, а также из Беларуси, Кыргызстана и Индии. Заявки подали студенты не только философских специальностей, но и юристы, социологи и пиарщики.
Перед участниками олимпиады выступят ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров, профессор, заведующая лабораторией когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская, исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев.
Участие в олимпиаде бесплатное. Расходы на перелет, проживание и питание для участников заключительного этапа будут полностью оплачены организаторами олимпиады. Все участники второго этапа получат ценные сувениры.
Олимпиада проводится для популяризации философского знания, формирования устойчивого интереса молодежи к классической и современной философской проблематике, содействия развитию навыков критического мышления, пропаганды идей культурного и цивилизационного разнообразия.
Организаторы – Балтийский федеральный университет (БФУ) имени И. Канта и Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Заявку на участие можно подать на официальном сайте олимпиады.
 
ОбществоИммануил КантБалтийский федеральный университетКалининградНавигатор абитуриентаМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
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