https://ria.ru/20220808/belgorod-1808066241.html
Белгородский губернатор подарил Путину шоколад "Алешка"
Белгородский губернатор подарил Путину шоколад "Алешка" - РИА Новости, 08.08.2022
Белгородский губернатор подарил Путину шоколад "Алешка"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту России Владимиру Путину шоколад "Алешка" и рассказал об истории его создания. Стенограмма... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:06
2022-08-08T15:06
2022-08-08T16:41
общество
белгородская область
россия
владимир путин
вячеслав гладков
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту России Владимиру Путину шоколад "Алешка" и рассказал об истории его создания. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля."У нас мальчик, когда началась специальная военная операция, — мальчик живет в Веселой Лопани, — он выбегал на дорогу и сопровождал военные колонны. Когда они шли, он вставал и честь отдавал. Кто-то его снял, и выложили в интернет. И удивительно, такое простое, искреннее желание ребенка, а движение прокатилось по всей стране", —поделился Гладков.По его словам, во время поездки в подшефный Белгородской области район ЛНР он видел колонны машин с изображением Алеши, "было прямо до слез". Губернатор назвал это "чисто народной историей", которую никто специально не пиарил. Мальчик Алеша из Белгородской области за несколько дней прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных. Сообщалось, что он хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. Родной поселок мальчика, Веселая Лопань, находится рядом с границей. На поддержку военнослужащих ребенка вдохновил разговор с родителями. Выполнению воинского приветствия Лешу научил дедушка, фронтовик и ветеран.
https://ria.ru/20220728/pushka-1805655528.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, россия, владимир путин, вячеслав гладков, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика
15:06 08.08.2022 (обновлено: 16:41 08.08.2022)
Белгородский губернатор подарил Путину шоколад "Алешка"
Белгородский губернатор Гладков подарил Путину шоколад "Алешка" и рассказал о мальчике
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту России Владимиру Путину шоколад "Алешка" и рассказал
об истории его создания. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
"У нас мальчик, когда началась специальная военная операция, — мальчик живет в Веселой Лопани, — он выбегал на дорогу и сопровождал военные колонны. Когда они шли, он вставал и честь отдавал. Кто-то его снял, и выложили в интернет. И удивительно, такое простое, искреннее желание ребенка, а движение прокатилось по всей стране", —поделился Гладков.
По его словам, во время поездки в подшефный Белгородской области район ЛНР
он видел колонны машин с изображением Алеши, "было прямо до слез".
Губернатор назвал это "чисто народной историей", которую никто специально не пиарил.
"И военнослужащие к нему приехали — и шлем мальчишке подарили, и пригласили его в парк "Патриот" <...> Кондитеры — это наши, старооскольские кондитеры — когда узнали, то сделали эти шоколадки", — заключил глава региона.
Мальчик Алеша из Белгородской области за несколько дней прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных. Сообщалось, что он хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. Родной поселок мальчика, Веселая Лопань, находится рядом с границей. На поддержку военнослужащих ребенка вдохновил разговор с родителями. Выполнению воинского приветствия Лешу научил дедушка, фронтовик и ветеран.